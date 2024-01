La Universidad de Granada inicia un proyecto para mejorar la accesibilidad auditiva en los contenidos de radio digital universitaria

Esta semana ha dado comienzo el proyecto de Radiolab UGR University media for all: widening access to Open Audio Media, una iniciativa pionera destinada a mejorar la accesibilidad de los contenidos de audio para los seguidores de podcast y programas de radio digital con discapacidad auditiva. Este proyecto tendrá como resultado varias investigaciones sobre el estado de esta cuestión, un plan de mejora de la accesibilidad de Radiolab UGR, así como un nuevo podcast accesible en parrilla.

Con un enfoque práctico y colaborativo, el proyecto está financiado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social y liderado por María Asunción Pérez, del departamento de Traducción e Interpretación. Contará con la colaboración Radiolab UGR en la creación y divulgación de contenidos más accesibles.

La iniciativa (a la que se han sumado investigadoras e investigadores con y sin discapacidad, entre ellos, la coordinadora de Medialab UGR, Sandra Haro), mejorará el acceso no solo a seguidores con discapacidad auditiva, sino también para aquellos oyentes en situaciones donde el acceso al sonido es limitado y quieran seguir los programas.

Esta iniciativa pionera representa un paso importante hacia la eliminación de barreras en la comunicación y el acceso a la información, reafirmando el compromiso de la UGR con la diversidad y la inclusión.

Con su enfoque práctico y colaborativo, el proyecto promete transformar la forma en que la comunidad universitaria y el público en general acceden y disfrutan de los contenidos de audio. La UGR, con este proyecto, se posiciona a la vanguardia en la creación de un entorno educativo y mediático más inclusivo.