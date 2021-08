Los VMP reciben en Granada 272 multas por infracciones en lo que va de año

Los Vehículos de Movilidad Reducida (VMP), conocido comúnmente como patinetes eléctricos, han recibido 272 multas por infracciones de circulación en lo que va de año, gran parte de ellas producidas por el desconocimiento que existe por parte de los usuarios de la ordenanza municipal que regula las normas de utilización en la capital.

La ordenanza vigente en Granada es una de las pioneras en el país y, aunque se empezó a elaborar en 2013, su entrada en vigor data de marzo de 2020. Se trata de la Ordenanza Municipal de Peatones, Ciclistas y VMP, donde se legisla todo lo que se puede y lo que no se puede hacer con estos vehículos. Por analogía, los VMP tiene prácticamente la misma catalogación que las bicicletas y, por tanto, deben cumplir las mismas normas.

Para definir los VMP hay que remitirse al “Dictamen 2/2021” publicado por el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, donde se establece que estos vehículos tienen una serie de características: vehículos de una o más ruedas, una sola plaza –no se puede ir con el niño delante–, solo un motor eléctrico y que, por su diseño, solo puede ir de 6 km/h a 25 km/h. Pueden tener un sillón si son de autoequilibrio, como los Seaway, pero el patín no es de autoequilibrio, por lo tanto, está prohibido ir con asientos, porque ya no sería un VMP, se convertiría en ciclomotor (L1e-B, según la legislación europea). Así quedaría fuera del rango de la ley y no serviría para circular, necesitaría llevar matrícula y un permiso, de manera que solo podría usarse dentro de una finca particular.

Cabe destacar que el límite de 25 km/h está marcado para circular obligatoriamente por la calzada, nunca por la acera y, como ya cuenta con la catalogación de vehículo, la persona que lo lleva es un conductor y tiene que cumplir los requisitos que marca la ley de seguridad vial y el reglamento de circulación, que es prestar la debida atención, no usar el móvil, respetar los semáforos, no circular por zonas peatonales, no superar la tasa de alcohol y no ir con drogas. Los VMP no necesitan seguro, aunque se recomienda contratarlo para que la responsabilidad, Además, por la definición de edad introducida en noviembre del año 2020, no pueden conducirlo menores de 15 años.

No es obligatorio el uso del casco en zona urbana para mayores de 16 años, al igual que tampoco se obliga a la contratación de un seguro para poder conducir los VMP, pero sí que es aconsejable para que la responsabilidad civil que ofrece el seguro cubra a alguien caso de accidente, y que no haya que hacerle frente con el patrimonio.

Desde la Policía Local de Granada, a través del subinspector de tráfico Antonio Martín, explican cómo se implanta paulatinamente el uso de estos patinetes. Según el subinspector Martín, desde que se catalogaron los patinetes eléctricos como vehículos, “desde la Fiscalía de Seguridad Vial se inició un recurso para proteger a los más vulnerables en la circulación que son ciclistas, VMP y peatones, por esto los ayuntamientos han reducido las velocidades en ciudad, se han rebajado a 20 km/h en vía de calzada única, 30 km/h en las de única calzada en único sentido, de manera que el límite de 50 km/h, que era la velocidad genérica ahora, es más excepcional, a no ser que sean dos carriles por sentido.

Así, añade Antonio Martín, se les dan preferencia a estas personas que se desplazan en vehículos que no son a motor, para lo que se usan los VMP y las bicicletas, pero también tienen que respetar una serie de normas”.

En este sentido, el subinspector Martín, indica que “nosotros hacemos una serie de seguimiento e, igual que se denuncian infracciones de otros conductores de otros vehículos a motor, como coches, motos y ciclomotores, se están denunciando los VMP”.

En cuanto a las sanciones mas frecuentes relacionadas con los VMP, Antonio Martín informa que “son circular por zonas peatonales, no obedecer la fase roja del semáforo, conducir con auriculares o utilizar manualmente el móvil. Se han observado también infracciones de circular dos personas en un VMP, cuando solo puede ir uno”.

También pusieron multas por ir por la acera, para evitar atropellos y en “controles de radar, por ir a 65 km/h y, en este caso, se reitera el vehículo por salirse de la norma y superar el límite de velocidad de 25 km/h”. En este sentido, la Policía Local de Granada inmovilizó 38 VMP hasta el 27 de agosto.

Como recomendación para evitar sanciones, el subinspector Martín aconseja “que la gente se informe antes de adquirir estos aparatos en muchos establecimientos, porque ya los grandes centros comerciales lo venden y, cuando paras a los conductores, comentan que desconocen que se trata de un vehículo, desconocen la legislación y manifiestan que los establecimientos se lo venden y no le informan de esto”.

Por su parte, el presidente de la Asociación para la movilidad personal y ecológica de Granada (Ampeg), Sergio Ruiz, comenta que “Granada es el paraíso del patinete eléctrico, porque la ordenanza que regula los vehículos de movilidad personas favorece bastante a los usuarios”.

Sin embargo, agrega Ruiz, “habría que informar mejor a las personas que conducen VMP, con campañas de concienciación para que se sepa qué se puede y qué no se puede hacer, puesto que hay gente que no lleva prendas reflectantes y va por las aceras, cuando hay que ir por las calzadas”.

Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada

Desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada se informa de que los atropellos han descendido desde 2019 hasta 2020, pero advierten que “hay que ser cautelosos con los datos, dado el periodo de confinamiento en el que se redujo la movilidad”. Además, también reseñan que es imposible tener un control de cuántos patinetes eléctricos puede haber, dado que no existe un censo hasta que la Dirección General de Tráfico desarrolle la normativa.

La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, por su parte, en declaraciones a este medio aportó que “estamos estudiando los carriles de limitación de velocidad a 30 km/h, para ver si se pueden ampliar al resto de la ciudad o ver qué medidas podemos llevar a cabo para fomentar el uso de los VMP, que son vehículos no contaminantes, eficientes, que pueden dar una respuesta adecuada para las distancias cortas, pero hay que hacerlo seguro para que la gente se anime a utilizarlo y, por tanto, facilite la transición hacia una movilidad más sostenible”.

En este sentido, Ruz añadió que “uno de nuestros principales objetivos es la mejora de la calidad del aire y, para ello, fomentaremos el uso de bicicletas y los VMP con medidas como la limitación de la velocidad, la reserva de espacios para aparcamiento, que puedan entrar en los autobuses… daremos felicidad para el uso del transporte público y los VMP”.