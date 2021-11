3.000 historias de vida: La Universidad de Granada entrega sus premios a la excelencia en la movilidad internacional

La Universidad de Granada (UGR) celebró esta mañana la entrega de los Premios a la excelencia en la movilidad internacional de estudiantes en los años 2019, 2020 y 2021. Un reguero de reconocimientos obligado por la suspensión de las ceremonias de los dos cursos anteriores. Poco antes del inicio del acto, celebrado en el Espacio V Centenario de la Avenida de Madrid, Juan José Ruiz, uno de los premiados, recordaba su experiencia en Bogotá. El entonces estudiante del doble grado de Derecho y Políticas se marchó en 2018 a la capital colombiana para hacer sus prácticas, dentro del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica. Recuerda que le sorprendió el “gran contraste” entre la forma de vida que llevaba en Granada y la que encontró la urbe bogotana. “Hay mucho por hacer”. Tanto le marcó aquella experiencia que ahora realiza el doctorado en Derecho Internacional.

En las antípodas geográficas y sociales de Bogotá estuvo Javier de la Hoz, que realizó su estancia doctoral en la ciudad noruega de Bergen. “Lo que más me impactó es que no son tan protectores con los niños como aquí”. Graduado en Educación Primaria, analiza ahora la variables por las que un escolar puede dejar en un escrito cuestiones que permitan un diagnóstico por parte del docente de aspectos relacionados con el aprendizaje. “En la digitalización –relata en referencia a su experiencia en Bergen– van un paso más allá”. Llegó en septiembre de 2020, cuando Granada estaba sumida en la incertidumbre de la segunda ola. “Allí únicamente tuve que estar diez días de cuarentena cuando llegué. No eran obligatorias las mascarillas y todo estaba abierto”, relata sobre su llegada a Noruega y cómo el país nórdico hizo frente al coronavirus.

Los premiados Ganadores 2019: Leyre Morgado Roncal. Modalidad: movilidad de grado

Ana Gámez Rodríguez. Modalidad: movilidad de grado

Irene Beatriz Olalla Ramírez. Modalidad: movilidad de grado

Juan José Ruiz Ramos. Modalidad: movilidad de máster

José Manuel Maroto Blanco. Modalidad: movilidad de doctorado Ganadores 2020: Ana Delia Parejo Vidal. Modalidad: movilidad de grado

Daniel Pedrosa Martín. Modalidad: movilidad de grado.

Facundo Vanerio Martínez. Modalidad de máster.

Aída Pinos Navarrete. Modalidad: movilidad de doctorado.

Manuela Martínez Rodríguez. Modalidad: movilidad de prácticas internacionales Menciones especiales 2020: Ana Esperanza Espigares Garnica. Mención especial de grado.

Antonio Hermán Carvajal. Mención especial de grado.

Carlos Ferrer Moya. Mención especial de grado.

Eduardo Cano Muñoz. Mención especial de grado.

Maia Maitén Moñin Escudero. Mención especial de grado.

María Rocío Robles Muñoz. Mención especial de grado.

Teresa Algarra Ulierte. Mención especial de grado.

Alberto Jáimez Rodríguez. Mención especial de prácticas internacionales.

Teresa del Pino Cuenca. Mención especial de prácticas internacionales, estancias formativas y voluntariado internacional. Ganadores 2021: María Amparo Rovira Medina. Modalidad: movilidad de grado y máster

Pedro Juan Aránguez Díaz. Modalidad: movilidad de grado y máster

Pedro Villalba González. Modalidad: movilidad de grado y máster

María Guadalupe Cortés Trejo. Modalidad: movilidad entrante.

Javier de la Hoz Ruiz. Modalidad: movilidad de doctorado.

El acto del V Centenario reconoció la experiencia vital y académica de estos estudiantes y de otros 22 jóvenes. Significativo y lleno de mensajes fue el entregado a la mexicana María Guadalupe Cortés Trejo, el primero en la categoría de movilidad entrante. Además María Guadalupe, invidente, demostró cómo ha cambiado la movilidad internacional en estos años, más inclusiva. Tanto la rectora, Pilar Aranda, como la vicerrectora de Internacionalización, Dorothy Kelly, destacaron este punto. “Agradecer a Guadalupe todo lo que ha superado”, expresó Kelly en su intervención, en el que destacó que la movilidad es un “deber institucional” que asume la necesidad de ser “más diversa, más inclusiva y más sostenible”. Sobre el impacto de los programas de internacionalización, la vicerrectora expresó que “es un activo que tenemos que aprovechar” y poner al servicio de la “sociedad”. “Impacta en las competencias, en la empleabilidad, en lo personal, en lo ciudadano”, enumeró la responsable de la internacionalización de la institución académica.

“No son 3.000 movilidades, son 3.000 historias de vida”, aseguró sobre cómo ha marcado la experiencia de marcharse a otra universidad a los jóvenes que cada año solicitan participar de alguno de los programas de movilidad. Kelly también aseguró que “estamos en cifras de prepandemia” en cuanto a movilidad estudiantil, una apuesta que “abre mentes y cambia vidas”. “No perdáis el contacto con vuestra alma mater”, pidió a los estudiantes, de los que destacó la “enorme resiliencia” demostrada por aquellos a los que afectó la pandemia.

El profesor Wenceslao Martín Rosales, director académico de la Internacionalización, aseguró que entre los que se habían ido y venido había “historias de éxito, de superación, verdaderamente entrañables”. “La Universidad de Granada es líder desde hace más de una década en envío y recepción de erasmus”, resumió Martín Rosales, que expuso que “queremos que esa experiencia repercuta en las personas” y que no solo se mida en términos cuantitativos, también en calidad.

Leyre Morgado Roncal e Irene Beatriz Olalla Ramírez fueron las encargadas de pronunciar unas palabras en nombre de los estudiantes premiados. “Erasmo de Rotterdam dijo que en el estudio no existe la saciedad”, citó Beatriz. “No podemos saciar nuestras ansias de creer”, enlazó la estudiante, que destacó cómo la experiencia ha marcado “nuestro futuro”. Leyre, por su parte, pidió a los futuros estudiantes de movilidad “tranquilidad, que el miedo no haga que se tambaleen sus sueños. Sed valientes”.

La rectora de la UGR, Pilar Aranda, destacó que en la entrega de premios se reconoce el “enriquecimiento personal y colectivo” e instó a mantener la ”obligación de responder de manera comprometida en la sociedad” ante retos globales.