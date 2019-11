El arreón de Vox en Granada: dobla sus afiliados en el último año

Hace apenas dos años, Vox se felicitaba por haber doblado el número de afiliados en Granada: de unos cuarenta habían pasado a tener casi un centenar. Por entonces el presidente provincial era Ignacio Nogueras y la formación no había perdido cierto toque amateur, con campañas como la del 'Vota a Nogueras que no te enteras' para las municipales de 2015 en la capital. Tras los comicios autonómicos de diciembre de 2018 la formación contaba ya con cerca de 600 afiliados y ahora, tras el subidón del 10-N, las afiliaciones a Vox en la capital se han disparado hasta llegar a las 1.050, según fuentes del partido consultadas por este periódico.

Los afiliados de Vox pagan una media de nueve euros al mes y en caso de no estar al corriente causan baja y no se les computa. En el caso de que el afiliado a Vox sea estudiante, parado o jubilado, existe una cuota reducida de cinco euros, lo que ha permitido a la formación llegar a obtener unos ingresos anuales a nivel nacional que podrían superar los 5 millones para cumplir una de las máximas de Santiago Abascal: que los partidos puedan financiarse por sí mismos sin necesidad de recurrir al dinero público de las subvenciones.

Y estas cuentas saneadas han permitido a la formación pasar de tener su sede en el despacho profesional del anterior presidente provincial, Ignacio Nogueras, a estrenar un nuevo espacio más acorde con los nuevos tiempos en el Camino de Ronda, cerca de Neptuno. Atrás quedaron los tiempos en los que las reuniones de la dirección se celebraban en un bar de la calle Navas, aunque con esta visibilidad han sido presa fácil de los manifestantes a favor del derecho a decidir en Cataluña, que hicieron una ostentosa parada frente a la sede en la manifestación del pasado mes de octubre.

El músculo económico de Vox, además de su incuestionable tirón, le ha permitido organizar en los pasados comicios el acto más multitudinario de los celebrados en Granada, donde más de 7.000 personas se apiñaron en el Palacio de Deportes para escuchar de viva voz a Santiago Abascal, un acto por el que desembolsaron 7.000 euros a Gegsa -600 de fianza-, además del alquiler del equipo de sonido o montaje del escenario. Fueron tan buenos pagadores que hasta cumplieron con el hotel en el que se iba a desarrollar el mitin en un primer momento y le abonaron la cantidad acordada pese al traslado del encuentro con el líder nacional de Vox.

Esta política de dar de baja a los afiliados que no están al corriente no se ha seguido en otros partidos y, por ejemplo, en el PP fue el detonante de una sonora polémica en el último congreso provincial, cuando accedieron a votar afiliados que no estaban al corriente y acabó en la nulidad del congreso, aunque finalmente la sentencia quedó revocada por la Audiencia.

En toda España Vox cuenta con de 52.000 afiliados según los últimos datos facilitados por la formación, consiguiendo aumentar en más de 10.000 en el ínterin entre las elecciones del 28 de abril y las del 10 de noviembre, mientras que según la Ser Cs podría estar en estos momentos en torno a los 32.000.

Esta bolsa de simpatizantes que han dado un paso más y que en su cartera, junto al DNI, llevan el carné de Vox con la bandera de España desparramándose por el plástico también se ha visibilizado durante la pasada jornada electoral, cuando la formación que preside Santiago Abascal a nivel nacional contó con 550 apoderados en toda la provincia, 150 de ellos repartidos por la capital.

En este escenario, la formación vive días de vino y rosas bajo la presidencia de Manuel Martín, al frente de una gestora en el partido tras la sonada destitución del anterior responsable provincial, Julio Vao. Pese a que la intención era que tras la vuelta de las vacaciones de verano la formación entrase en proceso de primarias, finalmente Madrid denegó esta petición y pospuso esta cita para abril del próximo 2020, fecha en la que todo el partido a nivel nacional celebrará este proceso.

Este arreón de Vox quedó enmarcado en los datos del 10-N, cuando fue el partido que se quedó más cerca de sumar otro escaño en la provincia de Granada: a la formación de Santiago Abascal le separaron 4.731 votos del siguiente diputado, el que le habría arrebatado al PP con el concejal Onofre Miralles viajando a la Carrera de San Jerónimo en lugar de Pablo Hispan, uno de los grandes agraciados de la noche a nivel local.

El factor Vox les ha llevado a ser ya la primera fuerza en dos municipios de Granada, hay que añadir que ha sido la segunda fuerza en 69 localidades, casi el 40% del total de la provincia. En todas las comarcas le ha pegado un 'bocado' a la tarta, pero llama la atención su asalto metropolitano y sus resultados en municipios grandes como Armilla, Maracena o Albolote y el campanazo en el norte de la provincia, en Baza.