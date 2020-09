Los científicos españoles piden de nuevo un comité de expertos en The Lancet

El prestigioso grupo de científicos españoles, entre los que se encuentra Joan Carles March (de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada) que a primeros del mes de agosto reclamaron una gestión independiente de la crisis del coronavirus han vuelto a ser publicados por la revista The Lancet, una de las más importantes del mundo en materia de ciencia, para incidir en sus peticiones. Por ello, el próximo jueves 1 serán recibidos por el Gobierno.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Granada Hoy, se pide de forma urgente una evaluación de la situación y que esta se haga de forma independiente, aunque con el acuerdo de todos los actores políticos, sanitarios, científicos y sociales, que informe de aquí hasta el final de la pandemia.

"Se está produciendo un resurgimiento de las infecciones por Covid-19 en España, con algunas de las peores cifras de Europa", empiezan la carta, que recuerda que ya instaron a los Gobiernos central y autonómicos una evaluación independiente de su respuesta a la pandemia "para identificar áreas donde es necesario mejorar la salud pública y el sistema de atención sanitaria y social".

Este grupo de científicos afirma que ya llegado el momento de "definir dicha evaluación" y sugieren "tres requisitos principales y cuatro principios rectores, adaptados de McKee y colegas, que creemos que aseguraría una evaluación independiente exitosa".

La primera es la urgencia en la evaluación, y la segunda, el "apoyo generalizado de partidos políticos, asociaciones científicas, profesionales de la salud, pacientes y cuidadores, la sociedad civil y la sociedad en su conjunto". "El tercer requisito es un compromiso firme por parte del Gobierno Central y los gobiernos regionales de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia", añaden los científicos en su carta en The Lancet.

También hablan de cuatro principios que garanticen el éxito de este proceso. El primero es la independencia de los miembros de este comité evaluador, no solo que no pertenezcan a ningún gobierno, si no que no hayan trabajado en él, y sugieren que lo compongan "académicos españoles independientes, tanto en España como en el extranjero, y expertos internacionales".

El segundo principio es centrarse en las recomendaciones y no buscar culpables a la situación, mientras que el cuarto habla de "equilibrio de género" y ser multidisciplinar para fomentar la crítica.

El cuarto de ellos incide en que la evaluación ha de tener un "alcance amplio, analizando los efectos sanitarios, económicos y sociales con aportes tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas".

Para ello, los científicos españoles proponen tres modelos: el de la OMS, el británico (parlamentarios de todos los partidos) o el llevado a cabo en el estado de Victoria, en Australia.

"Una propuesta podría ser seleccionar un panel de expertos apoyado por un equipo científico que sea responsable de recolectar y analizar la evidencia. Los grupos de trabajo y una convocatoria de pruebas también podrían complementar ese proceso, con la participación de las sociedades científicas pertinentes que representan a los profesionales de la salud y otros profesionales, las organizaciones de pacientes y la sociedad civil en la provisión de pruebas y conocimientos especializados", definen los científicos.

"Seguimos animando al Gobierno Central de España y a las Comunidades Autónomas a sacar adelante esta evaluación, que podría convertirse en un ejemplo a seguir por otros países. Seguiremos ofreciendo propuestas más detalladas. Esta evaluación, basada en evidencia científica, se encuentra ahora con urgencia necesarios para orientar la política de salud pública y contribuir a superar la pandemia de Covid-19", finaliza la misiva.