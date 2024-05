El Granada CF se acerca al año sin ganar lejos del Estadio Nuevo Los Cármenes

Señaló José Ramón Sandoval en la previa del partido de la pasada jornada ante el Sevilla FC, que el objetivo de su cuerpo técnico y de sus jugadores era ganar un primer partido a domicilio en la presente temporada como una de esas pequeñas metas que se marcó cuando llegó para intentar reflotar una nave a la deriva y con pocos visos de salvación.

Pero, una semana más, los rojiblancos volvieron a naufragar. Y es que son, junto al Frosinone italiano y al Cádiz, el único equipo de las grandes ligas europeas que no conoce la victoria lejos de su estadio. Son ya 17 las jornadas que acumula sin ganar fuera de Los Cármenes y restan dos para cerrar la presente temporada. El próximo miércoles, en partido intersemanal, se medirá al Rayo Vallecano y en la última fecha del calendario, en el fin de semana del 25 y 26 del presente mes, al sorprendente Girona que jugará la Champions League la próxima campaña y que quiere asegurar su presencia en la Supercopa de España. Por tanto, restan dos citas para no igualar la marca del peor Granada CF de la historia a domicilio en Primera División, dudoso honor que tiene la plantilla del curso 2016-2017.

Pero la dinámica fuera de casa no es algo extraño en las últimas campaña en la entidad granadina. De hecho, el próximo día 20 de mayo se podría cumplir un año del último triunfo en un desplazamiento. Fue en Miranda de Ebro tras vencer al Mirandés por 1-3 para dejar encarrilado el ascenso a Primera División la pasada temporada. En aquella cita, con doblete de Antonio Puertas y un golazo de Bryan Zaragoza, los de Paco López dieron un paso de gigante e, incluso, durante varios minutos estuvieron ascendidos. Pero la dinámica en dicho curso no fue para tirar cohetes. Cinco victorias en 21 salidas fue un balance muy pobre para un equipo con aspiraciones de subir aunque fue su rendimiento como local lo que le permitió regresar a la élite.

Antes del descenso a Segunda ante el Espanyol en el partido del famoso partido errado por Jorge Molina que le perseguirá durante toda su vida, los rojiblancos en la 2021-2022, ganaron tres partidos de 19. Un balance de nuevo muy pobre. Y en la 2020-2021, fueron cuatro triunfos con Diego Martínez en el banquillo. Es evidente que ganar fuera de casa en Primera División no es fácil pero si se suman las últimas cuatro temporadas los guarismos dan miedo.

Entre la primera y la segunda categoría en los últimos cuatro años en un total de 76 duelos, han sumado lejos de Los Cármenes tres puntos de una tacada en doce ocasiones, o lo que es lo mismo, un pobre 15,8% que podría bajar de no vencer ni en Vallecas ni en tierras catalanas ante el cuadro de Míchel. Sin duda, se trata de aspecto a mejorar pues no debería ser demasiado complicado aumentar una cifra que no invita, precisamente, a acompañar a los rojiblancos en las últimas campañas. Pero no ha sido suficiente para haya aficionados que sí lo hagan con la esperanza de llevarse una alegría para completar su viaje. A esos sí que se les debería hacer un homenaje por su constancia e ilusión cuando su equipo juega fuera de la instalación del Zaidín.