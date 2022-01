La Universidad de Granada retomará la actividad académica de forma presencial desde el lunes 10 de enero

La Universidad de Granada (UGR) retomará la actividad académica en los estudios de Grado, Posgrado y Formación Permanente, con clases, prácticas y pruebas finales de evaluación de forma presencial y con la máxima normalidad posible desde el próximo lunes 10 de enero.

Desde la UGR se entiende que "es la mejor opción para garantizar el derecho a una educación de calidad en el seno de una universidad con una larga tradición y vocación de presencialidad".En las enseñanzas de Grado, el 12 de enero se inicia el periodo de evaluación del primer semestre, que se prolongará hasta el día 26 en los centros con calendario de semestres abiertos y hasta el 19 de febrero en los centros con calendario de semestres cerrados. Las clases del segundo semestre comenzarán, también de forma presencial, el 27 de enero en los centros con calendario de semestres abiertos y el 25 de febrero en los que tienen calendarios con semestres cerrados.Para atender aquellas posibles situaciones e incidencias asociadas a el Covid-19 en relación con el desarrollo de las pruebas finales de evaluación, que no estén contempladas en la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, el pasado 23 de diciembre se dictó una resolución en la que se determinan las instrucciones a seguir en cada caso.Con esta resolución se garantiza que los y las estudiantes que no puedan concurrir a los exámenes de este primer semestre según el calendario establecido por los centros, y por alguno de los motivos contemplados en la misma, puedan acogerse a la evaluación por incidencias, para lo que se establece el procedimiento de solicitud y resolución correspondiente.Al estudiantado que cuente con el reconocimiento formal de vulnerable o que tenga la consideración de cuidador/a principal de personas en situación legal de dependencia, le será de aplicación la Resolución de la Rectora del 23 de septiembre de 2021 a los efectos de la adaptación de la docencia y la evaluación.El resto de medidas implementadas desde el inicio de este curso, previstas en los protocolos para hacer frente a la pandemia permitirán, por tanto, el desarrollo presencial de la actividad docente y de las pruebas de evaluación en el marco de unos espacios universitarios que siguen siendo espacios seguros porque se han asumido y se han puesto en marcha todos los compromisos necesarios para ello.