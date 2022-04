Una asociación de jóvenes de Granada pide que se reabra la biblioteca del Parque de las Ciencias

La asociación de Jóvenes Granadinistas ha solicitado al Parque de las Ciencias la apertura de su biblioteca, "en un plazo lo más corto posible". La Biblioteca del mencionado ente público se hallaba cerrada desde que se inició la pandemia global, y no ha vuelto a reabrirse al público desde entonces, indica la entidad en un comunicado.

En la nota se destaca que "aunque se trata de una biblioteca de reducidas dimensiones, estaba abierta al público todos los días de la semana salvo el lunes. Exceptuando el domingo, que sólo abría en jornada de mañana, el resto de la semana abría por las mañanas y tardes con una duración aproximada de 6 horas diarias, y contaba con material de lectura de gran relevancia, así como material informático a disposición del visitante. No era necesario ser abonado ni pagar entrada para acceder a la misma. Fuentes de esta asociación añaden también que se trataba de un espacio luminoso y muy diáfano".

"La importancia de la misma no reside tanto en los recursos que ofrecía como tal, sino en que era un espacio óptimo para el estudio por parte de jóvenes residentes en áreas cercanas, que no tienen precisamente cerca otras bibliotecas y espacios de estudio públicos y de calidad", indicó el portavoz de la Asociación, José Ángel Castro, en declaraciones recogidas en la misma nota. Castro también hizo hincapié en la falta de infraestructuras públicas que faciliten el estudio de los jóvenes adolescentes y universitarios en determinados puntos de la ciudad, donde la distancia a las bibliotecas más cercanas comienza a ser considerable.

Asimismo, miembros de la directiva de esta Asociación no entienden por qué otras bibliotecas, en cambio, sí abren y se preguntan cuál es la prioridad de intereses del Parque de las Ciencias en cuanto a la desescalada de la pandemia. "Quieren promover la divulgación de la ciencia, pero no entendemos por qué la cafetería del Parque lleva dos semanas abierta, y la biblioteca, que no deja réditos económicos, continúa cerrada sin fecha de apertura prevista", comenta otro miembro de la Asociación.

La Asociación de Jóvenes Granadinistas, creada en 2019 y autora de esta solicitud, está compuesta en su mayoría por jóvenes granadinos que demandan mejores servicios e infraestructuras para Granada, así como una mejor calidad de vida y un entorno laboral que revierta la situación de continua emigración de jóvenes y la fuga de cerebros a grandes capitales y al extranjero.