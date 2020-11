Coches antiguos a 600 euros para descontar facturas municipales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada del pasado 29 de octubre recogía una operación curiosa. El punto se llamaba “Declaración de efectos no utilizables diversos vehículos del Parque Móvil municipal y adjudicación directa a la entidad Granada Comunicaciones”.

Una operación por la que el Ayuntamiento se ha deshecho de cuatro vehículos por un total de 2.400 euros, precio que no recibirá sino que se descontará de facturas pendientes con la empresa que ahora es propietaria.

A propuesta de la Teniente Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Patrimonio, Fiestas Mayores, Transparencia y Consumo, se llevó un expediente del Servicio de Patrimonio sobre declaración de efectos no utilizables diversos vehículos del Parque Móvil. La jefa de servicio ponía de manifiesto que se han seguido todos los trámites administrativos, por lo que se declaran no utilizables cuatro vehículos “dado su estado y condiciones físicas lo que determina que resulta inaplicable al normal aprovechamiento, atendida su naturaleza y destino".

Son cuatro vehículos, dos matrícula GR-AM y dos CFG, que se han adjudicado directamente a la empresa Granada Comunicaciones (que se dedica a la rotulación y transformación de vehículos policiales, entre otros) “por el precio de 600 euros cada uno de ellos (total de 2.400 euros) que se compensarán con facturas que se devenguen en los próximos trabajos que realice como proveedor o en los ya realizados.

La empresa tiene que retirar también los vehículos y a su costa de las dependencias municipales. Si en 30 días no los retira, la correspondiente adjudicación quedará sin valor ni efecto alguno. Además, estos vehículos se han dado de baja en el Inventario General municipal.