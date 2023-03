Unidas Podemos avisa que el Ayuntamiento de Granada no cumple el pacto para garantizar la estructura de ingresos

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha comparecido este miércoles para pedir al equipo de Gobierno que ponga en marcha las medidas que tienen que desarrollar la progresividad fiscal en los impuestos, tasas y tributos en Granada. El concejal de la confluencia, Paco Puentedura, ha incidido en que fueron acordadas en el acuerdo que permitió la aprobación de las ordenanzas fiscales.

Según el pacto para las ordenanzas, ha añadido, debían establecer una estructura de ingresos estable por parte del Ayuntamiento que permita una buena ejecución presupuestaria para poder garantizar la financiación de los servicios públicos más básicos de la ciudad.

En concejal ha recordado que las medidas progresividad fiscal son la mejor manera de proteger a las familias con economías más débiles porque permiten, en primer lugar, un sistema de impuestos que sea justo.

"Que no se cargue un peso desorbitado sobre las espaldas de estos ciudadanos y ciudadanas mientras que las rentas más altas no aportan lo que deberían”, ha manifestado Puentedura, quien ha asegurado que la progresividad fiscal trata de “garantizar la estructura de ingresos del Ayuntamiento que pueda asegurar la prestación de servicios públicos como el transporte, la limpieza, la asistencia de ayuda a domicilio o el cuidado y mantenimiento de la ciudad”.

Además, desde UP han señalado que este principio de progresividad fiscal está recogido en la Constitución Española por lo que las administraciones públicas deben asegurarse de que quien más tenga aporte más que quien tiene menos.

Puentedura ha reconocido que “sí se han puesto en marcha medidas que han tenido nuestro apoyo, como es la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)”, sin embargo, ha matizado, “no bajando solo el IBI se protege a esas familias vulnerables”. De hecho, ha explicado, “la bajada del IBI se hizo de forma lineal y ya avisamos de que se debía complementar con otras medidas que planteen mayor progresividad”.

El concejal ha puesto como ejemplo de una “medida a medio activar” ha sido la ampliación de las bonificaciones del IBI Social, ya que muchos granadinos se han quedado fuera tener dificultades para tramitarla, por falta de publicidad o porque no se amplía el ámbito de protección.

Puentedura ha añadido otra como es la modificación del callejero fiscal, es decir, ajustar el pago de impuestos a la realidad social y económica de cada calle y tramo de la misma. Esta medida, ha dicho, el equipo de gobierno aún no ha comenzado a implementarla pese a que el mandato está a punto de finalizar. “Nos preguntamos cuándo piensan hacerlo”, ha reprochado el edil, que ha subrayado que “tienen el compromiso desde hace dos años de que iban a tramitarla”.

Otra medida comprometida hace dos años y que aún no está puesta en marcha es la implementación de los tipos diferenciados del IBI, que daría mayores ingresos al Ayuntamiento cargando sobre actividades como pueden ser casas de apuestas, actividades contaminantes o que generan perjuicios en el entorno o sobre entidades financieras o bancos que tienen que aportar más en sus impuestos. También, se contemplaba el recargo para las viviendas vacías de grandes tenedores, es decir, con más de 10 casas o pisos vacíos.

“No entendemos como el equipo de Gobierno no pone en marcha todas estas medidas pese a formar parte del acuerdo con nuestro grupo municipal”, ha reiterado el concejal que ha pedido que “dejen de buscar excusas legales ya que, todas ellas, podrían estar aplicadas o, al menos, avanzadas. No se está haciendo nada para garantizar los servicios públicos de Granada dado que no se está haciendo nada para aplicar las medidas pactadas que los asegurarían”.

El concejal ha manifestado que prueba de la necesidad de la aplicación de la progresividad fiscal para garantizar la estructura de ingresos la hemos podido ver en los Plenos de enero y febrero.

“Donde han aparecido dos modificaciones presupuestarias por un valor de 11 millones de euros para cubrir servicios prestados que no estaban financiados en el propio presupuesto y que costarán un tijeretazo a otros servicios”. Esta situación ha venido, ha dicho, “o bien por facturas atrasadas o por situaciones como la bonificación del transporte público que se tienen que atender en este año”, ha subrayado.