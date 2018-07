El posible "blanqueo de capitales" en Casa Agreda, en manos de la Audiencia

La organización AIDE hizo varias aportaciones económicas al Ayuntamiento de Granada como señal de la compra (algo más de 300.000 euros en total), que según consta en el expediente municipal provienen de una serie de cuentas que no estarían a nombre de esa asociación. Es dinero que venía de Marruecos. Además, la compradora no tiene "actividad ni solvencia acreditada". Todo esto hace temer a la acusación que AIDE fuera una "tapadera" para una supuesta compra "fraudulenta" de la casa Agreda (por la que están imputados el exalcalde José Torres Hurtado, la exconcejal Isabel Nieto y varios funcionarios municipales) por parte de otras personas de las que se desconoce su verdadera identidad. En su escrito recuerdan que los representantes de la ONG en España se dedican a la "importación y exportación" en Marbella y en Granada.

El juez instructor dictó un auto el pasado 12 de julio, cuyo contenido ya publicó este periódico, en el que rechazaba de una tacada todos los recursos, escritos y propuestas de nuevas diligencias planteadas en los últimos meses por las dos acusaciones populares personadas en la causa (la edil de Vamos y el empresario Ramón Arenas). El magistrado explicaba que, a su juicio, la causa estaba en una etapa "postrera" y que no tenía intención de aceptar nuevas líneas de investigación que no consideraba pertinentes.

La acusación popular representada por la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez explica en su último escrito para la Audiencia que este caso "no versa sobre la compraventa de un inmueble ordinario entre particulares o acerca de meras faltas administrativas, sino de la venta, a un precio irrisorio, de una casa palacial del siglo XVI, patrimonio cultural de la ciudad de Granada, a una supuesta ONG sin actividad ni fondos conocidos, que ha abonado la fianza desde cuentas desconocidas de las que no es titular".

El Decanato certifica que se podían grabar las declaraciones

Otra de las polémicas que enfrentan casi desde el inicio de este caso al juez instructor con las acusaciones es la no grabación por medios audiovisuales de las declaraciones de los investigados, como prevé la ley siempre que sea posible. Las comparecencias en el juzgado han quedado reflejadas en actas por escrito "y tomadas directamente por el instructor", A juicio de la acusación de Ramón Arenas, en esos documentos no queda constancia de algunos detalles como el "trato" dispensado y expresan algunos puntos con los que esta parte difiere. Dado que la Audiencia Provincial no aceptó hace tiempo las quejas de la acusación sobre este aspecto, al considerar que los medios audiovisuales podrían no estar disponibles en el momento de las declaraciones, esta parte ha presentado ahora junto a su nuevo recurso de apelación, un documento certificado por el Decanato de los Juzgados de Granada, en el que se pone de manifiesto que en las fechas de las últimas declaraciones tomadas por el instructor, en abril de 2018, había una o dos salas "habilitadas" y "a disposición de aquel órgano judicial que las solicite".