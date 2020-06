Vuelven los campamentos de verano a Granada

El 6 de julio comienza la nueva edición de Verano con Ciencia en el Parque de las Ciencias , con 150 plazas por turno, a razón diez grupos con quince niños cada uno. También habrá protocolo para evitar riesgos. "Cuando las actividades o talleres no se realicen en exteriores, los grupos no coincidirán simultáneamente en espacios cerrados del Museo y trabajarán en aulas de referencia exclusivas para cada grupo, adaptadas a las medidas de seguridad e higiene establecidas por el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía", explica el complejo museístico.

Los parques de bolas tendrán que esperar

La normativa aprobada por la Junta de Andalucía para la "nueva normalidad" mantiene algunas restricciones. Así es con los parques de bolas. "Los establecimientos recreativos infantiles que se destinen a ofrecer juegos y

atracciones recreativas diseñados específicamente para público de edad igual o inferior a 12 años, espacios de juego y entretenimiento, así como la celebración de fiestas infantiles, permanecerán cerrados", especifica la norma publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Alejandro Delgado, propietario de Indy Park en Granada, asume que "no sabemos cuándo podremos abrir". Reconoce que "no podemos obligar a jugar con mascarillas", pero tampoco comprende que se puedan abrir bares y otros espacios de ocio y el suyo no. "No es normal". Su negocio cuenta con tres empleados.