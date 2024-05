La Universidad de Granada vuelve a mostrar su músculo investigador con más de 80 profesionales entre los mejores del mundo

La plataforma Research.com acaba de publicar la edición 2024 de su ranking de los mejores científicos del mundo por especialidades científicas, que actualiza en parte (solo 13 de las 26 disciplinas que incluye) los datos anteriores y que deja en muy buena posición a los investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y la propia institución académica. Así, en la nueva actualización aparecen 82 científicos de la Universidad entre los más destacados del mundo y, por extensión, de España en las disciplinas de Ciencia de la Computación, Ciencias de la Tierra, Gestión y Administración de Empresas, Química, Ecología y Evolución, Inmunología, Ciencias de los Materiales, y Matemáticas.

En el primer caso, Ciencias de la Computación, vuelve a salir el nombre de Francisco Herrera que, al igual que en los datos anteriores, vuelve a liderar esta disciplina a nivel nacional, ocupando el puesto número 11 a nivel nacional (antes el noveno). Junto a él está también Enrique Herrera, segundo de España y que sube hasta el 116 del ranking mundial, cuando antes era el 132. Otros nombres destacados en esta disciplina a nivel nacional son: Salvador García, en el puesto 23 (2.077 del mundo); Óscar Cordón, 32 de España (2.714 del mundo); Juan Manuel Górriz, el 39 (2.990 del mundo); Javier Ramírez, 49 de España y 3.762 del mundo; o Miguel Delgado, el 48 de España y 3.762 del mundo, entre otros.

También saca músculo la UGR en Gestión y Administración de Empresas, con cuatro investigadores entre los 20 más destacados de España, aunque todos por encima del puesto mil mundial. El caso más destacado es Francisco Liébana Cabanillas, el noveno de España y en el puesto 1.376 del mundo; le sigue Víctor J. García-Morales, el decimotercero de España (1.533 del mundo); Óscar F. Bustinza (17 de España y 1.671 mundial) y J. Alberto Aragón-Correa, el decimoctavo nacional y el 1.698 del mundo.

De la calidad de los investigadores de Inmunología también puede presumir la Universidad de Granada, con tres de ellos entre los más destacados de España. Es el caso de Marta E. Alarcón-Riquelme, que Research.com coloca en el puesto 12 nacional (1.089 del mundo); Federico Garrido, el 15 de España (1.598 del mundo); y Francisco Ruiz-Cabello, que se encuentra el 24 de España y el 2.221 mundial.

Otra disciplina donde la UGR saca músculo ésta es Ciencias de la Tierra. La UGR cuenta con un centro mixto junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, que cuenta con investigadores de primer nivel. En este caso, destacan por ejemplo Juan C. Braga, el más destacado de los investigadores granadinos que ocupa el puesto 30 a nivel nacional y el 2.558 mundial; muy seguido está Carlos Rodríguez-Navarro y Fernando Bea, en el puesto 32 y 38 de España respectivamente. También, sin abandonar el top50, aparecen Francisco J. Rodríguez-Tovar, Andrés Maldonado y Jesús Galindo-Zaldívar, en los puestos 46, 47 y 49 de España.

En lo que respecta a Química, la UGR destaca a cerca de veinte investigadores, la mayoría de ellos por debajo del puesto cien a nivel nacional. En buena posición se encuentran, eso sí, Antonio Segura-Carretero, el 38 de España y el 1.892 del mundo, y Alberto Fernández-Gutiérrez, que ocupa el puesto 62 entre sus compañeros españoles y el 2.517 a nivel mundial.

También destaca Ecología y Evolución, con siete investigadores de la UGR destacados por Research.com. Es el caso de Regino Zamora, el 45 de España (antes 40) y el 1.501 del mundo; o de Manuel Soler, el 78 de España (antes el 72) y el 2.647 del mundo. En Ciencias de los Materiales, destacan Manuel Toledano, el 50 de España y 3.309 del mundo, y Raquel Osorio, la 69 de España y 3.975 del mundo.

Por último, en Matemáticas repiten varios investigadores, la mayoría de ellos mejorando sus datos. Tal es el caso de Serafín Moral, que pasa del puesto 23 al 20 o Jesús S. Dehesa, del 28 al 26. En otra situación está Antonio Ros, Premio Nacional de Matemáticas, que cae del 55 al 57; o Nicolás Bellomo, que mantiene su posición séptima de España en esta disciplina.

Salvador del Barrio García, vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, ha valorado, a través de una nota de prensa, muy positivamente estos resultados obtenidos: “Es realmente meritorio el rendimiento de la UGR en esta última edición del Ranking Research.com por áreas científicas, lo que viene a reafirmar nuestra posición de liderazgo nacional en investigación puesto de manifiesto en otros rankings internacionales", ha afirmado, asegurando que estos datos no solo "muestran la excelencia y el impacto de la investigación que se realiza en la UGR, sino que también subraya la preeminencia de nuestra universidad y de nuestros investigadores a nivel global y nacional en múltiples disciplinas".

Teniendo en cuenta las 26 disciplinas que incluye el ranking, tanto aquellas que se han actualizado en abril de 2024 como las que aún no lo han hecho, la Universidad de Granada sitúa a 120 científicos entre los más reputados a nivel mundial de acuerdo a su índice D, alcanzando el puesto 335 a nivel mundial y 5 a nivel nacional en el Best Universities in the World 2023 Ranking.