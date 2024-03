El ministro Ángel Víctor Torres considera errónea la designación de Membrilla como director del Patronato García Lorca

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que era "obvio" que Antonio Membrilla, quien ha declinado asumir la dirección del Patronato Federico García Lorca de Granada antes de asumir el cargo, no era la persona idónea para esa posición.

Membrilla renunció al cargo este martes antes de asumirlo debido a la controversia generada por unas declaraciones que hizo en 2020 en su perfil de X sobre la memoria histórica, a la que calificó de "memez histérica".

Esas palabras suscitaron numerosas críticas de asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos, además de la dimisión, como miembro del Patronato Federico García Lorca, de Laura García-Lorca, sobrina del poeta.

El ministro, que ha conocido esta tarde las labores de exhumación en las fosas del Barranco de Víznar (Granada ), ha señalado a preguntas de los periodistas que era "obvio" que Membrilla no era la persona adecuada para asumir el cargo porque, "al margen de su actitud", en lo que no ha querido entrar, no había, por sus declaraciones, compromiso "ni con el legado de Lorca ni con la Memoria Democrática".

"Fue un error su nombramiento", ha mantenido el ministro, que ha confiado en que el Patronato Federico García Lorca, dependiente de la Diputación de Granada , elija ahora bien al nuevo director y escuche a los miembros de la Fundación.

También espera que las dimisiones producidas por su nombramiento, en alusión a la de Laura García-Lorca como miembro del Patronato, queden ahora sin efecto.

El ministro, para quien la renuncia de Membrilla ha sido lo correcto, ha recordado que el compromiso con el legado de Lorca "no es solo literario, sino social y de compromiso con los más desfavorecidos", por lo que ha confiado en que la próxima elección del director sea adecuada.