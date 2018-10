El agujero del Centro Saramago: más de 270.000 euros sin justificar

Un total de 246 operaciones económicas "sin justificar", que suponen un importe superior a los 270.000 euros, así como el "pago masivo de nóminas a 10 de las 26 personas" que trabajaban en la entidad, "justo un mes antes de que se celebrasen las elecciones municipales de mayo de 2011 y, por tanto, que el exalcalde José Juan López Ródenas (PSOE) -conocido como Juan Mar- cesara, como así ocurrió, en el cargo de gerente de la fundación con la entrada de un nuevo Equipo municipal de Gobierno". Estas son algunas de las conclusiones que la Guardia Civil expone en un informe, al que ha tenido acceso Granada Hoy, tras analizar los movimientos de las cuentas bancarias de la Fundación Centro José Saramago de Castril.

A petición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar, que investiga la gestión de los fondos públicos de la Fundación Saramago, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha analizado las transacciones bancarias que realizó la entidad entre 2008 y 2012, años en los que era gerente el exalcalde de Castril, López Ródenas.

"Saramago es ajeno a esto, pero fue utilizado por politiquillos corruptos para sacar dinero"

Según se extrae del informe policial fechado a 20 de agosto de 2018, la Fundación Saramago contaba con dos cuentas. La primera, "fue el destino de las subvenciones o aportaciones que se le concedieron a la Fundación por parte de la Junta de Andalucía, Diputación de Granada y Ayuntamiento de Castril". En ella, se ingresó un total de 1.244.545,59 euros, de los que 1.220.508,67 (el 98% del total) fueron ingresos de este tipo.

Dicha cuenta fue utilizada "para afrontar innumerables pagos mediante cheques, transferencias, traspasos, impuestos, recibos, intereses, etc". Sin embargo, según se recoge en el informe, "no se ha podido precisar en su totalidad su destino al no haberse aportado por la Fundación ni entidad bancaria correspondiente, la documentación necesaria". Tal es así, que los investigadores concluyen que "quedarían por tanto sin identificar 116 operaciones por un importe total de 182.911,74 euros".

Asimismo, entre los traspasos emitidos desde la misma, se realizó uno de 642.545,99 euros a otra cuenta de la Fundación, también investigada. Según los datos bancarios, el total de ingresos de esta segunda cuenta fue de 671.631,05 euros, lo que supone que el 95% de los mismos correspondía a las subvenciones públicas recibidas por la Fundación. Además, tras el análisis de las operaciones, los agentes exponen en su informe que "quedarían sin identificar 130 operaciones por un importe total de 87.651,04 euros".

De esta cuenta, 509.246,75 euros se destinaron a pagar nóminas a un total de 26 personas que habrían trabajado para la entidad. Sin embargo, un mes antes de que se celebrasen las elecciones municipales de 2011, y también antes de que López Ródenas cesara en el cargo de gerente de la Fundación, se realizó un "pago masivo de nóminas a diez personas". La Guardia Civil ha comprobado que finalmente el gasto de personal ascendió a 992.018,02 euros -que fueron abonados entre las dos cuentas-, una cuantía que los propios investigadores exponen en su propio informe que "podría considerarse excesiva, sobre todo si se tiene en cuenta que la contratación de personal por parte de la Fundación no fue proporcional a la disminución de ingresos que ésta sufrió a partir del año 2010".

Esto es algo que también se expone en un informe pericial solicitado por el Juzgado, que se realizó con anterioridad a la investigación de la Guardia Civil y que también evidencia la existencia de "partidas contables de las que no hemos encontrado justificación de su pago por parte de los administradores de la Fundación". Según se recoge en dicho informe, al que ha tenido acceso este diario, este sería el motivo que propició la insolvencia de la Fundación: "Viene producida principalmente por un excesivo gasto de personal".

En una providencia fechada el pasado 19 de septiembre, la titular del Juzgado de Huéscar trasladó el informe de la Guardia Civil a la Fiscalía, a fin de que "inste lo que a su derecho convenga". Precisamente, fue una denuncia del Ministerio Público en mayo del 2014, la que dio lugar a la apertura de la investigación penal que lleva a cabo el Juzgado de Huéscar.

La Fiscalía consideró que los hechos podrían constituir posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y falsedad. Ante ello, en octubre de ese año, el exalcalde de Castril y también exgerente de la Fundación Saramago, López Ródenas, tuvo que comparecer ante el juez como investigado en dicha causa.

Entre las presuntas irregularidades apreciadas por el Ministerio Público, se encuentra una posible malversación observada en "la ausencia de contabilidad que permita discernir de forma indiciaria el destino de los fondos aportados por las instituciones públicas, la desaparición de los documentos y la carencia de documentación alguna en los archivos de la Fundación".

Tras su comparecencia judicial en la que defendió su gestión, López Ródenas explicó que "aportó documentación que avala la legalidad de todas las operaciones ne torno a la Fundación". Además, criticó la investigación de la Fiscalía, la cual tildó de estar basada en "suposiciones". Del mismo modo, el exregidor indicó que las cuentas estaban "muy claras" y que había justificado las subvenciones recibidas.

Además de la Fiscalía, en la causa también se personó la propia Fundación José Saramago, que tras el cese de López Ródenas, la gerencia recayó en quien fuera concejal de Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Castril, Andrés López.

Asimismo, el actual alcalde de Castril, Miguel Pérez (de la agrupación Nuevo Castril), indicó ayer que el Ayuntamiento está personado en la causa porque "allí ha habido una serie de transferencias tremendas de un día a otro, pero de cantidades enormes de dinero que queremos saber qué ha ocurrido con él porque es dinero público". En cuanto a la imagen premio Nobel de Literatura José Saramago, que da nombre a la Fundación, insistió que "está claro que utilizaron su persona para que este grupo de sinvergüenzas se enriqueciera y utilizara dinero público. Saramago fue ajeno a todo esto, pero fue utilizado por estos politiquillos corruptos para sacar dinero".