La cadena hotelera de lujo Four Seasons quiere abrir en el Albaicín de Granada

Granada está de moda en el sector hotelero de lujo y a la apertura ya realizada de nuevos hoteles de cinco estrellas y las obras de construcción en marcha dentro de este nivel de catalogación, se suma otro proyecto extremadamente singular. La cadena hotelera canadiense Four Seasons se ha fijado en Granada, y concretamente en el barrio del Albaicín, para proyectar un hotel de lujo en la ciudad, el primero de este nivel en el barrio patrimonio de la humanidad y que supondría el desembarco de la cadena en Andalucía y en Granada como primer destino. Four Seasons llegó a España hace unos años con la apertura en Madrid del Centro Canalejas, que alberga un hotel de cinco estrellas de gran lujo y una galería de tiendas en lo que supuso una gran operación urbanística que llevó a restaurar siete edificios históricos de esa manzana madrileña próxima a la Puerta del Sol para convertirla en un destino único.

Ahora, en sus planes de expansión, Four Seasons pone su foco en Granada. Según ha podido saber este periódico, ya ha habido conversaciones para abrir un hotel en el Albaicín, concretamente en el carmen de los García de Paredes, a pocos metros del Mirador de San Nicolás. Una operación para la que, no obstante, el proyecto tendría que someterse a trámites urbanísticos para cambiar el uso a terciario y poder abrir como hotel en lugar de como residencia privada, y seguir las normas del Plan Albaicín en su restauración al ser un entorno protegido como barrio patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco.

El proyecto está todavía en conversaciones y no hay documentación presentada pero el interés existe de una cadena que tiene hoteles de lujo por todo el mundo y en España un único establecimiento, el de Madrid. En sus hoteles concentra además de obras de arte la mejor oferta de restauración para sus clientes. No en vano, en el hotel de Madrid el restaurante corre a cargo del estrella michelín Dani García.

Four Seasons Hotels and Resorts abrió su primer hotel en 1961 dentro de una historia de innovación continua, expansión notable y dedicación decidida a los más altos estándares del turismo. Actualmente opera 126 hoteles y complejos turísticos y 53 propiedades residenciales en los principales centros urbanos y destinos turísticos en 47 países, y con más de 50 proyectos en planificación o desarrollo, Four Seasons se ubica constantemente entre los mejores hoteles del mundo y las marcas más prestigiosas en las encuestas de lectores, reseñas de viajeros y premios de la industria, indica su página web.

Entre sus últimas aperturas destacan las de Nashville, México o Qatar. El presidente de Microsoft Bill Gates posee un importante holding en la compañía junto con el Príncipe Al-Waleed bin Talal de Arabia Saudí.