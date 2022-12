La Junta pide al Gobierno fondos europeos para la ampliación Norte del Metro de Granada y la variante de Armilla

La ampliación Norte del Metro de Granada y la 'autovía' de la Vega entre Armilla, Churriana y Las Gabias podrían estar más cerca de ser realidad de lo que los tiempos hacían pensar. La Junta de Andalucía ha pedido formalmente al Gobierno central incluir estos dos proyectos dentro de la adenda a los fondos Next Generation de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. El montante total de dinero solicitado para ambas infraestructuras se sitúa en los 144 millones de euros. Estos mismos fondos son los que están financiando la prolongación Sur del Metropolitano por Churriana y Las Gabias que se encuentra en la fase final de redacción del proyecto.

"Esperemos que el Ministerio nos escuche finalmente y rediseñe los fondos europeos y nos tienda la mano para que lleguen a donde realmente deben de llegar. Que de una vez haya cogobernanza", dijo la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, durante el desayuno-coloquio del Foro Joly Andalucía celebrado en Sevilla, y donde anunció otros proyectos para la provincia hispalense por al menos cerca de 350 millones de euros. También hay otros planes para los que se han pedido fondos europeos Next Generation en otras provincias andaluzas. Se lleva la palma Málaga con más de 2.000 millones donde destaca el tren litoral Fuengirola-Estepona-Algeciras, seguida de Jaén con 300 millones para la conexión ferroviaria entre la capital y Linares. Para Cádiz se han pedido ayudas por 189 millones, Almería con 167, y 144 para Huelva, igual que Granada.

Si el Gobierno accede a incluir estas infraestructuras en los fondos Next Generation supondrá un espaldarazo para la construcción de ambas. En el caso de la ampliación Norte del Metro de Granada, el año pasado se quedó fuera de financiación de estos fondos cuando se presentó a la vez que las extensiones Sur (que sí obtuvo fondos) y Centro (que no lo consiguió) a raíz del estudio para la ampliación de la red de Metro. Aun así, Fomento continuó con la tramitación del proyecto norte y adjudicó la redacción del dossier constructivo. La aspiración era optar por fondos Feder del periodo 2021-27 aunque la oportunidad de acogerse a la adenda del Gobierno a los Next Generation puede acortar los plazos para obtener la financiación necesaria. En el caso de la VAU-05, una de las llamadas 'autovías de la Vega', se presenta por primera vez para obtener fondos europeos una vez definidas las líneas generales del trazado y su inclusión en el Pitma (Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía), presentado recientemente.

Ampliación Norte del Metro de Granada

La prolongación Norte del Metro de Granada extenderá la actual línea desde Albolote hasta Atarfe. El dossier encargado por la Junta de Andalucía a la UTE Ofitecto y TRN Táryet ofrecía entonces dos alternativas de trazado, una más corta y otra más amplia que, en ningún caso, obtenían un diagnóstico favorable en la rentabilidad financiera ni socioeconómica, uno de los motivos por el cual esta alternativa quedó fuera de los fondos Next Generation, algo que sí consiguió la prolongación Sur hasta Las Gabias. La glorieta de acceso frente a la plaza de toros del Coliseo de Atarfe será la última parada. El trazado rechaza el paso por el centro urbano de la localidad como el antiguo tranvía, lo cual descarta el plan de la fase 1 del Metro cuando se diseñó.

La alternativa N2 del Metro Norte tendrá un recorrido, según los resultados del estudio informativo, de una extensión de 4,932 kilómetros, de los cuales 623 metros discurrirán por vía única, y contempla seis paradas: Iliberis, Ronda de Lindaraja, Circunvalación, Estadio Municipal de Atarfe, Avenida América y Coliseo. Son 2,2 kilómetros mas que la primera opción de recorrido, que además sólo tenía previstas dos paradas. El trazado parte desde la actual cabecera de Albolote y prosigue hacia el oeste por la avenida Reyes Católicos hacia la salida de la localidad, donde hay un tramo donde se estrecha obliga a transitar en vía única durante 363 metros para así permitir el tráfico rodado en doble sentido, ya que esta calle desemboca en la carretera provincial GR-3417.

