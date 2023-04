La Coruña se persona en el recurso de Juntos por Granada contra la designación de la sede de la AESIA

El Ayuntamiento de La Coruña se ha personado en el recurso interpuesto por la sociedad civil Juntos por Granada ante el Tribunal Supremo (TS) contra el procedimiento seguido por el Gobierno para la designación de esta ciudad gallega como sede de la AESIA en perjuicio de Granada. Una personación que ya ha sido admitida y que realiza en calidad de codemandada ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, la que lleva el recurso judicial presentado por dicha asociación.

Juntos por Granada valora esta personación como "previsible" procesalmente aunque extraña que contraste con la posición que hasta ahora han mantenido en el Ayuntamiento coruñés, que optó por "quitar importancia al recurso planteado por nuestra entidad", informan desde Juntos por Granada en una nota.

Ha sido la propia alcaldesa de La Coruña, Inés Rey (PSOE), la que dictó un decreto ordenando la inmediata personación frente al recurso de esta sociedad civil granadina. El decreto se firmó el lunes 10 de abril y en el mismo, al que ha tenido acceso este periódico, se indica: "He resuelto disponer el personamiento" de este ayuntamiento en el recurso promovido por Juntaos por Granada contra la orden que publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2022, por el que se determina la sede física de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). Y faculta a cinco asesores jurídicos municipales para "interponer los recursos ordinarios y extraordinarios que procedieren contra todo tipo de resoluciones que pudieren dictarse en el procedimiento si le fueran desfavorables". Para esta decisión se basa la alcaldesa en un informe emitido por el letrado de la asesoría jurídica municipal, según recoge el documento.

Desde Juntos por Granada se asegura que frente a esta personación, que dicen "se ha producido a iniciativa de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia", ellos se manifestarán en el trámite procesal oportuno, en atención a la posición adoptada en su escrito por el consistorio, que ha designado a toda su asesoría jurídica para tal personación. De hecho, se faculta a la directora de la asesoría jurídica y a cuatro letrados más para, indistintamente, llevar a cabo las acciones oportunas.

Por otra parte Juntos por Granada ha asegurado que siguen a la espera de que el Ayuntamiento de Granadareaccione ante el expediente que el Tribunal Supremo le ha remitido y entregado, relativo alAsunto de la designación de la sede física de la AESIA, expediente del que JxG dispone desde hace un mes y que reiteradamente, dicen, han ofrecido al consistorio granadino y al alcalde para que "no demore más la iniciativa de exigir la suspensión del acuerdo y de instar la inmediata declaración de nulidad del acto".

Granada continuará con la demanda al no ver "sustento" en el expediente remitido por el Gobierno

De hecho, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, se ha referido este jueves al expediente recibido en la tarde del miércoles en el Ayuntamiento en la demanda municipal contra el procedimiento y ha confirmado que continuarán con la reclamación interponiendo ya la demanda judicial formal tras no convencerles los documentos remitidos ni ver un "sustento claro" en los argumentos del Gobierno. "He trasladado al resto de administraciones la voluntad de exigir transparencia", ha dicho Cuenca, que asegura que seguirá defendiendo a Granada y sus intereses. "No vemos un sustento claro y vamos a exigir transparencia", ha dicho, para después confirmar que interpondrán la demanda al Gobierno.

Cuenca ha dicho que tras recibir el expediente en la tarde del miércoles no lo han analizado aún en profundidad pero que por lo visto no consideran que haya un "sustento claro" en la decisión tomada por el Gobierno. Y no vienen tampoco las baremaciones y notas de cada candidatura, como pasó en la primera documentación conocida sobre el proceso tras la demanda de Juntos por Granada, que evidenció que no había notas y que las conexiones aéreas lastraron a Granada.

“Cuenca iba a mirar línea a línea, según dijo la semana pasada, y ya lo ha hecho. El expediente es muy fácil de estudiar y está de hecho estudiado, sigue demorando actuar contra el Gobierno de Sánchez, esa es la única razón de su proceder ahora, por lo que se deduce de las declaraciones que ha hecho esta mañana sobre que formulará demanda en el recurso, pero no sale de la posición de aletargamiento inducido que evite un mayor daño a Granada. Como poco se equivoca interesadamente el alcalde cuando dice que dispone de 2 meses para interponer la demanda, porque solo cuenta con 20 días, y, por supuesto sigue sin interesar la medida cautelar de suspensión, que es la que podría evitar que la adjudicación a La Coruña se consolide y pueda complicarse el asunto aún más para Granada", dicen en Juntos por Granada.

El PP sigue pidiendo la repetición del proceso

Por otro lado, el PP de Granada ha preguntado este jueves al alcalde si se sumará a la propuesta de Juanma Moreno para volver a convocar de manera inmediata el concurso de la sede de la AESIA desde cero, la propuesta que ha hecho el presidente de la Junta al Gobierno. "A pesar de que llegue muy tarde, aplaudimos que el alcalde proponga que se impugne el oscuro proceso de selección” pero matiza que “sí es cierto que este alcalde socialista solo ha expresado su postura mediante una carta, la cual casualmente se ha hecho pública antes de enviarla, no deja claro que vaya a pedir que se empiece el proceso desde cero”.

De hecho, el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha informado de que la Junta ha remitido este mismo jueves una comunicación al Ejecutivo central para que retrotraiga a su inicio el procedimiento por el que se designó a A Coruña y no a Granada como futura sede de la AESIA. Esta decisión, ha explicado el consejero, reitera la posición de la Administración autonómica de defender a la capital granadina como sede de la Aesia tras el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta este pasado 4 de abril. Sanz ha reafirmado la necesidad de "transparencia, claridad y cumplimiento de la normativa vigente" en esta designación, dadas las "sospechas", ha apostillado, de que se ha "incumplido gravemente" la normativa que el propio Ejecutivo central estableció para la designación de esa agencia estatal.

En Granada, Saavedra ha pedido al PSOE “una explicación que la entienda todo el mundo” y, haciendo un símil futbolístico, ha incidido en que “no pedimos que la justicia le saque una tarjeta roja a Pedro Sánchez, sino que se repita el partido y se juzgue solo en base a criterios objetivos” porque, como ha remarcado, “se ha apreciado un claro fraude en la decisión”.

“El daño está hecho, no nos vale el juego de vender humo y de marketing político del alcalde socialista de Granada, quien solo trata de que algún día nos den la razón moral, puesto que eso no sirve para nada, porque cualquier proceso judicial se resolverá dentro de años, cuando la sede en A Coruña ya esté consolidada y no se pueda reparar el daño”, ha lamentado el secretario general del PP granadino.

Además, Saavedra ha contrapuesto que “ante este anuncio del socialista Paco Cuenca, que es más propagandístico que efectivo, estaremos detrás, como siempre, para que no quede en humo, que es lo que suele pasar con sus promesas”. Al hilo, ha añadido que “no dudamos que, si no fuera por la presión del Partido Popular, la carta estaría aún escondida en un cajón”.