UP pide una nueva ordenanza que proteja el empedrado de las calles del Albaicín y el Centro de Granada

El grupo municipal de UP exige al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada que elabore una normativa sobre pavimentos que proteja el empedrado histórico del Centro y el Albaicín. El concejal de UP Francisco Puentedura ha explicado hoy que la nueva ordenanza tiene que evitar que por obras de mantenimiento o por decisiones de movilidad se sustituya el empedrado por asfalto o por otros materiales no patrimoniales perdiendo por tanto muchas calles su sello característico.

UP realiza esta petición después de que la semana pasada en comisión de Urbanismo se anunciara el desestimiento a continuar con la ordenanza que se comenzó a tramitar en 2019 y que según UP suponía un "coladero" para el asfalto en las calles de estos barrios. Una decisión que tomó el Ayuntamiento después de que Cultura de la Junta de Andalucía rechazara la normativa porque no se ajustaba a la Ley de Patrimonio.

"Esa ordenanza ya tuvo alegaciones de este grupo para proteger los pavimentos del casco histórico y no desregularlos para que el asfalto llegue casi por decreto sin tener que rendir cuentas a nadie. Ante esta tentativa de desregular y evitar que tengan la tentación de asfaltar calles con valor histórico que no tiene sentido si no se mantiene, planteamos que tiene que presentar una ordenanza que proteja estos pavimentos en Centro y Albaicín", ha explicado Puentedura.

Reponer el adoquinado eliminado desde la aprobación de los planes especiales

Para UP, este adoquinado "no solo tiene que tener protección urbanística sino que suponga una obligación por parte del Ayuntamiento o empresas privadas que actúen en esas calles para protegerlo y mantenerlo reponiendo el adoquinado de forma adecuada".

En esta nueva ordenanza UP quiere que se incluya también la reposición del adoquinado en calles donde ya se ha sustituido por asfalto desde que se aprobó el Plan Especial Albaicín y el Centro.

"No es poco frecuente que tras obras de suministro se haga un parcheo de asfalto en calles de especial protección, por lo que hay que obligar a las empresas o al Ayuntamiento a que cuando hagan obras o instalaciones, el empedrado vuelva a su estado original. En algunos casos han puesto losas de granito que afean el aspecto y son peligrosas en calles en cuesta porque si se mojan o hielan se convierten en pistas de esquí con riesgo de caída", explica el concejal, que asegura que detrás de todo esto hay una "excusa de abaratar costes".

En lugar de cantos rodados se utilizan, por ejemplo, piedras de tipo industrial, más frágiles y con mayores inconvenientes para los viandantes. "El empedrado no dificulta el paso del peatón, no mantenerlo bien es lo que provoca dificultades", asegura el concejal, que espera "un proyecto de ordenanza que cumpla ley de patrimonio y acabe con el coladero de asfalto en las calles históricas".

La intención del Ayuntamiento, confirmada por el edil de Urbanismo, es que aunque no esté la ordenanza se trabaje con acuerdo con la Junta de Andalucía y tienen claro que en calles peatonales se utilizará el empedrado pero en las calles con tráfico se pueden utilizar otros materiales como asfalto. "Esa fórmula detrás esconde abaratar costes a costa de desproteger el patrimonio. A lo mejor la solución es la limitación del tráfico respetando la accesibilidad de residentes o trabajadores y un adecuado mantenimiento de los pavimentos. La solución nunca es sustituir pavimentos históricos por asfaltado, eso degrada el patrimonio y las señas de identidad de estos barrios patrimoniales", ha contestado Puentedura.