Las plataformas consideran una “engañifa” que REE se abra a modificaciones

El próximo miércoles, un día después de que la plataforma Di No a las Torres, que lucha por evitar la construcción de una línea eléctrica de alta tensión por el Valle de Lecrín, presente las primeras alegaciones al proyecto, tendrá lugar la primera reunión entre ayuntamientos, vecinos, colectivos y asociaciones de la comarca con Red Eléctrica de España (REE), promotora de este eje de transporte energético.

Julio Calvo, uno de los miembros de la plataforma contraria a esta obra, confirmó este punto a Granada Hoy, y espera que la compañía se presente a la cita que, según el activista, “parece ser que vendrán”. Este hecho ocurre un día después de que REE presentara el proyecto de alta tensión a los periodistas. Este eje mide 182 kilómetros y parte de Benahadux (Almería) y acaba en El Fargue, pero los cerca de 30 kilómetros que afectan al Valle de Lecrín son el objeto de las protestas. La reunión tendrá lugar en la Centro de Día de Dúrcal.

Para Julio Calvo, el ofrecimiento que hizo el jueves la compañía de atender, estudiar, analizar e incorporar las alegaciones que se presenten por parte de los colectivos, si son “viables”, resulta insuficiente: “Es una engañifa. El origen está en si el tendido tiene que ir por el Valle o no, y esta cuestión no la quieren tratar. Estamos abiertos a propuestas pero por el Valle, y eso es lo que la plataforma, la asociación de empresarios, los ocho ayuntamientos y todo el mundo coincide en decir que no”.

“Presentar alegaciones no es la solución. Hay que discutir si debe pasar por el Valle y si es necesario o no, porque la demanda va a ir decayendo”, opina Calvo en contra de los argumentos expuestos por REE, que estima una sociedad “cada vez más ‘electrodependiente’”.

El activista tiene claro que este proyecto supondría “la muerte” del Valle, que según él, “ya no soporta más grandes infraestructuras” tras la construcción del pantano de Béznar, un gasoducto, o los molinos aerogeneradores, que en los próximos meses ampliará sus instalaciones.

Los ocho municipios del Valle de Lecrín se han manifestado en contra del proyecto

Julio Calvo también tiene claro que Red Eléctrica “no ha estudiado” las 60 alternativas que explicó la compañía en la reunión informativa del pasado jueves, de la misma manera que tampoco cree que “hayan cumplido todas las normativas como dicen”.

Estos dos puntos serán algunas de las claves de las alegaciones que se presentarán el martes ante la Junta de Andalucía, de la que depende la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones para acometer estas obras.

“Que pase más o menos cerca de Saleres o de Albuñuelas es igual. El problema es la elección y eso es algo que Red Eléctrica no llega a plantear”, valoró Julio Calvo, quien tampoco ve beneficio directo para la comarca: “Es una autopista que pasa y no deja nada en el Valle. No va a generar puestos de trabajo en la explotación y lo único que hace es afectar a un espacio que tenemos claro que es la muerte del Valle”.

Este punto discute uno de los ofrecidos el jueves por Red Eléctrica, que explicó que en el proceso de obras y posteriores actuaciones se tiene en cuenta el empresariado local y la población para realizar contrataciones.

El movimiento cuenta con el apoyo de los ocho ayuntamientos afectados por el proyecto, que en sus plenos municipales han apoyado mociones contrarias a la instalación del Eje Sur de Granada por el Valle de Lecrín. También expresó su oposición al proyecto la Mancomunidad de Municipios de la comarca, liderada por la alcaldesa de Nigüelas, Rita Rodríguez Rica.