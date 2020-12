No todo fue mal en 2020: diez buenas noticias para empezar el año con optimismo en Granada

Sí, es cierto, hay poco que salvar de 2020. El año que nos trajo enfermedad, muerte y ruina. Pero esa frase tan manida, la del "año que nos cambió la vida", también tiene su cara positiva, porque a través de la maraña de adversidad se colaron rayos de luz que nos permiten afrontar el nuevo 2021 con algo de optimismo en Granada. El factor humano ha sido casi siempre la tabla de salvación. Ahí va una decena de esos signos de esperanza, que ojalá cada uno pueda convertir en centenares o millares.

1. Vacunas: la ciencia pone la directa

Al final no hubo que esperar a 2021. Al inicio de esta pandemia pocos apostaban de verdad por que pudiéramos ver los primeros pinchazos de vacuna contra el coronavirus este mismo año. Granada forma parte de esa parte del mundo donde estas dosis de esperanza han llegado mucho antes. Son las ventajas de haber nacido en la cara luminosa del planeta, a pesar de sus incontables sombras.

Los científicos han conseguido desarrollar la vacuna más rápida de la historia y, si bien esta provincia no ha tenido al final participación directa (en cualquiera de sus fases), se ha podido beneficiar del enorme desarrollo casi a la vez que el habitante de Nueva York, Londres o Berlín.

2. Los sanitarios: aplausos y unión, en un sistema al desnudo

El sistema sanitario público se ha desnudado. Tras muchos años de polémicas en Granada por la fusión y la desfusión, éste era el momento de demostrar la fortaleza o la debilidad. Contra las cuerdas, con escasez de recursos durante meses, lo mejor ha salido del factor humano. Los sanitarios se han convertido en los héroes de este 2020, con su sacrificio y unión.

La sociedad en su conjunto ha aprendido a darles el valor que se merecen, ha comprobado que todo cuanto somos y tenemos está en sus manos y que además son profesionales que sacan lo mejor de donde a veces no hay. Aquellos titulares de agresiones ya parecen de otra vida, frente a las miles de escenas de aplausos y emoción ciudadana, un reconocimiento unánime que pocos se han llevado en este país cainita.

Solo falta que los que administran los fondos no lo olviden y que los recursos económicos y humanos sean los que merece un sistema público que ha ido adelgazando poco a poco, crisis a crisis, pero que a la hora de la verdad, en momentos como éste, es el que tiene que responder.

3. Investigadores a tiempo completo

Otros profesionales que se han dejado la piel este año y que además han demostrado ser imprescindibles para el futuro son los científicos. En Granada no faltan, con una Universidad puntera y con un entramado sanitario e investigador en el que trabajan día a día esos héroes callados. Muchas veces en precario, sin un futuro claro y con sueldos que no se corresponden con la importancia de su labor, estos investigadores han demostrado también que si esta provincia no redobla su apuesta por la ciencia el futuro nunca traerá viento de cara.

Algunos de los científicos instalados en Granada han participado estos meses en estudios internacionales punteros que tendrán una importante repercusión en la lucha contra el coronavirus y otras pandemias. Pero también hay otras personas, formadas en la excelencia de las aulas locales, que han contribuido a la lucha contra la pandemia en otras instituciones o empresas en países europeos o Estados Unidos, porque es allí donde se les reconoció el talento. El regreso de todo ese potencial no deja de ser una esperanza para Granada.

4. Una ola de solidaridad

De nuevo la cara y la cruz de otra frase de 2020: "Las colas del hambre". La ruina y dificultad que ha llegado a tantas personas ha sacado también lo mejor de otros muchos seres humanos. En estos momentos es cuando los granadinos demuestran que, sin vivir en una tierra rica, se puede derrochar solidaridad y ayuda a los demás. Nada más iniciarse la pandemia, unos chicos jóvenes del Realejo se movilizaron para repartir alimentos y medicamentos a personas mayores. Más tarde, empresas y particulares se pusieron a tejer mascarillas con sus propias manos para los sanitarios o donaron sus máscaras de buceo para hacer respiradores improvisados. Ése fue solo el principio, porque el año ha estado lleno de noticias humanas que encubren los borrones del sistema institucional.

