Vox pide al equipo de gobierno local "medidas útiles" para la campaña de Navidad del comercio en Granada

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha pedido este martes al equipo de gobierno local, del PSOE, "medidas útiles" para la campaña de Navidad del comercio, criticándole que las anunciadas "no están a la altura de las necesidades reales de los comerciantes.

En una nota de prensa, Vox ha manifestado que el equipo de gobierno "llega tarde en la puesta en marcha de una campaña de Navidad para el comercio granadino que alivie la situación de este sector, uno de los más afectados por la pandemia".

Según la edil de Vox Mónica Rodríguez Gallego, el PSOE "incumple" el conocido como "pacto del codo", que "firmó con el anterior equipo de gobierno de PP y Ciudadanos por el que se consignaban con 200.000 euros varias partidas para la creación de una plataforma de e-commerce a disposición del comercio local; para acciones de promoción del comercio de proximidad; y un presupuesto destinado a los mercadillos y espacios de venta ambulante".

"Las acciones de impulso y fortalecimiento del tejido comercial granadino han sido casi nulas en el presente mandato. Ni el PSOE -ahora- ni el PP -antes de abandonar el equipo de gobierno con Cs- han promovido ningún tipo de campaña efectiva en beneficio del comercio de proximidad. El gobierno municipal no ha aprovechado las herramientas de las que dispone para incentivar el comercio de barrio, no hay campañas de marketing efectivas y las acciones para promover el consumo en los barrios no pueden quedarse solamente en la presentación del alumbrado navideño y columpios", ha prevenido Mónica Rodríguez Gallego.