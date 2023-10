La delegación de Ucrania aterriza en Granada para participar en la Cumbre Europea

Era una incógnita hasta el último momento, pero ya se ha resuelto. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha aterrizado sobre las 09:10 horas de esta mañana en Granada y participará en las dos cumbres europeas que ya se están celebrando.

A bordo de un avión blanco con la bandera de Ucrania en el ala trasera, el presidente ucraniano ha llegado al Aeropuerto Federico García Lorca bajo unas fuertes medidas de seguridad que la Guardia Civil ha coordinado en el aeródromo. Posteriormente, un convoy ha sido el encargado de trasladarlo hasta la capital.

La asistencia de Zelenski era duda hasta el último momento por razones de seguridad. Desde Moncloa y el Gobierno ucraniano han evitado durante todos estos días confirmar su presencia para evitar problemas de seguridad debido a la guerra que se vive en territorio ucraniano.

La presencia de Zelenski será su primera visita oficial a España desde el inicio de la guerra con Rusia. El presidente ucraniano coincidiría con algunos de sus principales socios internacionales y con otros que han comenzado a mostrar grietas, como el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, que ha descartado comprometer más armas para Ucrania en pleno pulso político por la exportación de grano.

Zelenski ha anunciado a través de su perfil oficial en la red social X (antes conocida como Twitter) su presencia en las cumbres europeas en Granada. "Nuestro objetivo conjunto es garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestra casa común europea. Estamos trabajando junto con socios para mejorar la arquitectura de seguridad europea, en particular la seguridad regional, y Ucrania tiene propuestas sustanciales a este respecto".

"Prestaremos especial atención a la región del Mar Negro, así como a nuestros esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad alimentaria mundial y la libertad de navegación. La principal prioridad de Ucrania, especialmente a medida que se acerca el invierno, es fortalecer la defensa aérea. Ya hemos sentado las bases para nuevos acuerdos con socios y esperamos su aprobación e implementación. Este debería ser un día productivo para Ucrania y Europa en su conjunto", ha publicado el presidente ucraniano.

