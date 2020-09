La dirección del colegio de Pulianas retira su dimisión después de que la Junta le conceda un maestro más

El equipo directivo del colegio Tierno Galván de Pulianas ha retirado su dimisión tras conseguir que la Junta les concediese ayer un profesor más con el que garantizar la seguridad en las clases. La directora del centro, Encarnación Martín, su jefa de estudios y el secretario habían presentado la renuncia a sus puestos de trabajo después de que la institución les negara esta semana su petición de un docente más para poder desdoblar la clase de primero de Infantil. Sin embargo, la Junta, en palabras de la delegada de Educación en Granada, Ana Berrocal, ha afirmado que, dentro de la planificación, "se confirmó el desdoble de la unidad" y que, de la misma manera, en los últimos retoques "se puede confirmar un nuevo docente o no".

El problema era la imposibilidad de atender a los 28 niños matriculados "con una mínima seguridad" en un aula "muy chica", expresó Martín, quien añadió que el protocolo anti coronavirus es "imposible de cumplir" con niños tan pequeños puesto que "hay que cogerles en brazos, consolarles..." La dirección del centro esperaba que la Junta admitiera el cupo que pedían, es decir, un profesor más. Pese a que la semana pasada "se prometió el maestro que permitiría el desdoble", explicó el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza, Educación respondió con una negativa a esa petición, lo que llevó a la dimisión de la cúpula.

La situación era "un caos", reconoció el alcalde de la localidad, quien alegó que el centro cuenta con espacios suficientes para proceder a partir el grupo. Hasta cinco aulas están vacías pero no se podía hacer el desdoble por la falta de personal. El nuevo profesor se incorporará al centro previsiblemente la semana que viene, una vez que finalice el procedimiento que abre la bolsa de empleo para su contratación.

La delegada de Educación en Granada, Ana Berrocal, ha afirmado que ayer recibió un documento diciendo que no se tuviera en cuenta la dimisión. "Ahora mismo tengo un documento encima de la mesa con la dimisión y otro en el que piden que no se tenga en cuenta", indicó.

Casi medio centenar de padres y madres se concentraron en el colegio para pedir la incorporación de un nuevo profesor que permitiera el desdoble de la clase de tres años en dos grupos de 14 niños para evitar aglomeraciones y así acondicionar las aulas lo máximo posible frente al Covid-19. "A mí me confirmaron verbalmente que la unidad se desdoblaba", añadió Berrocal, quien explicó que esta decisión fue previa a que en Educación tuvieran conocimiento de la dimisión, que adelantó Granada Hoy. "El documento de la dimisión nos llegó ayer por la tarde porque tuve que investigar tras enterarme por los medios y, a la vez, me llegó el otro documento en el que se rectificaba y no dimitían".

Berrocal añadió que "apelará a la responsabilidad compartida" porque considera que la dimisión es fruto de "una presión que no pueden soportar" en el entorno educativo. "Tenemos que arrimar el hombro, cambiar de actitud y que sindicatos y representantes hagan un pacto tácito por la mejora de la educación en la situación que tenemos". La titular de Educación, que explicó que la planificación educativa aún no ha terminado puesto que los últimos reajustes se realizan durante todo el mes de septiembre, pidió que "no se presione en todos los niveles" para "no crear caos y confusión". Una presión que se ha materializado este viernes en la huelga educativa que ha reivindicado la "falta de medidas" de los centros escolares frente al coronavirus.

El del Tierno Galván es el primer equipo directivo en la provincia de Granada que toma la decisión de dimitir por no poder garantizar las medidas de seguridad, aunque ya se han dado situaciones similares en otras provincias como protesta ante esa imposibilidad. El primero fue el del CEIP Clara Campoamor de la localidad sevillana de Bormujos.