Susto en la Alhambra: un árbol cae sobre la carretera delante del tren turístico

Un árbol ha caído en el entorno de la Alhambra, junto a la Puerta de las Granadas, este domingo, ocasionando durante varios minutos problemas de tráfico en las inmediaciones al atravesar por completo la vía y el nerviosismo de varios turistas que se encontraban realizando un recorrido con el tren turístico ya que habría caído a escasos metros de este.

Los hechos han ocurrido sobre las 19 horas cuando un árbol, del que por el momento se desconoce el estado en el que se encontraba, ha caído sobre la vía en la Cuesta de Gomérez impidiendo el tránsito de vehículos. El incidente ha causado una gran impresión a los viandantes que se encontraban por la zona en ese momento ya que, según apunta uno de los testigos, no ha caído encima del tren turístico por cuestión de pocos metros.

"Ha sido impresionante, mi mujer está con un ataque de nervios. El tren ha llegado unos minutos tarde y por eso no le ha caído encima", explica Atilano, un vecino de Gerona que se encuentra de vacaciones en Granada y que asegura que antes del suceso el ruido del árbol rompiéndose les ha advertido de lo que ha sucedido instantes después. "En ese momento todos los que íbamos en el tren -unas 7 u 8 personas- hemos reaccionado y hemos dicho: ¡ojo, que se cae! y efectivamente se ha caído. Pero delante nuestra iba un chico que no se ha dado cuenta del ruido y no le ha caído de milagro, porque el árbol ha quedado tumbado de lado a lado".

Al hilo, incide en que lo bueno es que ha sucedido en una hora del día por la que no transitan muchas personas, "si llega a ser un poco más tarde, por aquí viene gente a pasear. El susto nos lo hemos llevado, pero por fortuna no hay que lamentar ningún daño. No obstante creo que se debería revisar más este tipo de cosas porque, aparte de que puede ocurrir una desgracia, da mala imagen para la ciudad, y más en la época estival en la que estamos".

La carretera ha quedado despejada poco después ya que varios guardas de seguridad del complejo turístico han retirado el árbol cortándolo con unas hachas y situando los restos a lado y lado de la vía.