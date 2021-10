El acalde de Granada dice que “hay que tener la cara de cemento” para pedir su reprobación

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha contestado que “hay que tener la cara de cemento” a la propuesta de ayer del grupo municipal de Vox, desde donde han empezado una ronda de contactos para buscar los apoyos necesarios de cara a constituir un pleno extraordinario de reprobación contra el regidor de la ciudad.

En la visita de barrio que ha realizado hoy el primer edil a Cervantes, a preguntas de los medios, Cuenca ha respondido que “es importante colocar las cosas en su sitio, con este gobierno ahora mismo se ha recuperado la tranquilidad de la ciudad y parece ofensivo que haya otras formaciones políticas que han puesto a otros en el poder, otros que han dejado sus funciones y han generado desgobernanza en la ciudad, y que ahora digan esto, cuando han permitido estas cosas”.

Así, El alcalde de Granada ha afeado que “hay que tener la cara de comento para reclamar esto y no ayudar a la ciudad cómo reclaman los vecinos y qué es lo que estamos haciendo, nos dedicamos a trabajar y no a los líos y a los trapicheos”.

Cuenca ha querido zanjar el tema al decir que “no vamos a seguir hablando de estos asuntos, que es lo que ellos quieren, vamos a hablar de gestión y de cómo la ciudad se ha desbloqueado, no estamos en los líos”.

Uno de los motivos que ayer esgrimía Vox para buscar la convocatoria de esta reprobación ha sido que ha esgrimido el portavoz de Vox ha sido que “hace unos días presentamos una moción al pleno para que se conocieran de manera transparente el destino de las asignaciones de los grupos políticos, pero no prosperó por los votos de PP y PSOE, quien puso el foco en no poner en tela de juicio la honorabilidad de los grupos, pero entonces desconocíamos que ha habido una asignación económica de la alcaldesa de Motril no del todo correcta”. En este orden de cosas, Miralles ha afeado que “nos llama la atención a que el PSOE en la ciudad tenga una opinión y que en Motril sí exija que se justifiquen los gastos”.