La Toma de Granada se revitaliza: tradición, patria y valores para "tiempos de crisis"

El Centro de Granada ha vuelto a vestirse de gala, como cada 2 de enero, para ser el escenario de la conmemoración del Día de la Toma, el primero que se ha celebrado con una mujer, Marifrán Carazo, como regidora de la ciudad. Un día que ha vuelto a verse envuelto en la ya tradicional polémica que lo acompaña año tras año, con detractores que piden que este día no se celebre, y otros que quieren darle todavía más relevancia a nivel nacional. Este 2 de enero se recuerda lo ocurrido hace 532 años, cuando los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, se hicieron con las llaves de la ciudad tras la rendición del último rey nazarí de Granada, Muhammad XII, más conocido como Boabdil.

Este año, el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha aprovechado la parte católica del acto, celebrada en la Catedral como es habitual, para pedir en su homilía respeto a la diversidad y contra la polarización. "En estos tiempos de vacío de pensamiento, de crisis y rodeados de ideología, nos toca seguir defendiendo los valores católicos. Somos diversos, pero son los valores de nuestra vida cristiana imperecederos los que tienen que estar presentes en este tiempo están en crisis. No podemos olvidar de nuestra identidad. El pueblo de Granada no es algo neutro en sus convicciones y su fe. Estos valores cristianos marcaron y engrandecen nuestra historia".

A las diez de la mañana, una hora y media antes de que comenzaran oficialmente los actos, ya había un notable despliegue policial en la Plaza del Carmen y alrededores, para que todo se desarrollara sin problemas. A las diez y media estaba previsto que se cortara el tráfico en la zona, restricciones que se alargaron hasta las dos y media de la tarde, hora a la que dio por cumplimentado todo el ceremonial sin incidencias destacadas.

Este Día de la Toma de 2024 ha sido un día de primeras veces. La mayor parte de la Comitiva municipal se ha estrenado en este acto tras las elecciones municipales de mayo. Ha sido la primera vez de Marifrán Carazo al frente de la Comitiva como la primera alcaldesa de la historia de la ciudad -aunque el año pasado estuvo como consejera de Fomento de la Junta- y de muchos de los concejales nuevos, sobre todo del PP. Dos mujeres han sido las encargadas de portar y tremolar el Estandarte Real, Carolina Amate y Rosario Pallarés.

También ha sido el primer dos de enero en el que los comercios del centro han podido abrir sin restricciones pese a ser festivo local, pues se ha cambiado por el domingo 28 de julio este día de apertura. La mayoría de las tiendas han abierto, aunque otras han mantenido la persiana bajada.

Un acto en el que también ha estado presente la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, en una de sus últimas apariciones públicas antes de que José Antonio Montilla la releve en el cargo.

La Legión repite su presencia

La comitiva, encabezada por la alcaldesa, comenzó el recorrido desde el Ayuntamiento de la capital, en la Plaza del Carmen, hasta la Catedral pasadas las once y media. Antes, la regidora pasó revista a las tropas del destacamento de la Legión junto con el Teniente General del Madoc, José Manuel de la Esperanza. Este es el segundo año en el que el ejército está presente en este día con los soldados legionarios, y han sido los más aplaudidos en la jornada. También se escucharon, como era de esperar, los vivas a España. Los detractores de la celebración se situaron este año frente a las puertas del edificio consistorial de la Plaza del Carmen, aunque este año casi no se vieron carteles y sus proclamas fueron casi imperceptibles, tapadas siempre por gritos de los partidarios o aplausos. En la Plaza también hubo banderas de España e incluso de Granada.

La encargada de portar el estandarte real hasta la Catedral este año ha sido la concejal Carolina Amate, que ha tomado el protagonismo de la mayoría de las instantáneas durante el recorrido después de que el Pendón recibiera los preceptivos honores en la Plaza del Carmen. Ya en la Catedral, la comitiva institucional fue recibida por el resto de autoridades, entre los que se encontraban la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y políticos del PP y de Vox, para pasar, como es tradicional, al interior del Aula Regia y hacer entrega de las Insignias Reales. Sobre las doce comenzó la eucaristía, este año oficiada por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.

Gil Tamayo, en su segunda homilía como arzobispo de Granada en esta celebración, destacó las raíces cristianas de esta festividad y quiso reivindicar sus valores en tiempos de crisis. "Somos un pueblo enraizado de nuestro pasado con nuestra historia. No estamos en el XV, pero somos una nación antigua. Estamos en el siglo XXI, en el respeto a la diversidad, y pido reciprocidad en aquellos contextos y que ciertamente no se dan. No nos podemos olvidar de nuestra identidad. El pueblo de Granada no es algo neutro en sus convicciones y su fe. Estamos necesitados de mirar a nuestras raíces de nuestro ser de Granada. La Toma de Granada no fue solo una campaña militar. La Toma de Granada estaba cimentada sobre los pilares de la civilización cristiana, y no deben ser obviados. Ellos darían origen a lo que constituye nuestro pensamiento actual". Pidió asimismo unidad y atender las demandas de los más necesitados.

"Nuestra vida política ha de tener principios sólidos como los que tenían los Reyes católicos. Con ideales y no con ideología. No sólo gestión, sino mirar al ser humano y respetar nuestros derechos. España es nuestra nación. El Cuarto Mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, significa también honrar a tu patria. Vivamos este día como honrar a nuestra patria. Recuperar el sentimiento de orgullo nos hará buscar lo que nos une y mirar al futuro de una manera esperanzada", ha valorado el arzobispo en la homilía.

'Granada, ¿qué?'

Tras la misa, el Cabildo Catedralicio, el de la Capilla Real y la Corporación Municipal pasaron de nuevo al Aula Regia, donde la edil del PP Rosario Pallarés Rodríguez ha sido la encargada de tremolar el estandarte ante los féretros de los Reyes Católicos. Posteriormente, tras la ofrenda floral en el enterramiento de los Reyes, toda la comitiva deshizo el camino andado de nuevo rumbo al Ayuntamiento para tremolar el Pendón desde el balcón principal del Consistorio, tarea que correspondió nuevamente a la concejal Carolina Amate.

Ya en la Plaza del Carmen, de nuevo la misma escena, los mismos protagonistas, himnos, vítores y pitos. La comitiva alcanzó la puerta de la casa consistorial a las 13:40. Una vez dentro, Amate cumplió con la tradición. "Granada, ¿qué?". Así por tres veces. "Por los ínclitos Reyes Católicos, Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla", prosiguió la concejal. Los vivas a España, a Andalucía y a Granada tronaron de nuevo ante una Plaza abarrotada.

Marifrán Carazo, en unas declaraciones ante la prensa previas al acto, ha destacado que este Día de la Toma 2024 "queremos poner en valor la rica tradición que envuelve a Granada", toda vez que "la Toma representa un capítulo crucial en nuestra historia, marcando el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa".

"Granada es una tierra de tradiciones arraigadas y recordar este pasado nos recuerda la importancia de preservar y fortalecer nuestra identidad única, pero sin quitar la vista del presente y del futuro, hacia donde debemos mirar con esperanza y determinación, par conseguir una ciudad mejor", ha señalado Marifrán Carazo.

La regidora ha animado a todos los granadinos a unirse y disfrutar de este día, y ha concluido que este 2 de enero "es una oportunidad para celebrar juntos y para fortalecer los lazos que nos unen como comunidad. Que este aniversario de la Toma sea un recordatorio de nuestra fuerza colectiva y de la grandeza de nuestra ciudad".