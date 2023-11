La alcaldesa de Granada dice que la propuesta del Gobierno para integrar el tren es un "gran engaño"

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada ha encontrado "en el cajón" un documento del Gobierno de marzo de este año en el que se describe cómo será la integración urbana de la Alta Velocidad (AV) a Granada dentro del tramo Antequera-Granada-Almería del Corredor Mediterráneo. Y ese documento de Adif no contempla el soterramiento por el que tantos años lleva clamando la ciudad para eliminar la 'cicatriz' que cruza el barrio de La Chana y La Rosaleda.

Una propuesta, correspondiente a un estudio informativo, que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ya se ha apresurado a definir como "gran engaño". "Hemos tenido conocimiento de esa propuesta que se había ocultado a la ciudad por el alcalde anterior. Ya había avanzado un estudio de Adif y es un gran engaño, eso no es soterrar el ferrocarril en nuestra ciudad, es cubrir la estructura. Y no entiendo como no se reclamó un cambio de rumbo en ese momento y se guardó y se ocultó a la ciudad".

El documento al que hace alusión el equipo de Gobierno plantea cuatro ámbitos de la integración urbana del ferrocarril: La Estación, el Barrio de la Rosaleda (este), el barrio de La Chana (sur) y la Carretera de Málaga. En una imagen aérea se ve una gran línea verde desde la Carretera de Málaga hasta la estación de Andaluces que sería el resultado del proyecto con una zona verde junto a las vías hasta que llega a La Rosaleda, momento en el que serían cubiertas (no soterrando las vías sino elevando una cubierta de hormigón a modo de túnel que por la parte superior se cubriría de vegetación.

Para Carazo, en crítica clara al anterior gobierno del PSOE de Paco Cuenca, "las cosas no se resuelven ocultándolas sino hablándolas, negociándolas y situando el proyecto que queremos. Y yo lo voy a hacer". Así, ha insistido en la reunión que la semana pasada pidió al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha pedido un encuentro para tratar este asunto y en el que asegura que será "taxativa". "Creo que no podemos jugar a medias tintas. En este caso voy a defender la propuesta de soterrar el ferrocarril, una propuesta antigua, histórica, la aspiración de una ciudad que es de primera y no se merece un proyecto para soterrar de segunda ni de tercera".

La alcaldesa ha defendido que Granada necesita un proyecto "de primera", que consiste en soterrar las vías y mantener la estación actual donde está, algo que está decidido por la corporación. Y el modo, defiende como ya hizo al inicio del mandato, es firmar un acuerdo a tres entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno para financiar la integración soterrada del ferrocarril en Granada "como ha ocurrido en Almería". Respecto a ese proyecto de Almería, Carazo ha dicho que ella formó parte "de las negociaciones como consejera, luego el camino lo sé y lo conozco y lo voy a expresar al nuevo ministro. Y ese es el proyecto que necesita Granada, al que tenemos que aspirar y al que ya se ha comprometido la junta", en alusión a ese compromiso de convenio y la reserva económica en los presupuestos de 2024 de una partida de un millón de euros.

El Ayuntamiento defenderá el soterramiento "cien por cien"

"El Estado tiene que retratarse y decidir qué proyecto quiere para Granada. El que quiere su Ayuntamiento y la Junta es de soterramiento cien por cien, que es el que se merece la ciudad pero no queremos trampas ni medios caminos ni proyectos de segunda ni tercera categoría".

Carazo ha dicho que este documento, una serie de seis imágenes con ese título de integración urbana del acceso de la Alta Velocidad a Granada, era una propuesta "y les hemos pillado". Desde el equipo de Gobierno creen que se hizo con motivo de la elaboración del nuevo PGOU, cuyo avance contemplaba incluso cuatro ubicaciones nuevas para la estación, algo que se ha terminado desechando al apostar la ciudad (con posicionamiento incluso en Pleno) por mantener la estación donde está, en Andaluces. Las opciones que la empresa que elaboró el avance eran llevarla al exterior, barajando la Vega, Maracena y Bobadilla.

El estudio de integración de la Alta Velocidad ha sido también reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno, también durante el anterior mandato, con acuerdo político de todos los grupos y mociones incluidas en las que se expresaba la voluntad del equipo de Gobierno y de la corporación en Pleno de que fuera soterrado y en la actual estación. Pero siempre se ha dicho que quedó parado por el proceso de elaboración del nuevo PGOU, algo que el actuar gobierno no comprende por no ser incompatibles.

Para la estación, el documento plantea dejar la estación como está y rodear la zona de vías, que sería en superficie, como ahora, de corredores verdes con ruta peatonal, planteando también una gran zona verde en la conexión con el campus de Fuentenueva.

Lo que se cubriría es la zona de La Rosaleda, desde un poco antes del estadio de la Juventud, hasta pasado el puente de Camino de Ronda. Según las imágenes, se el tren llegaría y se cubriría con una cubierta verde adaptada también al tránsito peatonal, incluyendo unas escaleras de subida a la zona alta, de ahí que el equipo de Gobierno niegue que sea un soterramiento sino una cubierta a las actuales vías. En la imagen se intuye que también bajaría un poco la cota del tren ya que en el resto del trayecto no se incluyen más escaleras. Esta cubierta verde llegaría hasta pasado el puente de Camino de Ronda, generando así un 'hueco' donde quedarían las vías bajo una zona verde.

La entrada por La Chana contempla también una intervención en el actual paso que conecta Washington Irving con Actriz Fabiana Laura, manteniendo ahí las vías en superficie rodeadas por zona verde, parques infantiles y área peatonal a ambos lados. En ese encuentro se habilitaría también una zona de tránsito entre las dos calles más peatonal y verde eliminando la gran barrera actual. En la Carretera de Málaga la opción es similar, con un paso elevado ancho peatonal.

A la espera de la reunión con Óscar Puente

Al gobierno actual del PP no convence esta solución y siguen agarrándose al soterramiento que sí se contempla en Almería. Ellos en campaña ya propusieron el soterramiento y aunque no dan cifras de lo que costaría (el gran hándicap que siempre ha planteado el Ministerio para no soterrar el tren en Granada), aseguran que a nivel económico también estarían los fondos europeos para ayudar en la financiación a tres que supondría el convenio. También defienden que técnicamente es viable y no muy complejo salvo la zona en la que hay que salvar el río Beiro. El resto sería similar al Metro en Camino de Ronda.

Ahora la cuestión está en la negociación PP-PSOE para arrancar un soterramiento al Gobierno tras años de espera en Granada. Se podría aceptar desde el Ayuntamiento incluso que fuera una obra por fases, pero garantizando el soterramiento. En el otro lado tendrán al nuevo ministro, Óscar Puente, alguien a quien la alcaldesa conoce bien al ser su paisano. Puente fue alcalde de Valladolid y ya tiene experiencia con los soterramientos. De hecho Carazo destaca que él descartó el soterramiento del AVE siendo primer edil en Valladolid, algo que se justificó en la ciudad vallisoletana por la inviabilidad económica.

Proyectos factibles

En abril de este año, un mes después de la fecha del documento, la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en visita a la Costa de Granada, dijo que trabajaban en varias líneas de acción que permitieran la integración del AVE a la entrada de Granada en un periodo corto de tiempo con "una solución que se adapte al entorno urbano", que tendrá que pasar "por lo que decida el Ayuntamiento" de la capital.