La ampliación Norte del Metro de Granada estará en obras en 2024

La ampliación Norte del Metro de Granada ha echado a andar esta mañana en el Albolote con la toma de las primeras catas y la medición de los primeros sondeos geotécnicos en el futuro trazado, que extenderá la actual línea 1 en sentido Atarfe. La principal novedad de trazado con respecto al estudio informativo de la ampliación es que se reducen el número de paradas de seis a cinco, y que una de ellas estará situada en el municipio alboloteño. Además, se han colocado dos parkings disuasorios en dos de ellas con los que se pretende fomentar que los vecinos de municipios cercanos puedan utilizar el tren para desplazarse a Granada dejando su coche estacionado junto a dos de esas paradas. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, junto al gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta, Julio Caballero, además de los delegados Antonio Granados y Antonio Ayllón, y los alcaldes Pedro Martínez (Atarfe) y Salustiano Ureña (Albolote), han asistido a la extracción de la primera cata de terreno en un pago junto al kilómetro 3 de la carretera que une ambas poblaciones, y donde irá situada una nueva parada.

El inicio de estos trabajos tienen como objetivo conocer con mayor precisión las características del suelo y el perfil geotécnico de los terrenos y del viario urbano por el que discurrirá el trazado de esta prolongación del metro. Este paso no es el inicio de la obra en sí, sino que supone la puesta en marcha de la redacción del proyecto de construcción para que Metro arribe a Atarfe y amplíe su mercado potencial a los 19.452 habitantes de la localidad atarfeña. La Junta, eso sí, no ofrece plazos fijos para el inicio y fin de las obras, como sí sucede con la ampliación Sur, cuya construcción está prevista para esta primavera y su puesta en marcha en 2026 al estar sujeta a fondos Next Generation. No es el caso de la extensión Norte. Aun así, en abril del año pasado la ampliación Sur a Churriana de la Vega y Las Gabias vivió el mismo proceso de este lunes en Albolote, por lo que se puede extrapolar el tiempo para la elaboración del dossier constructivo, que además es relativamente más sencillo que el que ya está en marcha. Así, el proceso de elaboración del proyecto Sur se extendió por aproximadamente nueve meses y poco más de un año después empezarán las obras. De cumplirse los mismo plazos, para 2024 podrían estar en marcha los primeros movimientos de tierra en la zona. Son las fechas que maneja Fomento: proyecto durante este año y "ojalá" obras en 2024.

La prolongación Norte del Metro de Granada extenderá la actual línea desde Albolote hasta Atarfe. El dossier encargado por la Junta de Andalucía a la UTE Ofitecto y TRN Táryet, el estudio informativo para la ampliación, ofrecía entonces dos alternativas de trazado, una más corta y otra más amplia que, en ningún caso, obtenían un diagnóstico favorable en la rentabilidad financiera ni socioeconómica, uno de los motivos por el cual esta alternativa quedó fuera de los fondos Next Generation, algo que sí consiguió la prolongación Sur hasta Las Gabias. La glorieta de acceso frente a la plaza de toros del Coliseo de Atarfe será la última parada. El trazado rechaza el paso por el centro urbano de la localidad como el antiguo tranvía, lo cual descarta el plan de la fase 1 del Metro cuando se diseñó. Los técnicos de la Consejería apuntan a que el descarte de la opción por el centro de Atarfe, a diferencia de lo que ocurre en Churriana, va desde la estrechez en varios puntos (hasta tal punto que "obligaría a derribar casas", afirman de forma explícita) a la propia trama urbana de Atarfe, que no complicaría la movilidad interna del propio pueblo al no haber espacio suficiente. Aun así, los técnicos buscaron "hasta el último momento" meter el Metro por el corazón de la localidad atarfeña, opción finalmente desechada.

La consejera ha manifestado que esta fase de los trabajos "evidencian el avance en la elaboración del proyecto de construcción, pues la campaña geotécnica resulta imprescindible para que la documentación técnica adquiera la mayor escala de definición y, por tanto, la futura licitación de las obras garanticen los requisitos de calidad en la ejecución y cumplimiento del presupuesto y plazo que se establezcan en los pliegos". El proyecto de redacción tiene un presupuesto de 786.463,70 euros.

A lo largo de todo el trazado se llevarán a cabo trece sondeos mecánicos, con 220 metros de perforación; catorce ensayos de penetración dinámica y 16 calicatas mecánicas o manuales, que se realizarán con una pala retroexcavadora. El proyecto de construcción ha avanzado ya en la coordinación con las compañías de los servicios afectados, la realización de los inventarios de mobiliario urbano, arbolado, aparcamientos y otros elementos urbanos afectados, así como la definición del trazado con la ubicación de las nuevas paradas y los aparcamientos disuasorios, dos de 200 plazas cada uno.

