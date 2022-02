La Universidad de Granada y Fundación AXA organizan una jornada sobre los retos del futuro de la profesión

La Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada (UGR) acogió este jueves la jornada Nuevo periodismo organizada por Periodismo 2030 y la institución universitaria. El Colegio Máximo, en Cartuja, fue el escenario en el que los responsables de medios de comunicación de Granada, Jaén y Almería analizaron el estado actual de la profesión y el futuro.

La inauguración fue presidida por el decano de la Facultad de Comunicación y Documentación, Benjamín Vargas Quesada; y contó con la participación del profesor y coordinador del grado de Comunicación Audiovisual, Juan Ángel Jódar, el director de la Fundación AXA, Josep Alfonso, así como de Fernando Jáuregui y Sergio Martín de Periodismo 2030. En el acto participaron representantes de medios de comunicación de Andalucía oriental y los estudiantes del centro de Cartuja tuvieron la oportunidad de conocer el presente de la profesión y mostrar sus dudas.

Vargas destacó que “nos encontramos ante una nueva sociedad que consume y actúa diferente” en la que lo digital es clave. La Facultad de Documentación y Comunicación trabaja y avanza en una comunicación mejor para toda la sociedad. El seminario de este jueves es un ejemplo de ello y que Jódar calificó como “un evento de gran relevancia”.

Jáuregui animó a los universitarios a preguntar y analizar con “lo mejor del periodismo de Andalucía oriental” los retos. “Para entrar en el mercado laboral es importantísimo conocer a los periodistas, los que algún día os contratarán”. Recordó que “en el periodismo es noticia aquello que alguien no quiere que se publique”.

En esta línea, defendió el papel de los periodistas que “estamos intentando cambiar el mundo. Nos estamos involucrando”. Ante el auditorio subrayó que los periodistas “hemos tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia. Esto de salir un periódico de papel cuando está cerrado todo es prácticamente heroico. Hubo compañeros que fueron al hospital con micrófono y mascarilla cuando nadie quería ir”. Por eso, apostó por el reconocimiento social de los periodistas que “estamos cumpliendo”. Incidió en la necesidad de escuchar. Y no se cortó al decir que las redes sociales son “enemigas del periodismo”. En este caso hubo debate entre los estudiantes y los profesionales presentes en la mesa.

Fernando Jáuregui reconoció que las redes sociales son enemigas del periodismo, lo que generó debate entre los asistentes

Sergio Martín fue el encargado de hablar del libro Periodismo 2030: Recetas para la era de la comunicación digital y reflexionó sobre el periodismo, la comunicación audiovisual y la información al minuto sin olvidar la importancia de las fuentes. Animó a los estudiantes a ser periodistas sin que les invada el desánimo.

Josep Alfonso referenció el libro y las conversaciones con doscientos periodistas que plantearon esos retos del futuro de la profesión. Compartir esos retos con los profesionales del futuro para fomentar ese debate para entre todos afrontar posibles soluciones es lo que se hizo este jueves. También habló de esa gira que están haciendo por las facultades de comunicación de España.

Primera mesa

La primera mesa de análisis contó con la intervención de Quico Chirino, subdirector de Ideal; Lola Quero, directora de Granada Hoy; Juan Espejo, director de Diario Jaén; Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería; y Juan Pablo Bellido, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

Chirino empezó diciendo que 2030 le parece “demasiado ambicioso. La transformación que deben abordar las facultades es que salgáis de aquí con unos conocimientos, que lo podáis llevar a la práctica, y unas destrezas que permitan evolucionar”. Añadió que “el periodismo en algo sí ha cambiado. Antes se organizaba bajo el concepto de un periodista un tema. Yo no quiero ya redactores de un periodista un tema. El trabajo se organiza ahora de manera distinta. Ahora se exigirá una actualización en redes, compatibilizarlo con un podcast… Pese a todo voy con mi libretilla porque la materia prima es lo que no cambia”. Expuso también que uno de los problemas es la crisis vocacional. “Antes de entrar a una facultad convendría leer un periódico”, remató.

La directora de Granada Hoy, mantuvo sobre la formación que los estudiantes lo que “deberéis aprender es aprender a aprender. Desde que salí no he dejado de aprender. Es fundamental que cada día nos actualicemos y aprendamos cosas nuevas”. A su juicio lo que más ha cambiado son los tiempos, la rapidez. Es partidaria de que “la labor del periodista debe ser a la larga también un poquito reposada y pararse un poquito a saber qué queremos contar. En ese punto creo que estará nuestra tabla de salvación, en la que será necesaria el periodista. No perder la esencia que nos hace útiles, imprescindibles”.

