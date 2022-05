Los centros educativos de Granada no tendrán ninguna "medida específica" para tratar casos de coronavirus

Cambio de estrategia en la gestión de los casos de coronavirus en los colegios e institutos de Granada. Después de que progresivamente se amortiguaran las medidas con las que se retomaron las clases en septiembre de 2020, la Administración ha hecho públicas unas instrucciones en las que se determina que coordinadores Covid (uno por cada uno de los 867 centros educativos de la provincia) reorienta sus funciones. Además, se fija que en el las aulas no habrá "ninguna actuación ni medidas específicas" para abordar casos de contagios.

Los colegios e institutos fueron un elemento especialmente sensible en la gestión de la pandemia. Primero se procedió a la suspensión de la docencia presencial el día 13 de marzo de 2020. Las clases no se retomaron hasta el mes de septiembre de ese año, pero con la necesidad de mantener estrictos protocolos sanitarios que implementaron los claustros y equipos directivos. Una de las cuestiones más complejas fue la necesidad de mantener la distancia social, algo que no se podía aplicar (por cuestiones de dimensiones de las aulas) y que llevó a Educación a permitir la docencia híbrida a partir de tercero de la ESO.

Este curso comenzó con una renovación de los protocolos y la vuelta a la presencialidad plena en todas las etadas. Se mantuvieron tanto mascarillas como rastreos y cierre de aulas hasta que pasaron las vacaciones navideñas. El inicio del segundo trimestre supuso un cambio en la gestión de los contactos estrechos y, según los partes que remite la Consejería de Salud y Familias, desde febrero no se ha cerrado ninguna aula en la provincia de Granada por brote de Covid-19.

Ahora, en el inicio del tercer trimestre la Junta aprueba unas nuevas instrucciones en las que se coordinan las actuaciones entre los centros docentes tanto públicos como concertados y las enfermeras referentes hasta la finalización del curso escolar, en unas semanas.

En estas instrucciones se cambia el papel del coordinador Covid en los centros. Se "reorienta" su labor, junto a la de las enfermeras, hacia el mantenimiento del centro "como un entorno seguro para nuestro alumnado". Así, impulsará hábitos de vida y estilos saludables, la prevención de la enfermedad y la vigilancia de la salud. Esta función se mantiene hasta junio y no se especifica qué ocurrirá en septiembre. La asignación de coordinadores Covid conlleva en algunos centros la dotación de más personal docente, ya que asumir esta función conllevaba reducción de las horas de docencia.

Los coordinadores seguirán siendo el contacto con las enfermeras referentes, "si perjuicio de que realice otras actuaciones orientadas a construir entornos seguros para el alumnado y proteger el bienestar de los niños y adolescentes", señalan las instrucciones, que apuntan a que la Junta "apuesta por mantener los beneficios obtenidos" del trabajo realizado por estos docentes enlaces con las enfermeras. Se establece que cada entro "siga disponiendo, al menos, de una persona de coordinación Covid y de una enfermera referente".

Por otro lado, en cuanto a las actuaciones en prevención y vigilancia de la salud, se determina que "no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas a casos o contactos Covid-19 diferentes a las definidas en la estrategia de vigilancia y control para la población general".

Los centros docentes de titularidad privada adecuarán el contenido de las Instrucciones a su propia organización, respetando en todo caso la normativa dictada por las autoridades sanitarias, informó la Junta tras el consejo de gobierno en el que se tomó conocimiento de estas instrucciones.