El primer año de Marifrán Carazo en la Alcaldía de Granada: 'Operación desbloqueo' y proyectos pendientes

El 28 de mayo de 2023 el PP ganó las elecciones municipales con mayoría absoluta en Granada, lo que llevó a su candidata, Marifrán Carazo, a volver a darle a la derecha el bastón de mando en una plaza principal que había perdido y convertirse en la primera mujer alcaldesa de la ciudad en un acto de toma de posesión que se celebró en el patio del Ayuntamiento de Granada el 17 de junio. Y este mes se cumple el primer año de su gobierno, un año en el que se ha propuesto marcar, como ella misma dijo, el "nuevo tiempo" que quería para Granada.

En estos 12 meses ha habido tiempo para avances (sobre todo en las concejalías de Urbanismo, Economía y Movilidad) y también, algo que no se escapa, para continuar con proyectos que se dejaron ya encaminados por el anterior gobierno y por lo que la oposición les acusa de vivir de la "herencia recibida". Una herencia que cada partido suele utilizar a su beneficio para vender lo que hizo o hace y para criticar lo que había o hay.

Carazo creó un gobierno con 14 concejalías más la Alcaldía, de la que también ha hecho depender asuntos estratégicos. Y un repaso por ellas y los temas que han sido noticia este muestran cuál ha sido la actividad del gobierno en este primer año para llegar a la conclusión de si se ha llegado o no a este nuevo tiempo prometido por Carazo.

En este año es la alcaldesa la que ha llevado el peso de toda la comunicación, anuncios y presentaciones del trabajo de su gobierno. Todo (salvo alguna cosa menor), ha pasado por ella y lo ha explicado ante los medios con una agenda además cargada, como alcaldesa, de reuniones, eventos y recepciones en el Ayuntamiento, por donde han pasado no pocos colectivos y autoridades. Un hecho que también ha tenido la crítica de la oposición, y la sigue teniendo en cada comisión mensual tanto por PSOE como por Vox, que acusa, al equipo de Gobierno de obviar a la oposición y no invitarla a actos institucionales en el Ayuntamiento, monopolizando la agenda.

Si se analiza la gestión por la cantidad de anuncios hechos, hay importantes para el futuro de la ciudad, aunque también (y para eso está la hemeroteca) quedan asuntos pendientes de los prometidos en campaña y durante sus primeros días de gobierno. Y eso que la mayoría absoluta que posee en el Pleno le permite sacar adelante cualquier iniciativa o proyecto.

Actividad por áreas

Urbanismo ha sido una de las grandes apuestas de Carazo este año y por tanto la Concejalía estrella, con la llamada 'Operación desbloqueo' de importantes planes y actuaciones que estaban pendientes y con el objetivo, por ella marcado, de llegar a aumentar la población de Granada a los 250.000 habitantes. Se han dado licencias para más de 1.000 nuevas viviendas en dos zonas de desarrollo urbanístico de Granada, la parte de las Alquerías en Chana y la zona del Cerrillo. Además, se están tramitando cambios de uso de suelo como el del histórico Palacio de Hielo para hacer viviendas o algunos reductos industriales que quedaban por la zona para permitir nueva vivienda. Y todo eso compaginado con el gran trabajo actual de Urbanismo, el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que ya se presentó en avance y está pendiente de redactar con una nueva oficina creada para ello y que tiene que cumplir con el mandato de ser la primera capital andaluza en tenerlo.

Además, en Urbanismo se trabaja con otros proyectos estratégicos como el de la Ciudad de la Justicia, con la cesión de la parcela anexa al Cubo para hacer otro edificio judicial, trámite ya aprobado y que empieza su fase administrativa. También se ha dado luz verde a la transformación de Cetarsa en el nuevo polo tecnológico de la ciudad. Y se ha iniciado la obra de mejora del Palacio de Deportes, su mayor remodelación en sus 32 años.

Economía ha sido otra área prioritaria este año con el objetivo, conseguido en abril de 2024, de aprobar el nuevo presupuesto para Granada. El Ayuntamiento aprobó sus cuentas con el rechazo de la oposición en un debate enfrentado con el PSOE por el mantra de la herencia recibida y los reproches del PP por haber dejado firmado un plan de crédito por 35 millones que la alcaldesa aseguraba dejaba "intervenido" al Ayuntamiento. Finalmente, con el visto bueno de Hacienda, el presupuesto está ya vigente, unas cuentas para 'tapar agujeros' y que los populares no consideran suyas cien por cien, por lo que ya trabaja en las del año que viene. Unas cuentas que han generado también polémica por la crítica del PSOE de la subida del IBI a comercios o por la también subida de la tasa de basura para responder a la tasa del Gobierno de tratamiento de residuos. Y eso que el PP llevaba en campaña que no se subirían impuestos, lo que justifica en el caso de la basura por el 'tasazo' del Gobierno (pago que incluso tiene recurrido) y en el caso del IBI negando en una subida real. El área también inició un plan de mejora de la gestión tributaria para recaudar IBI pendiente que supondrá recaudar 5 millones, de los que ya llevan uno. Y el periodo medio de pago, que empezó bajando casi a los obligados 30 días, ha subido en el primer trimestre a casi el doble, aunque Economía asegura que volverá a bajar.