Espejo contó la aventura de este periódico “100% jienense, ante las grandes cifras de Facebook, Amazon y Youtube, sostuvo que es “el momento de no olvidar el contacto de las personas y la vertebración del territorio. Los números del diario Jaén son modestos, pero es un orgullo ser el medio de comunicación de Jaén”. Contó que el periódico llega a cualquier rincón de la provincia. “Somos pequeñitos, pero conocemos a nuestros clientes, sabemos de sus necesidades. Nuestro horizonte 2030 está pensado en papel y con papel” sin olvidar el despliegue digital que ya ofrecen y al que seguirán sumándose.

Para la directora de Granada Hoy es "fundamental que cada día nos actualicemos y aprendamos cosas nuevas"

Antonia Sánchez habló de su grupo tanto en papel como audiovisual, líderes de audiencia en la provincia. “Nos hemos ido adaptando a los tiempos en estos 83 años. Ha habido diferentes adaptaciones, entre ellas las políticas e institucionales, sociales y por supuesto los cambios tecnológicos, que ahora mismo estamos en uno muy profundo, pero ha habido antes también”, dijo. Agregó que “no hay que olvidarse que lo importante es la historia, la materia prima, lo que vamos a contar. A partir de ese punto entran todas las nuevas herramientas. La comunicación profesional sigue siendo más válida que nunca y más necesaria que nunca”.

Juan Pablo Bellido, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, recordó que el periodismo siempre ha estado en crisis y lo está porque “los poderes fácticos no le interesa un periodismo fuerte. El periodismo es cambiante y estamos inmersos en una vorágine”. A los estudiantes les dijo que “vais a terminar trabajando en puestos que hoy no existen todavía”. Hizo una gran defensa del periodismo como “la profesión más bonita del mundo, no hay otra mejor, no permitáis que os quiten la ilusión y os marquen límites donde podáis llegar. Las nuevas tecnologías representan una oportunidad extraordinaria para que os podáis insertar en el mercado laboral”.

Segunda mesa

La segunda mesa fue moderada por Andrés Cárdenas, presidente de la Asociación de Periodistas de Granada. Intervinieron Carmen Torres, directora de Informativos Canal Sur; Eduardo Peralta, director de Ideal; Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital del Grupo Joly y profesora de la UGR; Julio García de la Cruz, jefe de la Unidad Informativa de RTVE en Granada; y Gabino García, director de Cope Granada.

Cárdenas animó a los estudiantes y les dijo que “no perdáis la esperanza”. Contó como mandaba las crónicas en autobús de línea y las fotos en carrete. Ahora en “dos segundos” llega a la redacción del periódico la información. ¿Qué nos queda por ver? “No lo sé”, respondió. Y pidió a los universitarios: “Por favor, leer libros o lo que queráis”.

Carmen Torres disertó sobre las redes sociales y el papel de los periodistas a la hora de desbrozar la maleza de las redes sociales. “Ahora mismo el periodista es más necesario que nunca”, clamó. Les pidió a los estudiantes que no desconfíen de los medios de comunicación ante el debate que se suscitó entre los presentes en el seminario.

Magdalena Trillo recomendó el libro de Periodismo 2030 porque hay reflexiones “muy interesantes” para “valorar lo nuestro”, los periodistas y medios locales y cercanos. “En estos momentos el ejercicio de periodismo es fundamental”, dijo al tiempo que apuntó a que “estamos en guerra” en Ucrania y el periodismo será clave por los ataques que habrá en redes.

Julio García de la Cruz habló del mensaje que le mandó la corporación con motivo de la guerra de Ucrania para que comprobaran las fuentes. “La fuente es clave”, dijo en relación al trabajo de los periodistas contrastando la información con varias fuentes.

Gabino García les explicó a los estudiantes que la radio es “pasión y credibilidad”. Homenajeó al periodista Juan Pablo Colmenarejo, que murió el miércoles. Mandó a los estudiantes presentes en el salón de actos de la Facultad de Comunicación “un mensaje ilusionante porque no hay sociedad libre sin medios de comunicación. Sin periodistas no habrá sociedad libre”. También habló de la credibilidad y “eso solo la tienen los profesionales del periodismo”. A su parecer la radio está “más fuerte que nunca”.

Eduardo Peralta aludió en primer lugar a que era un día negro por la guerra y valoró que una de las primeras víctimas de la guerra es la información. Primera receta para la comunicación digital, a su juicio, es “buen periodismo y hecho por buenos profesionales. No hay más receta. El periodismo es una necesidad vital”. También expuso que “el periodismo no puede ser gratis”. Concluyó que el periodismo debe estar para servir a los lectores. “El futuro es prometedor”, comunicó a los futuros profesionales presentes en la sala.