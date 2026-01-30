Alertan de "situación extrema en Sierra Nevada" durante este fin de semana

Aquí puedes encontrar todos los datos del tiempo y las precauciones a seguir si subes a Sierra Nevada este fin de semana. Recomendaciones clave sobre condiciones meteorológicas, puntos de riesgo, normativa vigente y medidas de autoprotección, especialmente relevantes en esta época del año. Información proporcionada por el Parque Nacional de Sierra Nevada, con información actualizada de interés para la planificación y desarrollo de actividades en el entorno del parque.

Condiciones generales

Situación extrema en Sierra Nevada, las fotos no son muy ilustrativas ya que las condiciones son muy cambiantes. Ayer estaba previsto lluvia hasta los 2.800 metros y para el fin de semana el límite de la nevada bajará hasta los 1.600 con vientos continuados que estarán en torno a los 100 km/h por lo que se desaconseja realizar cualquier tipo de actividad en en los próximos días. A fecha de ayer, nieve por encima de 1.600 metros. Mucha nieve recién caída encima de hielo y nieve dura en zonas altas, mucha precaución por el riesgo de aludes y deslizamientos.

Si se decide subir, sostienen, son imprescindibles crampones, piolets y casco y recomendable DVA, pala y sonda. Hay muchos problemas de circulación en pistas forestales, senderos y veredas por la crecida de ríos, arroyos y barrancos.

Predicción meteorológica (Aemet):

Cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones localmente moderadas, de nieve a partir de 1.600 metros. Temperaturas en ligero descenso y vientos muy fuertes del noroeste en cotas altas con rachas huracanadas por encima de 120 km/h.