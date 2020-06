La Universidad de Granada reanuda las prácticas externas presenciales

Las universidades públicas andaluzas, entre las que está la de Granada, han dado luz verde a la reanudación de las prácticas académicas externas de manera presencial, según la resolución publicada hoy y que data del pasado 27 de mayo. Así, podrán retomar sus planes los estudiantes que tengan que realizar prácticas de los títulos impartidos en las universidades, “atendiendo escrupulosamente a las directrices que se contengan en las distintas fases del Plan para la transición hacia una nueva normalidad”.

La resolución especifica que “la reanudación de las prácticas presenciales no significará abandonar las prácticas que se desarrollen de forma telemática” y aclara que “los dos modos se pueden usar indistintamente o simultáneamente o en combinación, considerándose el modo telemático la forma prioritaria”.

La resolución señala algo ya conocido: “Sólo se autorizarán nuevas prácticas académicas externas, presenciales o no presenciales, en empresas que no se encuentren en un procedimiento de regulación de empleo (ERTE)”, aunque apunta a una excepción, sí se podrán hacer prácticas en empresas con ERTE “si este está ligado a una parte específica de la empresa, no relacionada con la práctica a desarrollar”.

Sobre dónde se harán las prácticas, la norma señala que “solo” se pueden realizar en las actividades que estén autorizadas. Las decisiones sobre la reanudación de las prácticas de manera presencial también serán aplicables en el caso de prácticas académicas externas curriculares en títulos que dan acceso a profesiones reguladas aunque estarán sujetas al esquema establecido, en su caso, por las Consejerías de la Junta de Andalucía o los Ministerios competentes en la materia, así como a las recomendaciones y acuerdos alcanzados por las conferencias nacionales de decanos, a fin de que las competencias adquiridas por los estudiantes sean similares en todo el territorio nacional.

La Conferencia de Rectores (CRUE) expuso recientemente, tras una reunión con las Conferencias de Decanos y Directores “la necesidad de abrir las clínicas universitarias para la realización de actividades formativas por parte de becarios” de cara al próximo curso, en el que no se descarta que se mantenga la docencia virtual. En ese encuentro, los decanos también mostraron su inquietud por aquellas prácticas que se realizan en juzgados y cuya actividad está restringida a actuaciones de urgencia, así como por la posibilidad de que se acumulen el curso que viene un número elevado de estudiantes y que, a su vez, disminuya la oferta.