Una vez fuera del casco urbano el trazado recupera la doble vía y se acercará hacia una de las obras más importantes que tendrán las ampliaciones del Metro de Granada. Se trata de levantar un puente que salve la intersección con la Segunda Circunvalación, la Variante Exterior de Granada A-44. La estructura será de 90 metros de largo y 12,28 metros de ancho. Se planteará en dos vanos de 41,5 y 48,5 metros de luz que irá prácticamente en paralelo al puente para el tráfico rodado que salva el mismo problema. Tras 2 kilómetros, la primera parada ya estará situada a la entrada de la localidad de Atarfe, llamada Iliberis al estar en antes de la avenida del mismo nombre, y con los andenes colocados frente a las calles Los Majanillos y Cañada del Tesorillo sobre la actual calle Colllado de los Pinos. Al otro lado hay previsto un aparcamiento y un cambiador de transporte para favorecer la intermodalidad.

El Metro efectúa la rotonda posterior a esta parada y circunvalará Atarfe. En la primera opción, desechada por ser muy corta y no beneficiar a una mayor cantidad de ciudadanos, entraba en el casco urbano atarfeño por la avenida de Andalucía unos metros más hasta situar el final de la línea frente al CEIP Clara Campoamor. En la segunda variante, preferida por la UTE encargada de realizar el estudio, los trenes realizarán un recorrido en ángulo recto. Primero por la Ronda de Lindaraja que tendrá dos paradas, una del mismo nombre de la vía antes del cruce con la calle Las Marquesas, y una tercera casi al final por la avenida Circunvalación, también con esa misma denominación, antes de la intersección con la calle Valderrubio. Un trazado rectilíneo con los trenes circulando por mitad de la calzada en doble vía y tres carriles de tráfico laterales.

En este punto surge una pequeña dificultad. Un giro de 90 grados a la derecha para entrar en la calle Castillo de Moclín, que en un segmento de 260 metros cuenta con un espacio de apenas 10 metros entre viviendas unifamiliares, que además tiene acceso a cocheras individuales en rampa. La solución que se plantea nuevamente es colocar vía única y se advierte a los vecinos que "deberán disponerse medidas especiales para compatibilizar/regular la entrada y salida a garajes". Una vez pasada la calle el Metro recupera la doble vía por la avenida América, que al contar con un bulevar central, albergaría el paso de los trenes. Este punto fue recurrido por los vecinos de la zona.

Esta gran recta albergaría tres paradas más del metropolitano. La cuarta en el Estadio Municipal de Atarfe, justo tras el tramo en vía única; la quinta en la avenida América, justo tras el cruce con la avenida de la Estación, la principal arteria de acceso desde la N-432 a la localidad, y la estación de cabecera situada en la avenida Rafael Leyva Loro, justo antes de la glorieta situada a la entrada al Coliseo.

El beneficio esta zona, con la de la Ronda de Lindaraja es su expansión urbanística futura, aún sin desarrollar, por lo que la llegada del Metro a esa zona supondría un impacto urbanístico por la revalorización que supondrá tener el tren cerca de la puerta de casa. Es uno de los fenómenos que han acelerado la urbanización y la llegada de promotores inmobiliarios a la zona de expansión de Albayda, en la capital. El resumen de costes inicial para la ejecución de las obras de la extensión Norte seleccionada es de 104,1 millones de euros, cerca de la mitad de lo que costaría la opción 1 (58,5). Su coste es similar al de la prolongación Sur, situado en 100,6.

Autovía de la Vega

En el caso de la VAU-05 o variante de Armilla, la carretera que unirá las dos circunvalaciones del Área Metropolitana estará sometida a información pública en breves fechas y el proyecto de construcción se redactará y finalizará durante el año que viene. Como anunció hace pocas fechas la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, "la VAU-5 será un corredor verde, dotado de carril BUS-VAO, carril bici y senda peatonal, pantallas verdes e iluminación led". El trazado propuesto conecta la autovía A-44 aprovechando la entrada de la carretera provincial GR-3303 junto al parque Tico Medina de la capital. A continuación bordea el núcleo urbano de Las Gabias, dando acceso tanto a este municipio como al de Cúllar Vega. Tras salvar el río Dílar, alcanzará Churriana con un enlace desde el que, para minimizar el impacto sobre la Vega, se aprovecha el trazado de la actual GR-3303. Para mejorar las condiciones de seguridad, se plantea una variante en el tramo que discurre en paralelo al río Genil hasta que se adentra en el casco urbano de Granada, con varios nudos de conexión con Churriana de la Vega, Armilla y la GR-3305.