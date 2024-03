El 'peaje' de la sanidad pública: En Granada es más caro aparcar para ir al médico que a un partido de fútbol

Ir al hospital a una prueba médica, quedarse ingresado o, incluso, visitar a un ser cercano que se encuentra allí es gratis en la sanidad pública granadina. El problema viene después, cuando toca pagar el coste de haber dejado el coche aparcado para realizar cualquiera de estos trámites. En los últimos meses, el aparcamiento del Clínico San Cecilio, en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) se ha visto envuelto en una polémica al ser uno de los más caros de Granada, con un coste de 2,34 euros la hora, un precio que ha generado críticas al encontrarse en un lugar sanitario, y no de ocio.

La titularidad del parking, con unas 1.800 plazas y abierto para cualquier uso en el PTS, más allá del hospital, es de la Consejería de Salud, que en 2014 sacó a licitación, mediante su publicación en el BOJA, el pliego para la explotación del aparcamiento. Un proceso que quedó desierto, lo que motivó la apertura de un nuevo expediente a finales de aquel año, por el procedimiento negociado sin publicidad, según explican desde Salud a este periódico. Este nuevo expediente entró en funcionamiento en 2016 ("cuando se produjo la ocupación efectiva del Hospital tras su apertura") y tiene una vigencia de diez años.

En el primer pliego de condiciones, según ha podido comprobar este periódico, se establecía la obligación de un pago a la Junta de Andalucía de unos 900.000 euros anuales por parte de la empresa concesionaria, una cantidad que, para los diez años previstos rozaría los diez millones de euros, a los que habría que sumar un segundo pago para la construcción del aparcamiento en superficie. Este canon era uno de los elementos que más complicaban el negocio para cualquier posible empresa concesionaria en el proceso que quedó desierto, máxime en una zona que, en 2014, distaba mucho de ser como es actualmente.

El segundo expediente fijaba unas condiciones mucho más ventajosas para las empresas. Así, según los datos facilitados por Salud, para los primeros cuatro años del contrato se establecía una tarifa concreta: 0,028 euros al minuto el primer año; 0,035 el segundo; 0,042 el tercero y 0,04516 el cuarto, abriendo la puerta a partir del quinto a un incremento anual del 2%. Pese a todo, puntualizan desde Salud, la tarifa actual (0,039 euros/minutos), "no se ha incrementado conforme a las estipulaciones del contrato, para no sobrecargar a los usuarios del aparcamiento, por lo que desde 2018 no sufre incrementos".

Pese a esa congelación de las tarifas, el aparcamiento del Clínico se encuentra entre los cinco más caros de la capital, a poca distancia de los de Triunfo y Puerta Real (ambos a 2,5 euros por hora), que empatan en el primer lugar, y Mondragones (2,4), el segundo más caro. Es más, solo con hacerse efectivo el precio estipulado para el tercer año, el parking del PTS escalaría hasta la primera posición, pues los de Triunfo y Puerta Real tienen una tarifa de 0,041 euros al minuto, según la información disponible en el área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada.

En la misma zona también aparecen otros aparcamientos hospitalarios, y su gestión corresponde al Ayuntamiento, con precios que distan mucho de ser asequibles. Es el caso del Virgen de las Nieves, con un coste de 0,038 euros el minuto (2,28 la hora), el cuarto más caro de la capital, seguido del de las Torres de Neptuno (0,035 el minuto) y, de nuevo, el de Traumatología, con una tarifa, actualizada además este año, de 0,034 euros el minuto, lo que eleva la hora a poco más de dos euros.

De hecho, atendiendo a esta información, parece que ir a ver el fútbol es más barato que visitar al médico, pues el aparcamiento del Nuevo Los Cármenes, en Torre de Comares, tiene un tarifa de 0,02 euros cada minuto, 1,2 al cabo de una hora.

El pago por aparcar en los hospitales es una situación que conocen bien en otras provincias andaluzas, como es el caso de Córdoba, donde incluso se ha llegado a crear una plataforma, Aparcamientos Hospital Reina Sofía, que se reunió con el Defensor del Pueblo Andaluz para informarle "sobre los fines especulativos que persigue la Consejería de Sanidad con la privatización del aparcamiento", según dio a conocer la propia plataforma tras la reunión.

En 2020, el SAS decidió regularizar el pago de este emplazamiento, gratuito hasta entonces pero en el que muchos usuarios abonaban un euro a los gorrillas, por lo que Salud quiso mantener, en cierta forma, esa costumbre y fijó el precio en un euro en efectivo y sin límite horario. El contrato, que recayó finalmente en Eysa, arrancó un año después con una vigencia de tres (prorrogables durante dos más) y obligaba a la empresa a realizar mejoras en el parking y pagar un canon anual de alquiler por las instalaciones cifrado en casi 50.000 euros, mientras que la propia empresa estimaba que sus beneficios se situarían por encima de los 200.000 euros.

