Vivienda en Granada: más vale una terraza que vivir en el centro

Si en el caso de los locales comerciales las incógnitas son enormes por las restricciones que marcarán las medidas de distanciamiento social y la necesidad de una complicidad entre arrendatarios y arrendadores, en el caso de la vivienda también aparecen muchas dudas respecto a cómo se concretarán las bajadas en los precios de compraventa y alquiler. Aunque, de nuevo, está claro que habrá que recalcularlo todo a la baja. El grupo inmobiliario Price&Value también está haciendo valoraciones sobre qué pasara con la vivienda en Granada tras el Covid-19.

"La realidad social y laboral será en el mejor de los casos de millón de parados más, lo que hará que la demanda baje de una forma exponencial", explica Ignacio Marín Hita, el gerente del grupo inmobiliario granadino que ya está haciendo diferentes estudios en este sentido sobre el desequilibrio que se producirá entre la demanda y la oferta, "siendo esta última muy superior, lo que desencadenará en una bajada de precios".

De este modo, el especialista en valoraciones inmobiliarias cree que al igual que pasa con los locales comerciales ya no se podrá vivir con mentalidades antiguas y el vendedor "se tendrá que poner las pilas si realmente quiere vender, porque además habrá mucha más gente que por necesidad tenga que vender su casa, por lo que la competencia será aún mayor".

Remitiéndose a los últimos panoramas catastróficos que están dibujando las organizaciones económicas como el Banco de España, que vaticina una bajada del PIB en torno al 13,5%, Marín Hita cree que en ese caso la vivienda bajará todavía a un ritmo superior, ya que realmente el mercado inmobiliario siempre estuvo por encima de bajadas y subidas.

Es posible que haya una descentralización desde la capital hacia el Área Metropolitana

En cualquier caso, el CEO y analista de Price&Value asegura que no todo será tan negativo y que al poner la balanza todos los factores que influirán habrá quien se encuentre sorpresas. "Para algunos su casa no será tan maravillosa como pensaban, pues a pesar de ser muy céntrica y con todos los servicios, puede que no tenga terraza", apunta como un posible ejemplo. Y es que el mercado ya está valorando un más que previsible aumento de la demanda, aún mayor, por viviendas con terraza y una descentralización de viviendas en el centro urbano de la capital granadina, en familias con hijos menores de 16 años , hacia el Área Metropolitana, en busca de viviendas unifamiliares con jardín.

Los hoteles, perjudicados frente a los pisos turísticos

Otra de las grandes incógnitas en una ciudad tan pegada al sector servicios como Granada es ¿qué pasará con los apartamentos turísticos? Para el analista inmobilirio de Price&Value se trata de una fuente de importantes ingresos para la capital además de constituir un núcleo relevante de inversiones en un sector muy pujante durante los últimos años.

"Si bien se espera un tránsito de turistas inferior de forma indefinida, no es menos cierto que las medidas sociales post-Covid, limitarán aforos y si no fuera así, socialmente la gente preferirá estar en hospedajes menos masivos", apunta este analista, quien cree que esta circunstancia perjudicará a hoteles e indirectamente beneficiará al apartamento turístico.