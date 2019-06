El alcalde asumirá la gestión de un área propia apoyado por diez concejales

Aunque todavía no hay fecha cerrada, en estos días se tiene que reunir el equipo de trabajo local formado entre Ciudadanos y PP para acordar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada y definir las concejalías, es decir, para ejecutar el reparto de poder en el gobierno local, así como los principales puntos programáticos. Una mesa a la que no se sentará Vox, que tampoco tendrá concejalías.

El alcalde, Luis Salvador, anunció el miércoles pasado que este lunes o martes se sabría pero ayer ya no daba fechas asegurando que hay tiempo ya que el pleno de organización no se celebra hasta el 29 de julio, por lo que hay margen. Aunque dijo que por él esta misma semana se conocerán los detalles, la situación con el PP hace que no pueda aclarar más sobre plazos en una postura prudente. Con todo, reconoce que es urgente y necesario definirlo.

Lo que sí se sabe es que será una comisión a seis, con tres miembros de Cs y tres del PP. Así, por parte de Cs Salvador confirmó ayer que serán los concejales José Antonio Huertas y Manuel Olivares, junto a la exedil Lorena Rodríguez, los que conformarán el equipo de negociación local de Cs. De parte del PP serán César Díaz, Luis González y Francisco Fuentes los encargados de defender la posición de sus siete concejales en el nuevo gobierno.

La constitución de un equipo de trabajo local se definió también en Madrid el pasado martes para trasladar al ámbito local la negociación del equipo de Gobierno. Salvador espera que “más pronto que tarde” no haya problema y se alcance un acuerdo ya que tanto para él como para las dos direcciones nacionales de PP y Cs no lo hay y están de acuerdo en crearla. Sólo faltaría asegurar la disposición a la negociación parte del grupo municipal popular, que en los últimos días ha amagado con desmarcarse. “El PP es consciente de crearla y está de acuerdo con ello. Las declaraciones de César Díaz, son de César Díaz”, dijo en alusión al tuit del popular en el que aseguraba que el PP no habían constituido ninguna comisión y que esperaban que antes Cs cumpliera los compromisos.

Según ha podido saber este periódico, serán 10 concejalías más el alcalde (11 en total) las que formen el equipo de Gobierno. De hecho, a diferencia del mandato anterior, el alcalde, Luis Salvador, asumirá también competencias a modo de delegación, estando sobre la mesa la opción de que lleve el área de Cultura. De hecho, la Capitalidad Cultural de Granada para 2031 es una de sus prioridades.

Los dos partidos ya tienen elaborada su propuesta de equipo y distribución de concejalías. Ahora lo que queda es casarlas, algo que Salvador confía en que sea rápido y no se enquiste. “El proyecto está casi cerrado porque ellos ya nos entregaron uno con parte de los dos partidos, lo hemos retocado y se trata de casarlo y definir también los objetivos en los primeros tiempos de gobierno”, adelantó Salvador.

Así, el equipo estará formado por el alcalde, Luis Salvador, un vicealcalde, que será del PP y en principio tendrá categoría oficial de primer teniente de alcalde hasta que se modifiquee el reglamento orgánico municipal (ROM) para rescatar esta figura, algo que Cs tiene previsto. Después habrá dos tenencias de alcaldía, una para Cs y otra para PP. El resto de concejalías se repartirían contando con el número de ediles que tiene cada partido, siete el PP y cuatro Cs (contando el alcalde).

Y aunque desde Cs han confirmado que serán "generosos" en el reparto, la clave está en las principales áreas. A falta de saber los nombres y cómo será la negociación, el área de Economía parece clara para Ciudadanos y podría recaer en José Antonio Huertas. Urbanismo es otra área clave y en esa el PP tiene el hándicap de haber tenido la operación Nazarí. Movilidad y Seguridad son otras áreas fundamentales en la gestión y otra clave es la concejalía que sumirá Manuel Olivares, portavoz en el anterior mandat y clave en el equipo.

Esa comisión no sólo tendrá que definir la junta de Gobierno local, las concejalías o delegaciones, la vicealcaldía y las tenencias de alcaldía, sino también bajar a otros niveles como representantes en empresas municipales, juntas de distrito,...

La agenda institucional de esta semana, con un viaje a Madrid el lunes para recoger un premio, la inaguración del AVE el martes y otro viaje el miércoles, puede retrasar la constitución del equipo, aunque esperan que se pueda conocer la próxima semana y se de por culminado el cambio de gobierno.

Así, será un gobierno de coalición con PP y buscando acuerdos puntuales con Vox. “Paco Cuenca ha gobernado con 8 concejales, si gobernamos con 11 y la buena predisposición de tres y los acuerdos que cierre, esto va creciendo”, ha valorado Salvador.

Tras el equipo, los principales temas es lo fundamental para comenzar a trabajar. Y para Salvador uno de los objetivos es que en 2020 haya presupuesto, o “por lo menos un borrador de presupuesto serio sobre el que poder debatir”.