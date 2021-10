El exalcalde Torres Hurtado en el juicio sobre las licencias a su edificio en Granada: "No intervine en nada"

En el arranque del primer juicio del caso Nazarí, la pieza separada en la que se investigan las supuestas irregularidades en la construcción y concesión de licencias de un edificio de viviendas construido por el exalcalde de Granada José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, todos los acusados han negado su participación en los trámites relativos a esa promoción inmobiliaria que gestionaba el hermano del exregidor.

"No interviene en nada", ha declarado el exalcalde de Granada José Torres Hurtado. La exconcejal Isabel Nieto ha dicho que no admite que los hechos relatados sean así, que es titular de la promoción inmobiliaria en Obispo Hurtado, pero no en el porcentaje que se expone y que "cuando compramos ya tenía licencia".

Además, la exedil de Urbanismo ha asegurado que no intervino "en el expediente de licencia de primera ocupación, ni en el sancionador. No tenía competencias delegadas".

Por su parte, el técnico municipal Emilio M.H., negó haber emitido ningún informe relativo a las licencias: "Yo no hice ningún informe. Mi único informe es el inicio del expediente disciplinario, pero en relación con las licencias no hay ningún informe mío". Además, los tres han negado su participación en la licencia de ocupación.