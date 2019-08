Se busca el Playmobil gigante 'secuestrado' del balcón de una tienda del centro de Granada

Cuando uno caminaba por la calle Puentezuelas recibía un 'saludo' muy particular desde el balcón de uno de los comercios. Con 1,80 metros de altura, ataviado con un casco romano y túnica blanca, desde hace seis años el famoso Playmobil de la tienda Lycka se había convertido en todo un reclamo en esta transitada calle de la ciudad. Sin embargo, desde finales de julio cada vez que uno miraba hacia el mencionado balcón, este peculiar vecino de Puntezuelas había dejado de sonreír a quienes pasaban por allí. "Estará de vacaciones", habría pensado más de uno, pero lo cierto es que 'ha sido secuestrado'.

"Tuvimos unas vacaciones calmadas hasta que a mitad de ellas me tuve que volver para poner una denuncia", relataba el dueño de Lycka a través del Facebook de la tienda, tras lo que explicaba que "nos habían robado el Playmobil de la tienda".

Según los dueños, este particular y aclamado muñeco "llevaba 10 años con nosotros y desde hace seis en la tienda. Me costó esfuerzo ahorrar poco a poco para comprármelo y estuvo en mi casa hasta que abrimos la tienda Lycka en Puentezuelas, donde lucía y saludaba a todo el que pasaba por la calle", proseguía el propietario. Y es que este particular 'vecino' del centro granadino acaparaba todas las miradas y "decenas de fotos cada día".

"Me sentía orgulloso de tenerlo y poder hacer a tanta gente partícipe de disfrutarlo ahí, porque quedaba precios y era ya de todos...", se lamentaba el dueño. Sin embargo, "alguien se ha encaprichado de él y, a finales de julio, pensó que era su día y en vez de esforzarse y comprarlo renunciando a muchas cosas, se esforzó en subir al balcón, con ayuda de otro, romper los anclajes que tenía y llevárselo".

Ante lo ocurrido, el propietario de Lycka puso la pertinente denuncia ante la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, pero además ha solicitado ayuda para encontrarlo: "Os pido ayuda. Es un Playmobil de 1,80 metros. No se esconde fácilmente y el que se lo ha llevado lo quiere para lucirlo en casa. No hay tantos en España y no se lo ha comprado a ninguna tienda; no se lo ha regalado, lo ha robado y es un delincuente".

El 'secuestro' de este Playmobil no ha tardado en expandirse y ya son muchos los que tratan de localizar a la figura que alegraba a todo aquel que transitaba Puentezuelas.