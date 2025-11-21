El acelerador de partículas de Granada consigue el aval internacional definitivo con Italia, Japón, Croacia y Fusion for Energy

El futuro acelerador de partículas de Granada sigue sumando hitos en su reciente historia. Este viernes, en la sede del Ministerio de Ciencia e Innovación en Madrid, España va a firmar con los países de Italia, Japón, Croacia y con los miembros de Fusion for Energy (la organización de la Unión Europea para gestionar la aportación de Europa al reactor experimental ITER) el Acuerdo Internacional Multilateral Dones (MIDA, por sus siglas en inglés) para desarrollar la energía de fusión en el acelerador de partículas que se construye en Escúzar. Un nuevo paso que formalizará la adhesión de estas naciones al proyecto de forma multilateral, poniendo sobre papel el aval y la inter colaboración que va a existir entre estos estados en la infraestructura.

De esta manera, con la firma de las cuatro naciones y el organismo de la Unión Europea del MIDA, se pretende establecer un marco claro para la toma de decisiones, la asignación de recursos y la gestión general del proyecto, mejorando la colaboración entre las distintas partes implicadas y asegurando la alineación y el compromiso compartido con objetivos comunes. Desde el Ministerio se ha apuntado que este viernes, tras la firma, se conocerán más detalles sobre como van a trabajar y como se va a gestionar la infraestructura.

La firma de este acuerdo multilateral es el siguiente paso en las buenas sintonías que Croacia, Japón e Italia ya expresaron en los diferentes memorandos de entendimiento que se han ido firmando con España en los últimos años. Croacia lo suscribió en noviembre de 2022, y a ellos se sumó Japón e Italia, quienes en julio del pasado año se comprometieron a financiar la instalación científica de Escúzar también a través de estos memorandos.

Así sfue el acto de colocación de la primera piedra del proyecto el pasado mes de mayo / G. H.

Cabe destacar que el pasado mes de mayo se organizó el acto de colocación de la primera piedra de la infraestructura científica, un evento que coincidió en el tiempo con la firma por parte de España del convenio de colaboración con Japón, y por el que este país aporta un 5% en la fase de construcción y un 8% en toda la vida del proyecto. De hecho, recientemente el consorcio IFMIF Dones y Fusion for Energy firmaron un acuerdo con este país por el que expertos en energía de fusión nuclear japoneses se formarían allí y luego se trasladarán a Granada. Actualmente, hay ya una persona en Japón participando en este proyecto y para principios del próximo año se sumarán dos expertos más a la experiencia.

El IFMIF-Dones es actualmente la mayor inversión internacional en I+D+i en España, y los últimos pasos apuntan a un 2026 que será un año clave. En ese ejercicio se debe comenzar con la obra, que ya está en proceso de licitación por un importe de 174 millones de euros más IVA. Se espera que, si todo va bien, se puedan iniciar actividades en 2028. Para 2033 se prevé que el acelerador esté operativo ya a pleno rendimiento.

El futuro de la energía se desarrollará en Escúzar

IFMIF-Dones forma parte de la hoja de ruta europea para desarrollar definitivamente la Energía de Fusión, aprobada por la Comisión Europea, y con participación internacional. Es uno de los tres proyectos, junto al ITER que se está ejecutando en Cadarache (Francia) y el futuro DEMO, que contribuirán a dar luz a un nuevo modelo de energía limpia e ilimitada, la energía de fusión, como la que se produce en el centro del sol y las estrellas.

En otras palabras, el acelerador de partículas en suelo granadino permitirá probar los materiales que posteriormente se emplearán en los futuros reactores de fusión nuclear, que se plantea como una alternativa al actual modelo. Para conseguir energía mediante la fusión es necesario contar con instalaciones que soporten, entre otros procesos, altísimas temperaturas. Eso es lo que se probará en Granada. Lo que se valide en el IFMIF-Dones de Escúzar se aplicará en ITER, la central que se construye en Francia, y que servirá de modelo para los reactores comerciales. La envergadura de este proyecto es lo que hace necesario, precisamente, la cooperación internacional.

Reunión del Comité Ejecutivo del Programa Dones con Laura García-Lorca, como apoyo a la candidatura de Capitalidad de la Cultura / G. H.

La instalación en Escúzar es imprescindible para el futuro de la energía de fusión. Con los resultados que arroje el reactor experimental ITER, IFMIF-Dones se encargará de comprobar el daño que estos provocan en los distintos materiales que se necesiten para la futura construcción de DEMO, el prototipo de reactor de fusión. En un futuro, permitirá, por tanto, probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en futuras plantas de energía de fusión.

Con esta apuesta, España no sólo contribuirá a las soluciones energéticas del futuro, sino que también logrará atraer más talento científico e innovador, contribuyendo así a la trasformación verde y digital del país. En Escúzar ya se trabaja dentro del UGR Dones, la instalación de la Universidad de Granada aledaña al acelerador, y donde se prevé poner en marcha nuevas líneas de investigación relacionadas con materiales que podrán tener aplicación en ámbitos tan diversos como la salud o el sector aeroespacial.

Además de en investigación, se espera que el acelerador sea un importante revulsivo económico y que permita el desarrollo de un tejido empresarial ligado al proyecto, además de nuevas formaciones específicas. Un estudio realizado por la Universidad de Granada previó que Andalucía verá aumentada la producción de bienes y servicios en más de 4.000 millones y se generarán más de mil empleos al durante todas las fases de la iniciativa.