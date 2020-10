Vinos Masterchef

Desde hace unos años, no hay canal de televisión que se precie que no tenga un programa de cocina, normalmente dirigido y presentado por un chef de prestigio. Por lo que me toca por mi profesión (y de paso, por la de mi pareja, que es cocinero)suelo verlos cuando puedo y siempre me hice la misma reflexión: que pena que no utilicemos esta vía, ya que muchos se emiten fuera de horario infantil, para dar a conocer la riqueza vitivinícola de nuestro país y de paso enseñar un poquito a los espectadores sobre maridajes de vinos y platos.

Así que fue una gratísima sorpresa cuando el pasado martes, viendo Masterchef, apareció entre las manos de Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz una botella de vino… con el logo del programa. Y junto a ellos, una cara muy conocida para mí: Javier Gila, uno de los grandes sumilleres de España y gran amigo mío. Me apresuré a ponerle un mensaje para decirle que lo estaba viendo y que lo llamaría al día siguiente para hablar del tema y el resultado fue una conversación/entrevista entre amigos de la que les cuento lo que hay y lo que sé hasta el momento.

Javier me cuenta que es un proyecto en ciernes pero que va a ir relativamente rápido. Y que además, que se emita en la 1 de TVE es un lujo, pues lo ve mucha gente y tendrá gran repercusión. Los vinos no han salido aún al mercado pero los veremos en breve.

Gila es, como decía, uno de los mejores y más conocidos sumilleres de España. Un curriculum impresionante lo avala. Sería imposible nombrar todos sus títulos, masters y premios. Colaborador experto para el Ministerio de Educación y Ciencia para la cualificación de Sumiller a través del INCUAL, ha sido y es docente en decenas de cursos de sumilleres a lo largo y ancho de España. Actual Presidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres (AMS) y Vicepresidente de la Unión Asociaciones Española de Sumilleres (UAES), su trayectoria profesional también es impresionante: fue Head-Sommelier en el Hotel Ritz de Madrid o en el Club Allard, también en Madrid (2 Estrellas Michelin), así como en restaurantes en Irlanda y EEUU. Clubmasterchef ha creado una tienda online (www.masterchef.com) para vender en exclusiva esos vinos, que también se encontrarán en lineales de destacadas grandes superficies como El Corte Inglés o el Grupo IFA, presentados en unos expositores Masterchef.

Javier ha seleccionado los vinos que ya han salido con la marca Masterchef: un cava, un vino DO Rías Baixas, un Verdejo de Rueda, un Ribera del Duero, un syrah de La Mancha, un Sauvignon Blanc y un Frizzante. En el Club Masterchef, en el que se podrán encontrar entre 50 y 100 vinos (cada bodega con sus marcas propias) él colabora en la elaboración de un par de ellos y es el responsable de la selección del resto.

“Creo que la selección es realmente buena. De hecho mi nombre figura en la etiqueta y nunca lo vincularía a un producto que no fuera de calidad”, nos dice este gran sumiller. “Son vinos que tienen que gustar tanto al neófito como al profesional y que no sean las típicas bodegas de cada zona, que el cliente no diga “este vino lo encuentro yo en cualquier sitio”, que sean diferentes.

También estarán en el Restaurante Masterchef de Madrid (Velázquez, 150)- En la tienda on-line Masterchef hay también premios para ir a cenar a su restaurante.

Le pregunto cómo llegó él al proyecto Masterchef. “¿Un poco de enchufe?”, le dije con sorna, ya que trabajó hace años como sumiller en el Bohío de Illescas (Toledo), con Pepe Rodriguez. “Fui uno de los primeros en enterarme del proyecto Masterchef por el propio Pepe, nos dice. Y yo estaba (y sigo) en un proyecto que se llama UVA.wine, una especie de Amazone del vino, donde están casi todas las bodegas de España, donde yo soy el wine-manager. Y resulta que uno de los directivos de UVA.wine es muy amigo de los de la productora de Masterchef, que también produce los programas de Gordon Ramsey (Pesadilla en la Cocina en EEUU y a nivel mundial). Así que UVA.wine puso sobre la mesa el proyecto de los vinos Masterchef y contaron conmigo.

Felicidades a Masterchef por entender que el vino es gastronomía y es cultura y poner su granito de arena.