La zona azul, más barata

Volviendo a Granada, la alternativa a aparcar dentro del parking del Clínico San Cecilio sería hacerlo en algunas de las calles aledañas, una solución que tendría los días contados una vez se ponga en marcha la idea del Ayuntamiento de ampliar las plazas de zona azul. Una idea con la que buscan incrementar los ingresos, que quieren poner en marcha este mismo año una vez superados todos los trámites.

Entre las zonas en las que el Consistorio va a extender esta privatización del aparcamiento se encuentra el Zaidín, y más concretamente la Avenida del Conocimiento, en el PTS, la vía principal y más larga del Parque y que va desde el puente del río Monachil (desde la rotonda del aplauso en la esquina del campo de fútbol y donde están los laboratorios de Rovi) hasta el otro extremo, la zona más próxima a la rotonda de Armilla, pasando por detrás del hospital.

En el mismo barrio se propone ampliar la zona azul en Emperador Carlos V, al otro lado del estadio y que va desde la rotonda del Palacio de Deportes hasta la de Núñez Blanca.

Con estas tres calles en el distrito, se plantea más zona azul en áreas de aparcamiento clave para ir a los partidos de fútbol, baloncesto o eventos en el Palacio, así como los que acudan al hospital del PTS. Actualmente, la zona de establecimiento 9, que comprendería esta parte de la capital, suma cerca de cien plazas, repartidas principalmente entre las calles Carmen de Burgos (tras Torre de la Pólvora) y la Avenida de la Ilustración. Al final, en la calle Pintor Manuel Maldonado no habrá ni una sola plaza de zona ORA, como en principio se había barajado.

Las matemáticas muestran que resultaría más barato aparcar en estas zonas de estacionamiento limitado que hacerlo dentro del aparcamiento del hospital, pues según las tarifas publicadas en en el área de Movilidad del Ayuntamiento, el coste para los no residentes para dos horas (el tiempo máximo) sería de 1,8 euros, mientras que el mismo tiempo dentro del hospital rozaría los cinco euros.

Lógicamente, no todas las plazas estarán disponibles para los no residentes y, una vez más, el entorno hospitalario no es el más adecuado para estar pendiente de actualizar el tiempo de estacionamiento, por lo que parece poco realista que esta opción termine por desbancar a la del parking actual.

Un parking 'recuperado' en el PTS

En medio de la polémica por el aparcamiento en esta zona de Granada, el Ayuntamiento anunció hace unos días que había recuperado una parcela de 7.600 metros cuadrados en desuso desde hace 20 años situada en el distrito Zaidín-Vergeles, con el objetivo de convertirla en un nuevo aparcamiento que dotará de forma provisional a la zona del Parque Tecnológico de la Salud de un espacio para estacionamiento libre con capacidad para 230 vehículos.

Desde el 20 de marzo, esta zona es ya un espacio destinado al estacionamiento libre, que se sitúa entre las avenidas del Conocimiento y la Investigación, con acceso desde la A-44, según la nota de prensa distribuida por el Ayuntamiento, por lo que en palabras de la alcaldesa, Marifrán Carazo, “además de ser un espacio de alivio para los residentes de la zona, se convierte en un lugar idóneo para las miles de personas que diariamente se trasladan aquí por motivos de trabajo o sanitarios”.

Durante una visita a la zona, Carazo recordó también que, paralelamente, el gobierno municipal ha impulsado la construcción de una glorieta en la Avenida del Conocimiento para posibilitar el acceso y la salida directa de los vehículos al Hospital Universitario y mejorar así la circulación en la zona, donde en determinados momentos del día se producen importantes retenciones". El proyecto, con una inversión de 301.527 euros, financiados gracias a una subvención de la Diputación, contempla una rotonda con bordillo granítico y una banda perimetral de adoquín del mismo material de cien metros de ancho.

Se prevé, asimismo, una importante intervención verde en la nueva rotonda, que dispondrá de un seto de romero rastrero en su perímetro, mediante la plantación de 64 unidades, que dará continuidad al seto existente en la mediana de la vía. Además van a plantar una serie de arbustos como son formios, abelias y enebros.

Por otra parte, se va a proceder, continuó Carazo, dentro del proyecto de reordenación del tráfico en la Avenida del Conocimiento, a implantar una zona de estacionamientos de taxi, a la vez que se contempla una mejora sustancial de la iluminación con la instalación de nuevas columnas con luminarias led para reforzar el nivel de iluminación de las vías adyacentes e incrementar así la seguridad vial. Así mismo se instalarán un balizamiento led del perímetro de la rotonda.