El acusado de degollar a su esposa en Caniles se declara culpable pero admite no recordar nada de la agresión

El hombre de 79 años acusado de asesinar en 2020 a su esposa en la vivienda en la que ambos residían en Caniles, donde la golpeó en la cabeza y luego la degolló con un cuchillo de cocina, se ha declarado culpable ante el jurado popular que lo enjuicia desde hoy en la Audiencia Provincial de Granada aunque ha dicho que no recuerda nada de la agresión. "Lo que pasó, no lo sé; no recuerdo nada", ha asegurado al ser preguntado por el crimen.

De hecho, ha declarado que no recordaba que existieran discusiones previas que motivaran su actitud o que sufriera algún tipo de problema psicológico cuando decidió matar a su esposa, María Concepción, de 74 años. "Yo qué sé, no lo sé", se ha limitado a expresar a preguntas de la fiscal sobre por qué lo hizo. "Siento mucho lo que he hecho, pido mil perdones", ha dicho al inicio de su declaración.

El acusado se enfrenta a una petición fiscal de 25 años de prisión y diez años de libertad vigilada por un delito de asesinato con alevosía con las agravantes de parentesco y de género, pues entiende la Fiscalía que "nos encontramos ante un crimen machista" en el que el presunto autor "tomó la firme decisión de acabar con la vida" de su esposa como un modo de demostrarle "su pretendida superioridad como varón" y después de que ella le trasladara su intención de divorciarse tras casi 50 años de convivencia.

Descarta así la fiscal que en el momento de los hechos el acusado tuviera afectadas sus capacidades cognitivas ni volitivas y cree que fue "consciente" en todo momento de lo que estaba haciendo, en la línea de lo que ha expuesto la acusación particular, que ejerce el hijo que la fallecida tenía de una relación anterior y que reclama 22 años de prisión por asesinato.

La defensa ha solicitado la libre absolución para su cliente al alegar que, si bien es "indudable" que esta persona acabó con la vida de su esposa, sufría problemas psicológicos cuando lo hizo y pide que se le aplique la eximente completa que recoge en estos casos el Código Penal por alteración psicológica o que subsidiariamente sea tenido en cuenta como posible circunstancia atenuante de la pena.

"Yo me llevaba bien con todo el mundo"

No obstante, el acusado ha sostenido a preguntas de su defensa que no tiene ningún problema psicológico reconocido. "Ni en el trabajo ni con los vecinos, ni con nadie" ha tenido problema alguno a lo largo de su vida. "Yo me llevaba bien con todo el mundo", ha asegurado durante esta primera sesión del juicio, que ha estado marcada por los problemas de audición alegadas por el acusado y que ha llevado a las partes a tener que reformular numerosas preguntas e incluso a desistir de algunas de ellas.

Así, ha dicho no recordar que su mujer le trasladara su deseo de querer divorciarse ni que hubieran tenido discusiones por el dinero o por cualquier otra causa. La Fiscalía cree que antes del cometer el crimen "bloqueó la salida de la vivienda colocando un sillón detrás de la puerta principal y cerró la puerta con ella" para evitar la posible "huida de su esposa o el auxilio de terceras personas", pero él ha relatado que como dormían en la parte de arriba siempre ponían un mueble delante de la puerta por seguridad, "para sentir ruido si entraba alguien" porque ellos accedían a la casa por la cochera, en tanto que la puerta principal también se mantenía cerrada para evitar la entrada de suciedad de la calle.

El juicio continuará este martes con los testigos solicitados por las partes, entre los que se encuentran el hijo de la fallecida y distintos peritos y especialistas que abordarán ante el jurado los distintos informes elaborados sobre la salud mental del acusado.