5. Educación, el reto que marca un hito

La educación ha supuesto uno de los grandes retos de este año y también ha arrojado esperanza de futuro. El factor humano, de nuevo ha sido decisivo. Los docentes tuvieron primero que adaptar su enseñanza al modo digital de un día para otro y sin más recursos. Luego han tenido que volver a las aulas entre mascarillas, filas, distancias, geles hidroalcohólicos y ventanas abiertas para paliar la masificación.

Los estudiantes se han sometido al mismo reto desde el otro lado. Y entre unos y otros, han conseguido superar el examen, con el mantenimiento de una presencialidad que parece casi un milagro. Uno de los pocos de 2020. Se ha dicho que esta pandemia podría lastrar la formación de una generación, pero también puede ser la experiencia que les marque, que les demuestre que la vida está llena de situaciones incontrolables a las que hay que hacer frente.

6. El sector TIC, único resquicio económico

En la economía, y sobre todo la granadina, un dato positivo es una aguja en un pajar. Pero la hay. El informe comparativo que la Confederación de Empresarios ha publicado este año pone de manifiesto que el sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) ha experimentado unos meses de mucha actividad como consecuencia de la imperiosa necesidad del tejido económico granadino de afrontar el reto de la transformación digital. "La demanda ha crecido de forma exponencial, hasta el punto de que el sector está contratando e incluso está teniendo dificultades para encontrar algunos perfiles profesionales".

Granada necesita "un proyecto común, una estrategia sin más protagonismos que la propia Granada". Los empresarios se han mostrado dispuestos a "dar un paso adelante y asumir el liderazgo".

7. El Pacto del Codo, ¡un acuerdo! que nos dio un presupuesto

En un contexto de enorme tensión política dentro de España, Granada fue ejemplo de entendimiento con el Pacto del codo, un acuerdo tripartido en el Ayuntamiento de Granada entre los dos partidos de gobierno municipal (PP y Cs) y el PSOE, para sacar adelante unos presupuestos por primera vez en cinco años. Ha sido histórico, por la enquistada falta de voluntad para actualizar las cuentas, pero también porque esta ciudad ha podido contar con un instrumento de gestión imprescindible en la actual crisis. Más allá de las consignas que las organizaciones políticas marcan, la clave fue el entendimiento personal de sus protagonistas.

8. La Segunda Circunvalación, infraestructura legendaria

Después de más de 15 años de espera ha tenido que llegar 2020, el año del fatalismo, para que Granada estrene Segunda Circunvalación, una carretera corta pero vital para el futuro de la ciudad y su provincia, porque supone una vía de comunicación directa para la salida desde la Costa hacia el resto de España, y a la inversa, de forma que se alivie el complicado tráfico de la capital. En el mismo acto de inauguración, el ministro José Luis Ábalos daba otra noticia, que es el estudio del tren hasta Motril. Otra puerta que parece abrirse.

9. El Festival de Música y Danza, en su edición más complicada

La fortaleza del festival granadino por antonomasia ha quedado demostrada. En un año como 2020, en plena pandemia y con casi todos los eventos culturales suspendidos, consiguió superar los obstáculos para celebrar en verano su 69 edición, con 76 actividades, algunas de ellas a beneficio de oenegés y con el reconocimiento musical a los sanitarios como eje principal. Sus 21.000 espectadores son una garantía de futuro. El estreno de Antonio Moral en la dirección en un momento así no pudo ser más valiente y alentador.

10. El Granada CF mantiene el sueño europeo en 2021

Si hay algo que ha dado ilusión y consuelo a miles de granadinos durante los momentos duros de este año ha sido su equipo de fútbol. El Granada CF completó una temporada histórica con su clasificación para la competición europea. Y en el primer tramo de esa carrera ha cumplido hasta el punto de dejar intacto el sueño continental para este 2021. La clave parece ser un equipo deportivo muy cohesionado, con un entrenador que ha sabido llevarlo a sus máximas posibilidades y con un club en sintonía. Otra vez el factor humano.