Movilidad ha sido otra área con proyecto importante: la Zona de Bajas Emisiones. El Ayuntamiento decidió revisar el plan de restricción de tráfico que dejó el PSOE (y que se había aprobado en el anterior mandato PP-Cs) y ha aprobado una zona de bajas emisiones que extiende a toda la ciudad con el límite de la Circunvalación y que prohibirá entrar solo a los coches de fuera de Granada que sean más contaminantes, es decir, los matriculados antes de 2006 y 2001 según sean gasolina o diésel, y será de aplicación a partir de abril de 2025. Con esto se espera mejorar la calidad del aire pero sin penalizar a los conductores de Granada, que no tendrán limitaciones al tráfico sea cual sea la antigüedad del vehículo. Movilidad asumió otra medida polémica este año, la ampliación de la zona azul, que duplican con una modificación de contrato para sacar unas 1.500 plazas más en los distritos Beiro, Centro, Genil, Zaidín y Ronda.

También se ha aprovechado para modificar una decena de ordenanzas.

En cuanto a los dos grandes contratos del Ayuntamiento que estaban pendientes a la llegada de Carazo a la Alcaldía, el de limpieza y el de transportes, también su gobierno ha revisado los pliegos que se dejaron en el de limpieza y lo acaba de sacar a licitación (estaba caducado desde el año 2001) por cien millones más de lo que lo dejó el PSOE. Se quiere tener licitado para final de año. Y es que la Concejalía de Limpieza era la 'estrella' del nuevo gobierno por ser de nueva creación y querer dar además de un nuevo tiempo a Granada, una nueva imagen. Pero la oposición aquí también está vigilante continuamente asegurando que la ciudad no está más limpia (por no decir más sucia o igual). El contrato de transportes está en proceso de redacción de pliegos y ese no ha salido a licitación aún pese a que está también caducado desde 2021.

En el área de Cultura, se ha reactivado el trabajo para la candidatura de la Capitalidad Cultural 2031 con su grupo de expertos y comisarios, al igual que el diseño de la programación que supondrá la celebración de la gala de los Goya en 2025.

Turismo está pendiente de la regulación de los pisos turísticos, con un mapeo elaborado de la situación para declarar las zonas más saturadas en virtud del decreto de limitación de la Junta; y se espera la aprobación de la Junta de la modificación realizada a la segunda fase del Plan de Turismo de Grandes Ciudades, que también ha reformado el nuevo gobierno respecto a lo que había antes.

En Personal no han sido pocos los conflictos que ha tenido que hacer frente. El principal cambio ha sido el de los turnos de la Policía Local para contar más efectivos los fines de semana, lo que ha llevado a reordenar la estructura con la consiguiente negociación sindical. También los bomberos han pedido mejoras y también han conseguido acuerdo. En esta semana se ha cerrado también el conflicto del personal de los autobuses, que aunque era una negociación con la empresa Alsa, concesionaria del servicio, afectaba al transporte urbano. Falta por dar solución a las peticiones de los trabajadores sociales, que piden más personal. El mismo concejal lleva también Innovación y ha tenido también la tarea de aprobar el plan estratégico de Innovación y Smart City y se va a hacer el I-Quantum, el centro demostrador de Inteligencia Artificial.

En Deportes se ha reactivado la apertura del gimnasio We, con una nueva concesión para reabrir el centro deportivo este mismo verano. Y también ha habido polémica en la gestión del área con la decisión de 'privatizar' el centro deportivo Bola de Oro, lo que ha generado el rechazo de usuarios y vecinos al pasar de ser de gestión directa a una concesión administrativa.

La lucha por las conexiones la ha abanderado y Granada está a la espera, un año después, de una reunión con el ministro de Transportes para hablar del soterramiento del AVE en su entrada a la ciudad y de las conexiones ferroviarias.

Asuntos pendientes un año después

¿Y quedan cosas pendientes? La respuesta es sí. De lo prometido por Carazo en campaña para sus primeros días de gobierno todavía quedan cosas encima de su mesa.

Dijo que iba, por ejemplo, a licitar un estudio para mejorar la Circunvalación en las primeras semanas para favorecer las entradas y salidas a Granada. También está pendiente la promesa de un protocolo para el desalojo de okupas inmediato, con lo que iba a ser "contundente". Tampoco se ha desarrollado el polo tecnológico con Málaga que anunció con el alcalde Francisco de la Torre.

Está pendiente también el proyecto de bosque lineal de 10 kilómetros entre la Circunvalación y Ronda Sur y la Oficina Aceleradora de Proyectos, que se hizo depender de Alcaldía, tiene la modificación del convenio (que en su día ya firmó Cuenca como alcalde pero se ha ampliado) firmada el reglamento de funcionamiento aprobado, además del local junto al Palacio de Congresos asignado, pero todavía no está abierto.

Otra gran promesa que queda pendiente un año después es la licitación a largo plazo del estadio de Los Cármenes, que quedó desierta en dos ocasiones en el mandato del PSOE y que Carazo prometió corregir con reuniones con el Granada CF para llegar al mejor acuerdo para la ciudad. Un año después, todavía no se sabe nada de los pliegos o de ese acuerdo y además ha dado tiempo para que el club baje de categoría.