Paco Cuenca, el concejal más ‘requeteprobado’ del Ayuntamiento de Granada

Francisco Cuenca va camino de convertirse en el concejal más requeteprobado del Ayuntamiento de Granada, ya que la sombra de una nueva reprobación contra él sobrevuela el consistorio. ¿El motivo? Que la mañana de ayer, el grupo municipal de Vox anunció que va a iniciar una ronda de contactos para sacar adelante un pleno extraordinario con el objetivo de reprobar al actual alcalde de la ciudad, lo que sumaría ya un tercer requeteprobamiento contra el edil socialista.Resulta irónico que este movimiento, que no está recogido en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), llegue hasta los ayuntamientos heredado del parlamento. Se trata de un procedimiento parlamentario en España mediante el cual una de las Cámaras de las Cortes Generales expresa una posición política luego de interpelar a un ministro, al Consejo de Ministros u otros altos cargos, tal como recoge el Artículo 111 de la Constitución española. Dicha reprobación no tiene consecuencias jurídicas, pues no obliga a los funcionarios a dimitir, sin embargo, al tener base legal, sí que consta jurídicamente.Esto, por el contrario, no ocurre en el ámbito municipal, ya que no está recogida en ningún sitio y, por ende, carece de sustento legal. Así, en caso de que el pleno de reprobación prosperase, esta quedaría anulada y casi como anecdótica, tal y como ya ocurrió con la primera reprobación que recibió Paco Cuenca por asuntos judiciales, sobre la cual el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la nulidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Granada, cuando aún era portavoz del grupo socialista. Este acuerdo de pleno salió adelante el 29 de junio de 2012 con los votos a favor del PP, que en aquel momento aún gobernaba en el Ayuntamiento. En resumidas cuentas, esto quiere decir que de poco sirve un pleno de reprobación, carente de consecuencias.

Es más, la sentencia anteriormente citada causó un precedente por el incluso podría paralizarse este pleno extraordinario –en caso de conseguir los apoyos–, ya que “no es ajustado al ordenamiento jurídico instrumentalizar el Pleno del Ayuntamiento para que sirva de cauce a la expresión de censuras u opiniones de carácter político destinadas a realizar juicios críticos de la conducta de otros miembros de la corporación”, según el escrito que anuló la reprobación al por entonces jefe de la oposición.

Además de esta sentencia, Cuenca recibió otra reprobación en octubre de 2017, registrada por Ciudadanos y auspiciada por el Partido Popular. No obstante, quedó sin consecuencias. De aquí que haya pocos políticos afectados por una reprobación en el Ayuntamiento de Granada, como sí que lo fue la concejal socialista Raquel Ruz, en noviembre de 2016. Cabe destacar que el PSOE también trató de censurar, a través de esta herramienta, una declaración “machista” de José Torres Hurtado cuando era alcalde en 2015, pero la votación no prosperó, precisamente, por la baja maternal de Raquel Ruz.

Ahora, en su segundo mandato, Francisco Cuenca podría enfrentarse a su tercera reprobación, si el grupo de Vox lograse reunir los apoyos que está buscando para celebrar un pleno extraordinario en este sentido. Según el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, “este pleno constaría de puntos en el orden del día, uno con la propuesta de reprobación y otro que explique los puntos del pacto de gobierno” entre Cuenca y los exediles de Ciudadanos Luis Salvador y José Antonio Huertas. Este es uno de los motivos por los que Vox quiere presentar esta reprobación, pues “en el pleno de investidura el PSOE hizo alusiones a que el gobierno municipal venía embarazado de mellizos, que luego han sido más el encargo que ha venido con la cigüeña, ya que no solo ha traído a Huertas y Salvador, sino que también el personal eventual del que gozaba Salvador ha sido incorporado a los eventuales del PSOE”, según Miralles.

Otro de las razones por las que el portavoz de Vox anunció esta propuesta es que “hace unos días presentamos una moción al pleno para que se conocieran de manera transparente el destino de las asignaciones de los grupos políticos, pero no prosperó por los votos de PP y PSOE, quien puso el foco en no poner en tela de juicio la honorabilidad de los grupos, pero entonces desconocíamos que ha habido una asignación económica de la alcaldesa de Motril no del todo correcta”.

En este orden de cosas, Miralles afeó que “nos llama la atención a que el PSOE en la ciudad tenga una opinión y que en Motril sí exija que se justifiquen los gastos”. Para la formación de Vox este doble rasero del PSOE a la hora de contemplar el mismo hecho es inadmisible.

El portavoz de Vox adelantó que “para la convocatoria del pleno extraordinario hace falta la firma de la cuarta parte del pleno”, así que “nos faltan cuatro firmas e iniciaremos contactos con el PP y también con Unidas Podemos, que ha sido muy duro con el gobierno de Cuenca, configurado a sus espaldas, cuando son sus socios naturales, como ocurre en el Gobierno de la nación”.

En respuesta del resto de grupos municipales ante este anuncio de Vox –los no adscritos quedan descartados–, desde Granada Hoy se pulsó la opinión de los portavoces. Desde el PP, César Díaz indica que “no conocemos con detalle la iniciativa que plantea Vox, lo estudiaremos con detenimiento y responsabilidad, que es como actuando el grupo del PP en todo momento”, aunque afea que “no estamos satisfechos con la actitud y la representación que el alcalde de Granada está haciendo, sí que no nos vamos a prestar a maniobras que sean tiros al aire”.

El grupo municipal de Unidas Podemos, por su parte, no se ha querido pronunciar, mientras que resultó imposible contactar con el grupo del PSOE, que está en el gobierno actualmente y al que pertenece el regidor.