La alcaldesa defiende la reivindicación histórica de una ciudad de la justicia en Granada

Granada está expectante por cómo se desarrolle todo el acuerdo judicial para la futura ciudad de la justicia. Porque si al principio había optimismo por cerrarse una operación de compra del edificio del Cubo a CaixaBank y contra con una segunda fase inminente que permita construir otro edificio en el solar anexo donde se planteó el centro escénico, ahora, tras conocer el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta hasta 2030 y ver que no se recogen avances en esa segunda fase, es el momento de aclarar los términos del acuerdo. Porque todos los órganos judiciales pedían lo mismo a la Junta: las dos infraestructuras para acabar con la dispersión porque si no era aumentarla.

Este lunes Granada ha sido sede del encuentro anual de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de España. Ha estado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, pero no ha habido atención a medios salvo la intervención de Moreno en el acto. Y en su discurso, no ha hablado de Granada.

La única que ha hablado del reto de Granada en el ámbito judicial ha sido la alcaldesa, Marifrán Carazo, que ha agradecido a Moreno y al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que "arranquemos un camino para la construcción de la ciudad de la justicia en Granada". Una ciudad de la justicia que Carazo sigue considerando una "reivindicación histórica" que ahora "inicia el camino". Aunque por fases, como se preveía, pero sin ahondar en los detalles.

Sí ha hablado de que la nueva sede prevista es el edificio del Cubo, donde irá todo lo Civil y cuya compra está a la espera aún de la firma del contrato, y "en fases sucesivas a esta ambiciosa apuesta iremos resolviendo la dispersión de los órganos judiciales", en alusión a ese terreno que es titularidad municipal y se cederá a la Junta. Porque era apuesta municipal que ese uso se diera a este espacio y resolver así la dispersión de sedes concentrando todo en la zona Sur de la ciudad.

En paralelo, ha dicho, se irán haciendo iniciativas para mejorar la organización y las infraestructuras. "Es una gran noticia para la capital andaluza que un anhelo salga adelante en el marco del Plan de Infraestructuras Judiciales (PIJ) y en el consenso y el acuerdo con los agentes implicados", por lo que ha añadido la disposición del Ayuntamiento para favorecer los accesos y toda la infraestructura que conlleve.

Pero en el PIJ conocido estos días no se dice nada de la segunda fase. Sí se incluye la inversión para la compra del Cubo, de 22 millones, y los 12 para su rehabilitación y traslado. Y como el plan es hasta 2030, la pregunta que queda por resolver es para cuándo está prevista la segunda fase para que Granada cuente con una verdadera ciudad de la justicia. En el borrador consultado por este periódico, se destina una cantidad algo superior a los cinco millones de euros para el inmueble de Caleta, dentro del apartado de edificios que requieren adecuación, el mismo apartado en el que también se informa de casi 12 millones y medio para el Cubo, que se suman a los 22,3 millones ya anunciados para la compra del edificio. Ambas actuaciones se desarrollarán a partir del año que viene y tienen como horizonte temporal 2030, por lo que la unificación judicial completa, prometida por la Junta a los agentes judiciales, tendrá que esperar, como mínimo, a la próxima década, si es que hay un nuevo plan de infraestructuras tras este anunciado.

En su intervención, Juanma Moreno, sin hablar en concreto de Granada, sí ha dicho que con ese PIJ todas las capitales andaluzas tendrán ciudad de la justicia. Para Moreno, la modernización forma parte del proceso de transformación constante y desde la Junta están "haciendo un esfuerzo como nunca antes por transformar y modernizar y crear un modelo nuevo y ser un referente nacional", aludiendo a los más de 1.500 millones de euros incluidos en ese PIJ.

"Cuando las infraestructuras no son las adecuadas, hay una desmotivación y deterioro del servicio y falta de confianza de la sociedad. Por eso en fundamental contribuir a su buen funcionamiento y todas las capitales tendrán ciudad de la justicia además de Algeciras, Jerez y Marbella. Algunas se harán nuevas por completo y otras serán mejoradas y actualizadas", ha dicho Moreno, que asegura que tampoco se dejará atrás a los partidos judiciales más pequeños.

Los mensajes del TSJA y el CGPJ

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, no ha hablado en concreto de Granada ni de la cuidad de la justicia en un discurso en el que ha hecho valer la importancia de un poder judicial independiente. "No voy a insistir en la separación de poderes para garantizar los derechos de los ciudadanos, es algo que todos conocemos y valoramos y queremos mantener. Pero separación de poderes que no es exclusión aunque no son extraños, están relacionados entre sí", por lo que ha agradecido el esfuerzo de las autoridades en el acto como "puesta en escena" de la sintonía en Andalucía de los poderes del Estado.

"No podemos dejar de pedir a los responsables políticos que cierren con el mayor consenso el proceso apenas iniciado de la modernización de la justicia. Es una situación preocupante desde hace tiempo, además de resolver la crisis del Consejo General del Poder Judicial". También se ha mostrado preocupado por la descalificación al sistema "porque a menudo supera la crítica y el riesgo de provocar la pérdida de confianza", ha dicho Del Río en la inauguración del encuentro.

Más directo ha sido el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, que ha criticado duramente que no se alcance un acuerdo para renovar el consejo. "A día de hoy estamos en una situación de gravísimo conflicto no tanto entre jueces, que seguís funcionando, pero sí un grave conflicto del pode ejecutivo, político, y el judicial. A día de hoy son constantes las injerencias que padecemos y de las que hay que salir".

Para Guilarte, "estamos atrapados por la política" en este camino de renovación y no ve un final feliz en las fórmulas que se plantean. "Cuando un tonto va por una linde y el camino se acaba, sigue el tonto. Aquí no hay tontos pero hay ideas que van discurriendo por dos caminos y van a confluir en el infinito, no tenemos noticias de lo que pasa" y solo recibe "recomendaciones de dimitir". "Eso es un disparate. ¿Por qué no dimiten quiénes son los culpables de esta situación y no consiguen acuerdo?", aludiendo a la presidencia del Congreso y del Senado.

"Estamos en un momento de polarización aterrador. La realidad que percibo es que la política no busca renovarnos con criterios de defensa de la independencia judicial sino que persigue la captación de una cota de poder en el CGPJ que luego va a poder irradiarse hacia las personas próximas a ellos que quieren captar. No están debatiendo temas sino cómo tener nueva cuota de poder en el ámbito judicial. Lo único es que están no tanto al renovar sino al vender su mensaje político e intentar culpabilizar al oponente. A nosotros todo eso nos da igual", dice, pidiendo un pacto más global.