Vox tras el primer año del PP en la Alcaldía de Granada: "El cambio no ha llegado"

El 17 de junio de 2023 tomó posesión el gobierno del PP tras las elecciones municipales en Granada. El Ayuntamiento cambiaba de manos y Marifrán Carazo devolvía el poder a los populares. Un año después, la oposición también hace balance y desde Vox se asegura que "después de un año podemos constatar que el cambio en las políticas del Ayuntamiento de Granada no han llegado porque el PP ha copiado y mantenido las recetas de los socialistas".

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez asegura que "persisten los mismos problemas que preocupan a todos los vecinos de Granada: la limpieza sigue siendo deficiente; el mantenimiento de calles y parques no ha mejorado; la seguridad en las calles, plazas y parques siguen siendo una preocupación para muchas personas; y no se ha avanzado nada en poner remedio a la falta de oportunidades para los jóvenes que les permita desarrollar su proyecto vital aquí para no tener que marcharse a otro lugar", ha destacado.

"¿Qué hemos recibido los granadinos por parte del PP en este primer año de mandato de la señora Carazo? Puede resumirse en subidas de impuestos y tasas, ya que se han incrementado los recibos de la basura, el agua, el cementerio, las tasas deportivas o el billete de autobús. Esto es un incumplimiento de las propias promesas electorales del PP y de la señora Carazo", ha incidido la portavoz de Vox.

Desde VOX han recordado al equipo de gobierno que "nadie votó al PP para que subiera impuestos, igual que nadie votó al PP para que impusiera restricciones y emprendiera una persecución al vehículo privado como ha hecho en este año con entusiasmo ampliando el diseño de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a toda la ciudad o aumentando la zona azul por multitud de barrios".

Propuestas

Desde Vox aseguran que "mientras el PP está decepcionando a muchos de sus votantes", ellos han sido "propositivos y hemos trabajado en iniciativas para ayudar a las familias, a las empresas y a los granadinos, asegurando que han sido ellos quienes "hemos marcado el camino" de las políticas que deberían ponerse en marcha en Granada.