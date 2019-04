Sebastián Pérez se queda sin Trinitario Betoret, su hombre fuerte para el turismo

Trinitario Betoret, número seis de la lista de las elecciones municipales por el PP al Ayuntamiento de Granada, ha renunciado a su candidatura por asuntos de índole personal y familiar, ha informado la formación en una nota de prensa.

"Hoy he comunicado al PP de Granada mi decisión de dejar la candidatura por motivos personales y familiares a la vez que he mostrado mi total apoyo a los proyectos que va a desarrollar en nuestra ciudad y en los que siempre he creído, motivo por el que decidí incorporarme a la lista", ha explicado Betoret, que seguirá colaborando activamente con el partido. Al tratarse de una decisión personal, el que fuera presidente de los hosteleros de la provincia espera que su decisión sea "entendida y respetada".

De esta manera, Sebastián Pérez, cabeza de lista por el Partido Popular al bastón de mando de la Plaza del Carmen, pierde a su fichaje estrella para la gestión del turismo en la capital.

Betoret fue el tercer integrante de la lista a las municipales del PP anunciado por Pérez después del de César Díaz, y en el seno de la misma ocupaba el puesto número. La importancia de esta baja para el PP se pone de manifiesto con las palabras que dijo de él el candidato a la Alcaldía, que resaltó que Betoret es "el hombre que más y mejor conoce el turismo de Granada".

Betoret había llegado a la propuesta del PP para "dar una vuelta" a la gestión turística de Granada, centrada en un "replanteamiento de la Alhambra" y "también de Sierra Nevada".