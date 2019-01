Más apoyo a la investigación para aumentar la excelencia de Derecho

La necesidad de incorporar profesores ayudantes en investigación y ampliar los espacios de los departamentos de Derecho Civil o Penal, entre otros. Estas han sido las principales reivindicaciones que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR), Miguel Olmedo Cardenete, realizó ayer durante la celebración de San Raimundo de Peñafort, en la que además destacó la excelencia de esta facultad que “se encuentra en el puesto 151 a nivel mundial según el ranking de The Times Higher Education World University Rankings (THE), que incluso salió publicado en Granada Hoy”.

En este acto, que se celebró en el Paraninfo de la Facultad de Derecho con motivo del patrón, la rectora de la UGR, Pilar Aranda, manifestó su objetivo de reducir la ratio de estudiantes por curso, así como la necesidad de elaborar un Plan Director de Infraestructuras para la revisión de los edificios emblemáticos de la Universidad.

Aranda afirmó haberse puesto en contacto con el nuevo consejero para pedirle “una reunión en la que trasladarle la especificidad de un programa tan heterogéneo, ya que las necesidades de cada universidad andaluza son diferentes. Los edificios hay que cuidarlos porque son BIC y necesitan revisión”. En este sentido, la rectora de la UGR destacó que se tiene “en mente la rehabilitación de lo que son los dos edificios de la calle Duquesa”.

Asimismo, Pilar Aranda abordó el nuevo decreto del Gobierno publicado el pasado 29 de diciembre en el BOE, el cual dicta la obligatoriedad de que todos los becarios universitarios, independientemente del tipo de prácticas que realicen, deberán cotizar a la Seguridad Social. Así, ante ese decreto que “el Gobierno ha aprobado sorpresivamente”, la rectora de la UGR pidió “tranquilidad, porque no se va a poner en marcha este año”.

Tal y como expresó Pilar Aranda, “los rectores no vamos a oponernos pero queremos saber quién va a tener que abonar esas tasas” antes de que entre en vigor.

En esta ocasión, la conmemoración estuvo marcada, entre otras cosas, por la ‘crisis’ catalana, debido a que fue el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UGR, Javier Roldán Barbero, el encargado de impartir la lección magistral de este año, bajo el título de La interacción entre la Justicia internacional y la Justicia española, que cerró con la defensa de no politizar la Justicia, y la admisión de la complejidad del “galimatías catalán” que, según dijo, “se prolongará en el tiempo, y mucho me temo que San Raimundo de Penyafort no tendría nada fácil desenredarlo ni como santo, ni como jurista, ni si quiera como catalán”.

Asimismo, en la celebración, como cada año, se homenajeó a los profesores y miembros del personal de Administración y Servicios que cumplen 25 años de servicio o pasan a la jubilación, así como a los mejores expedientes académicos y el mejor Trabajo Fin de Grado del curso 2017-2018.

Si bien, en cuanto a la concesión de medallas por especiales méritos, este año tuvo la particularidad de que, “por primera vez”, según expresó el decano de la Facultad de Derecho, se ha reconocido a dos abogados externos a la Facultad –el socio director de Hispacolex Abogados, Javier López de la Serrana, y el socio director de Lemat Abogados, Antonio José García Cabrera–, a los que se sumaron el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes; la Jefatura Superior de Andalucía Oriental del Cuerpo Nacional de Policía; la Comandancia de Granada de la Guardia Civil; y el conservador del Jardín Botánico de la UGR, José Tito Rojo.