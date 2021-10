Vox Granada inicia contactos para constituir un pleno de reprobación al alcalde

El grupo municipal del Vox en el Ayuntamiento de Granada va a comenzar una ronda de contactos con los portavoces de todas formaciones del Consistorio para reunir los apoyos necesarios que le permitan constituir un pleno de reprobación al alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles, quien ha indicado que “en el pleno de investidura el PSOE hizo alusiones a que el gobierno municipal venía embarazado de mellizos, que luego han sido más el encargo que ha venido con la cigüeña, ya que no solo ha traído a Huertas y Salvador, sino que también el personal eventual del que gozaba Salvador ha sido incorporado a los eventuales del PSOE”.

En este sentido, Miralles ha señalado que “hemos intentado ser respetuosos respecto en la crítica política, por tener cortesía de los 100 días primeros de mandato, pero sí que toca conocer la ética del partido que va a dirigir los destinos de nuestra ciudad en los próximos meses, con Francisco Cuenca al frente”.

Uno de los motivos para buscar la convocatoria de esta reprobación ha sido que ha esgrimido el portavoz de Vox ha sido que “hace unos días presentamos una moción al pleno para que se conocieran de manera transparente el destino de las asignaciones de los grupos políticos, pero no prosperó por los votos de PP y PSOE, quien puso el foco en no poner en tela de juicio la honorabilidad de los grupos, pero entonces desconocíamos que ha habido una asignación económica de la alcaldesa de Motril no del todo correcta”. En este orden de cosas, Miralles ha afeado que “nos llama la atención a que el PSOE en la ciudad tenga una opinión y que en Motril sí exija que se justifiquen los gastos”.

Por otra parte, Miralles ha señalado que “en el Ayuntamiento de Málaga gobernado por el PP junto a un antiguo militante de Ciudadanos, a instancias de la izquierda se ha promovido una reprobación del alcalde, y en Granada hay motivos para poner en tela de juicio el carácter de transparencia y como se llego al acuerdo de gobierno, el cuál negó siempre el PSOE que existiera, decía que no había nada firmado y de todos es conocido la participación de Gómez de Celis en el pacto que ha metido a dos concejales tránsfugas y personal eventuales de Ciudadanos en el gobierno”.

Otro de los motivos que esgrimió el edil de Vox para constituir el pleno extraordinario ha sido que “hay mucho que explicar de este pacto, por eso nuestra formación en aras a la seriedad y coherencia por parte de este partido, vamos a instar y promover la convocatoria de un pleno extraordinario, con un punto del orden del día que contenga la reprobación del PSOE, ya que en Málaga ellos mismos lo han hecho”. Miralles has desvelado que “otro punto del orden del día sería conocer los puntos del pacto de gobierno”.

El portavoz de Vox ha adelantado que “para la convocatoria del pleno extraordinario hace falta la firma de la cuarta parte del pleno”, así que “nos faltan cuatro firmas e iniciaremos contactos con el PP y el PSOE y también con UP, que ha sido muy duro con el gobierno de Cuenca, configurado a sus espaldas, cuando son sus socios naturales, como ocurre en el Gobierno de la nación”.

Por el contrario, “por cuestiones de moralidad no contamos con los no adscritos”, quienes, aunque “tienen representatividad, nos consta que firmaron un documento para abandonar su acta, en caso de que dejaran de pertenecer a la formación por la que se presentaron”.