Recorrido y paradas

La alternativa N2 del Metro Norte tendrá un recorrido, según los resultados del estudio informativo, de una extensión de 4,895 kilómetros, de los cuales 623 metros discurrirán por vía única, y contempla finalmente cinco paradas en vez de seis: Aricel, Ronda de Lindaraja, Circunvalación, Avenida América y Coliseo. Esto es un cambio sobre el estudio inicial, que preveía seis paradas, todas en Atarfe. Se ha suprimido, pues, la estación situada a la entrada de Atarfe en la urbanización Iliberis, se mantienen la de Ronda de Lindaraja y Circunvalación, se cambia de nombre la del Estadio Municipal para llamarla Avenida América y se pierde la segunda estación de esta misma avenida. Se mantiene el fin de la línea en el Coliseo. Por otro lado, Albolote suma una parada más en el pago llamado Aricel, a la salida del casco urbano.

El trazado son 2,2 kilómetros más que la primera opción de recorrido, que además sólo tenía previstas dos paradas. El trazado parte desde la actual cabecera de Albolote y prosigue hacia el oeste por la avenida Reyes Católicos hacia la salida de la localidad, donde hay un tramo donde se estrecha obliga a transitar en vía única durante 363 metros para así permitir el tráfico rodado en doble sentido, ya que esta calle desemboca en la carretera provincial GR-3417. Es en el kilómetro 3 de esta vía, justo a la salida de la población, donde está la primera parada y donde hoy han empezado las catas. Una vez fuera del casco urbano el trazado recupera la doble vía y se acercará hacia una de las obras más importantes que tendrán las ampliaciones del Metro de Granada. Se trata de levantar un puente que salve la intersección con la Segunda Circunvalación, la Variante Exterior de Granada A-44. La estructura será de 90 metros de largo y 12,28 metros de ancho. Se planteará en dos vanos de 41,5 y 48,5 metros de luz que irá prácticamente en paralelo al puente para el tráfico rodado que salva el mismo problema.

El Metro llega a Atarfe y efectúa la rotonda frente a la urbanización Iliberis y circunvalará Atarfe. En la primera opción, desechada por ser muy corta y no beneficiar a una mayor cantidad de ciudadanos, entraba en el casco urbano atarfeño por la avenida de Andalucía unos metros más hasta situar el final de la línea frente al CEIP Clara Campoamor. En la segunda variante, preferida por la UTE encargada de realizar el estudio, los trenes realizarán un recorrido en ángulo recto. Primero por la Ronda de Lindaraja que tendrá dos paradas, una del mismo nombre de la vía antes del cruce con la calle Las Marquesas, y una tercera casi al final por la avenida Circunvalación, también con esa misma denominación, antes de la intersección con la calle Valderrubio. Un trazado rectilíneo con los trenes circulando por mitad de la calzada en doble vía y tres carriles de tráfico laterales.

En este punto surge una pequeña dificultad. Un giro de 90 grados a la derecha para entrar en la calle Castillo de Moclín, que en un segmento de 260 metros cuenta con un espacio de apenas 10 metros entre viviendas unifamiliares, que además tiene acceso a cocheras individuales en rampa. Los vecinos de esta calle presentaron alegaciones al trazado que no han sido tenidas en cuenta. La solución que se plantea nuevamente es colocar vía única y se advierte a los vecinos que "deberán disponerse medidas especiales para compatibilizar/regular la entrada y salida a garajes". Una vez pasada la calle el Metro recupera la doble vía por la avenida América, que al contar con un bulevar central, albergaría el paso de los trenes.

Esta gran recta albergará dos paradas más del metropolitano. La cuarta en el Estadio Municipal de Atarfe, justo tras el tramo en vía única, que pasa a llamarse (aunque los nombres no son definitivos) Avenida América; y la última, la estación de cabecera situada en la avenida Rafael Leyva Loro, justo antes de la glorieta situada a la entrada al Coliseo. De esta alternativa se suprime otra parada en la Avenida América, justo tras el cruce con la avenida de la Estación, la principal arteria de acceso desde la N-432 a la localidad.

El beneficio esta zona, con la de la Ronda de Lindaraja es su expansión urbanística futura, aún sin desarrollar, por lo que la llegada del Metro a esa zona supondría un impacto urbanístico por la revalorización que supondrá tener el tren cerca de la puerta de casa. El resumen de costes inicial para la ejecución de las obras de la extensión Norte seleccionada es de 104,1 millones de euros, cerca de la mitad de lo que costaría la opción 1 (58,5). Su coste es similar al de la prolongación Sur, situado en 100,6.