Ocho de cada diez doctores por la Universidad de Granada tienen trabajo dos años después de su tesis

A más cualificación, más posibilidades de encontrar empleo. Mejores contratos y menos tiempo sin trabajo. Es la conclusión a la que llega el estudio sobre situación laboral de los titulados en la Universidad de Granada, que fue presentado junto a otro informe también elaborado por el Observatorio de Empleo de la UGR, el de satisfacción de los titulados en esta institución. Este segundo documento lanza como una de sus conclusiones el "déficit competencial" con el que se encuentran las empresas, según explicó el director del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR, Antonio Delgado Padial.

El autor de los estudios, Francisco Valero, destacó que la tasa de ocupación para la promoción 2020/2021 es del 52% para el alumnado de grado. Este mismo indicador sube al 73% en el caso de los doctores. En el segundo año tras titular se mantiene esa brecha. Si la tasa de ocupación dos años después de conseguir el título es del 61% para los graduados, este indicador crece hasta el 80% para los doctores, según se recoge en el estudio sobre situación laboral, que cumple este año su decimoquinta edición. Para realizar el estudio se han analizado las tasas de inserción, de demanda de empleo y de paro registrado así como las características del primer contrato con datos extraídos de las bases de datos de la UGR y del Servicio Andaluz de Empleo.

"Los doctores parecen disfrutar del mejor posicionamiento en el mercado laboral un año después del egreso" en todos los indicadores, además de tener mejores contratos en cuanto a menor movilidad, menos tiempo transcurrido para la firma del primer contrato y menos sobrecualificación. Mientras que un graduado necesita 154 días para firmar su primer contrato (cinco meses), un titulado de posgrado requiere 145 y un doctor 128 (poco más de cuatro meses). Otro apunte interesante es que mientras que tener más conocimientos de los requeridos para ese puesto se da en el 61% de los contratos de graduados, en el caso de los doctores es de apenas 8,3%. Además, entre las conclusiones del informe se subraya que la tasa de inserción en 2020 -año marcado por la crisis sanitaria- "no se resintió en exceso para el caso de los egresados universitarios de grado y postgrado respecto al año anterior".

Un año después del egreso, Edificación es la titulación con mayor tasa de ocupación (93%), seguida de Óptica (91%), Enfermería (90%), Medicina (88%), Informática y Matemáticas (87%), Fisioterapia (81%) e Ingeniería Electrónica Industrial (79%). Dos años después de titular, Medicina es el grado que encabeza esta clasificación (96%), seguida de Informática (91%), Óptica (88%), Enfermería (87%), Informática y Matemáticas (87%) y Edificación (83%).

Estudio sobre satisfacción

Además de analizar cómo es la integración de los egresados de la UGR en el mercado laboral, la institución también quiere conocer qué piensan de ella quienes han estado en sus aulas. En esta línea va el informe de opinión de los egresados de la UGR, realizado a través de cuestionario -remitido hasta siete veces a los que hicieron un máster para conseguir una muestra que pudiera ser suficiente- y que lanza como una de sus conclusiones que "el mercado laboral exige un nivel de competencias superior al que se adquiere en la universidad". Este estudio destaca que lo que más valoran los que han pasado por las aulas de la UGR son las infraestructuras y refleja que el grado de satisfacción es alto entre los alumni de la UGR. Así, el estudio determina muchos de los que han estudiado en Granada volverían a cursar su formación en la UGR.

En la realización de las encuestas participó el 22% de los casi 11.500 egresados en el curso 2019/2020. El director del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas destacó la dificultad para recopilar la información y el hecho de que este estudio sufriera un parón a consecuencia del cambio en la ley de protección de datos.

Los datos aportados por los encuestados apuntan a que el 64,5% de los titulados por la Universidad de Granada de esa promoción eligió sus estudios por vocación, mientras que un tercio de los egresados lo hizo para ampliar conocimientos. Prácticamente la mitad hizo prácticas curriculares y uno de cada tres participó de un programa de intercambio. Además, un 17% compatibilizó sus estudios con un trabajo, "sobre todo en actividades que no guardan relación con sus estudios".

Sobre las competencias adquiridas, quienes ese 2019/2020 finalizaron sus estudios en la UGR y realizaron prácticas aseguraron que adquirieron competencias como responsabilidad (4,09 sobre 5), compromiso ético (3,93) 0 capacidad para resolver problemas (3,91). Entre las competencias que se han quedado descolgadas están la motivación por el trabajo y la capacidad de trabajo en equipo, algo sobre lo que el responsable del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas de la UGR llamó la atención.

Otros datos destacados son que el 67% de los encuestados consideran que los estudios universitarios han sido indispensables para obtener el contrato. "Vemos como los egresados se van insertando a puestos adecuados a su nivel de estudios", expuso Delgado Padial. En cuanto al apartado de los que no trabajan, hay un 34% que prepara oposiciones. Un 64% asegura que buscan empleo y no lo encuentran y un 25% reseña que no tiene la tiene los estudios adecuados.

Tras la exposición de los datos, el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, José Antonio Naranjo, subrayó la necesidad que tiene la Universidad de "conocer qué está pasando" en el mundo laboral con los egresados, además de lanzar la propuesta de analizar la situación de aquellos que se han ido al extranjero a desarrollar una carrera profesional.

La rectora, Pilar Aranda, por su parte, destacó que "necesitamos la colaboración de los empleadores" en la formación de los futuros profesionales y avanzó el impacto que tendrá la posibilidad de adquirir microcredenciales, tal y como establece la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, micro formaciones, más reducidas en el tiempo, que "permiten ampliar conocimientos" a lo largo de la vida laboral. Sobre el estudio, subrayó que "toda institución universitaria debe tener estudios sobre sus egresados" para conocer "dónde están las carencias".