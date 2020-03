Las agencias de viaje estudian una demanda contra el nuevo sistema de entradas de la Alhambra

Los cambios nunca fueron fáciles. En Granada, menos. La dirección de la Alhambra ha emprendido en este 2020 un camino con la modificación del sistema de entradas al que todavía le quedan muchas vueltas. Tras el anuncio en enero de la nueva normativa por parte del Patronato de la Alhambra y el Generalife (PAG), el sector turístico encarnado en las agencias de viajes ya mostró su desacuerdo. Este martes, después de tres días adaptándose a la nueva plataforma, las agencias de viaje han vuelto a manifestar su disconformidad y a reclamar a los gestores del monumento que reconsideren varios puntos del documento.

La Asociación Provincial de Empresas de Intermediación Turística de Granada (Agencias de Viaje) junto a las Agencias de Viaje de Málaga han realizado una rueda de prensa conjunta en el céntrico hotel NH Victoria de la capital granadina para analizar la casuística del nuevo sistema de venta de entradas a la Alhambra implantado este domingo 1 de marzo por el PAG y las numerosas incidencias que ha generado en el sector.

El clamor es tal que el presidente de las Agencias de Viaje de Granada, Juan Peláez, ha asegurado que están dispuestos a llegar a un contencioso y que los servicios jurídicos, incluso, están estudiando una demanda por el perjuicio del nuevo canal de venta propuesto por la Alhambra, que según este sector les podría acarrear pérdidas en torno al 40% en pocos meses. Además, ha anunciado que también están barajando iniciar un calendario de protestas o "llegar a dónde haga falta".

Según los empresarios se producen pérdidas del 60% diarias y cancelaciones

De hecho, han asegurado en rueda de prensa que los problemas en la web unidos al colapso por el coronavirus y las deficiencias que a su juicio tiene el sistema están provocando ya pérdidas del 60% en los primeros días de su implantación y cancelaciones diarias.

El presidente de las Agencias de Viaje de Málaga y presidente de la Federación Andaluza, Sergio García, ha manifestado su malestar e incomprensión ante el nuevo sistema: "Después de tantísimas reuniones desde 2013 pensaba que nos habían oído", ha indicado el dirigente de la patronal, quien ha añadido que está pendiente de tratar este tema con el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, al mismo tiempo que ha mostrado su "decepción" con la nueva dirección de Alhambra aludiendo a una reunión con Juanma Moreno, como presidente de la Junta, en la que le prometió que iba a atender sus demandas.

"No se ha tenido en cuenta para nada a las agencias de viaje, que movíamos con el antiguo sistema casi el 50% de las entradas de la Alhambra", ha recalcado García. Así, según los empresarios la tesitura en la que se sitúan es muy díficil y, pese a "algunas mejoras como no hay cupos", van a sufrir mucho económicamente con esta normativa.

Las Agencias de Viajes siguen reclamando un paso atrás con las nominativas

"Están en un riesgo importante las agencias que venden circuitos programados con turoperadores extranjeros, plaza a plaza", ha asegurado el presidente de la Federación Andaluza al detallar que no poder garantizar devoluciones y otros aspectos a los viajeros les complica mucha la situación. Hasta tal punto, ha afirmado, que "muchas agencias de viajes y eso la Alhambra no lo ha tenido en cuenta".

Asimismo, ha destacado los perjuicios para el turismo de cruceros, un segmento que ha defendido como muy importante. "Lo que se va a llevar una capa de barniz de la ciudad, seguramente con más tiempo va a volver a la ciudad a estar dos o tres días a conocerla bien", ha explicado el empresario malagueño, para el que la Alhambra ha interpretado mal el informe de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que ha motivado el cambio de sistema en el monumento más visitado de Andalucía.

En definitiva, García ha reclamado que el PAG les escuche y se siente con ello además de haber solicitado que las agencias tengan "un peso específico, alguna diferenciación". En este sentido, también ha criticado que se mantengan las nominativas para grupos organizados, algo que según ha señalado es el "único monumento del mundo que pide nombre y apellidos cuando tenía que haber buenas medidas de seguridad y policías específicas". Igualmente, ha lamentado que la Alhambra inaugurara este modelo un domingo con los problemas de colapsos y la web bloqueada que ha generado.

Entre las reivindicaciones, que no se hayan escuchado las demandas del sector en ningún momento

Por su parte, el presidente de las Agencias de Viaje de Granada ha indicado que esto ya no es una cosa del empresariado local, que es el que sufre de primera mano, sino algo que afecta a Andalucía y al turismo en su conjunto con una normativa que, en su opinión, "perjudica a todo el sector en general también a los transportistas a los hoteles, a los restaurantes...".

"Han dejado fuera a un sector muy importante que copaba el 60% del turismo organizado", ha subrayado Juan Peláez, para el que el modelo "deja fuera a un consumidor muy importante, que es el que quiere que le organicen las cosas" porque "nadia puede darle una garantía de si puede venir a Granada".

El máximo representante de los turoperadores granadinos ha incidido en que las estadísticas señalan que de cada diez turistas que visitan Granada, nueve tiene la motivación y "esta norma excluye a muchos de ellos" porque "a las agencias de viaje no nos han dado ningún espacio, ni siquiera para opinar".

Incidencias en la web de venta de entradas

Por último, y también en representación de las Agencias de Viajes de Granada ha hablado Juan Ávila, quien ha desgranado los problemas de la nueva plataforma virtual para vender los tickets apuntando que se han generado entre 2.000 y 3.000 incidencias en los primeros días.

"Es una transformación que ha salido mal. Ha habido un problema en la estrategia. Se le comunicó al Patronato que podía haber errores el día 1 siendo no laborable y todo el soporte técnico", ha señalado Ávila para el que se han amontonado una serie de fallos como no haber cargado las contraseñas y los usuarios registrados en la plataforma anterior o que no se han hecho las baterías de test suficientes por las prisas para implantar el nuevo sistema.

Entre las incidencias, ha destacado los errores en la pasarela de pago, el perjuicio a usuarios a los que se cargó el precio de varias entradas o facturas que han llegado días después con numeración cero "porque no se habido una previsión".

Además, ha señalado que con la anterior plataforma de venta de entradas por internet -de Ticketmaster- "el día 1 de cada mes se sacaban entradas de venta libre 60.000 o 70.000 entradas de venta libre, Se agotaban en media hora y el sistema no se ha caído nunca".